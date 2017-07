Kidnap: nuovo trailer e locandine del thriller con Halle Berry

Kidnap: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller con Halle Berry nei cinema americani dal 4 agosto 2017.

Aviron Films ha reso disponibili un nuovo trailer e tre locandine ufficiali del thriller Kidnap con protagonista Halle Berry. A differenza della maggior parte delle madri che si recano subito alla polizia, la Karla Dyson di Halle Berry prende la situazione in mano e bracca da sola i rapitori del figlio.

Un tipico pomeriggio nel parco si trasforma in un incubo per la mamma single Karla Dyson (la vincitrice del premio Oscar Halle Berry) quando suo figlio improvvisamente scompare. Senza un telefono cellulare e sapendo che non ha tempo per aspettare l'aiuto della polizia, Karla salta nella sua auto e parte alla ricerca dei rapitori. Il tentativo eroico di questa madre di riprendere suo figlio la porterà a chiedersi dove sarà disposta ad arrivare per salvare il figlio.

Kidnap: primo trailer del thriller con Halle Berry

Disponibile un primo trailer del thriller Kidnap del regista spagnolo Luis Prieto, all'attivo per lui regie dello pellicole italiane Ho voglia di te e Meno male che ci sei e del remake Pusher. Halle Berry è protagonista del film nei panni di Karla McCoy, una madre disperata che in una corsa contro il tempo deve trovare e salvare suo figlio Frankie scomparso nel nulla.

Il film arriva dopo una campagna che Halle Berry ha lanciato nel 2013, in cui l'attrice ha cercato di promuovere norme più severe che impediscano ai paparazzi di perseguitare i bambini delle celebrità. L'attrice ha anche chiamato la sua nuova società di produzione "SB 606" come il disegno di legge promosso dall'attrice e passato con successo al Senato.

Halle Berry spiega di aver messo qualcosa di molto personale in questa nuova interpretazione.

Mi sentivo impetuosa e determinata. La storia mi ha profondamente colpita. Essere un genitore, ho capito questo in un modo molto viscerale. Interpreto una mamma normale costretta ad agire in modo straordinario. Ho avuto modo di mettere un po' di quello che Halle Berry farebbe in questa situazione. E' stato divertente.

Kidnap ruota attorno alla folle corsa e al viaggio intrapresi da Karla per ritrovare suo figlio rapito in un parco giochi. L'attore che interpreta Frankie ha la stessa età della figlia di Halle Berry, elemento che ha aiutato ancor di più l'attrice ad entrare nel ruolo. Le riprese hanno visto la Berry trascorrere settimane all'interno del minivan Chrysler del suo personaggio che ha anche guidato durante alcuni degli inseguimenti del film, ad aiutare l'attrice un pilota stuntman che controllava alcune delle spettacolari manovre dal tetto del furgone.

Il produttore Lorenzo di Bonaventura ha avuto questo da dire sulle scene di guida di Halle Berry.

C'è un sacco di Halle alla guida in questo film e inseguimenti veramente pazzeschi.

Come si può vedere in questo primo trailer, una delle scene più impegnative affrontate da Halle Berry e il team di stuntmen è stato guidare a marcia indietro sul ponte Huey P. Long della Louisiana. Kidnap debutta nei cinema americani il 2 dicembre 2016.

