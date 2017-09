Stasera in tv: "Litigi d'amore" su Rai 3

Di Pietro Ferraro martedì 5 settembre 2017

Rai 3 stasera propone Litigi d'amore (The Upside of Anger), commedia romantica del 2005 diretto da Mike Binder e interpretato da Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen e Evan Rachel Wood.





Cast e personaggi

Joan Allen: Terry Ann Wolfmeyer

Kevin Costner: Denny Davies

Erika Christensen: Andy Wolfmeyer

Keri Russell: Emily Wolfmeyer

Alicia Witt: Hadley Wolfmeyer

Evan Rachel Wood: Lavender Wolfmeyer

Mike Binder: Adam Goodman

Tom Harper: David Junior

Dane Christensen: Gorden Reiner

Sarah Coomes: Anna Holstein

Danny Webb: Grey Wolfmeyer

Magdalena Manville: Darlene

Suzanne Bertish: Gina

David Firth: David Sr.

Rod Woodruff: Dean Reiner

Stephen Greif: Medico di Emily

Arthur Penhallow: se stesso





La trama

Terry Wolfmeyer, moglie affettuosa e madre attenta di quattro figlie, vive in una tranquilla cittadina di provincia. Un giorno, la sua vita viene scossa da un evento improvviso: la misteriosa scomparsa di suo marito. Così Terry si trova a dover affrontare da sola i problemi di ogni giorno, a fronteggiare le personalità complesse e difficili delle quattro figlie, anche loro spaesate e confuse dinanzi al nuovo stile di vita che si prospetta. Terry, confusa e disperata, cerca consolazione nell'alcol e nelle attenzioni di Denny, il loro vicino di casa. Questi da giovane è stato campione di football e ora conduce una trasmissione in una radio locale, e pian piano diventa un punto di riferimento fondamentale nella vita di Terry e della sua famiglia. Ma tutto si complica quando non solo la madre, ma anche le figlie, si rivolgono a Denny per risolvere i loro dilemmi romantici...





Curiosità



Lauren Ambrose ha cambiato idea rifiutando di interpretare il ruolo della figlia la cui ossessione per la danza e la dieta quasi la uccide. Per il ruolo alla Ambrose è subentrata Keri Russell che ha studiato danza classica quando era più giovane.



Kevin Costner ha guadagnato 9 kg per il suo ruolo.



Anche se Erika Christensen è di sei anni più giovane di Keri Russell, interpreta la sorella più grande della Russell e di Alicia Witt che ha solo un anno in più della Russell.



Mike Binder ha scritto la sceneggiatura appositamente per dare a Joan Allen un ruolo da protagonista.



Lo scrittore e regista Mike Binder ha detto che il personaggio di Kevin Costner è un amalgama dei giocatori di baseball dei Detroit Tigers Denny McLain (da cui il personaggio prende il nome di battesimo) e Kirk Gibson.



Il film costato 12 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 28.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del francese Alexandre Desplat premiato con un Oscar per la colonna sonora di Grand Budapest Hotel e nominato alla statuetta per i film Il discorso del re, Argo, Philomena e The Imitation Game.



TRACK LISTINGS

1. The Upside of Anger

2. Four Girls

3. Terry's Theme

4. Denny's in the Mood

5. First Rendez-vous

6. Left Alone

7. Spring

8. Winter

9. Second Rendez-vous

10. Together

11. Emily

12. The Grave

13. Summer

14. Family Diner

15. Seasons Go By

16. Bungy Jump

17. Denny's Not in the Mood

18. Popeye's Love

19. Growing Up

20. Epilogue

21. The Wolfmeyer's

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.