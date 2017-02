Blade of the Immortal: nuovo trailer e locandina del film live-action di Takashi Miike

Di Pietro Ferraro domenica 26 febbraio 2017

Blade of the Immortal: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action di Takashi Miike nei cinema giapponesi dal 29 aprile 2017.

Disponibile un nuovo trailer e una locandina di Blade of the Immortal, adattamento live-action giapponese diretto da Takashi Miike (13 Assassini) bastao sul manga di Hiroaki Samura.

Ambientato in Giappone durante il periodo di metà shogunato Tokugawa, la storia segue un samurai maledetto che deve uccidere 1000 uomini malvagi, al fine di riconquistare la sua mortalità.

Il cast comprende Takuya Kimura, Hana Sugisaki, Sota Fukushi, Hayato Ichihara, Erika Toda, Ebizo Ichikawa, e Tsutomu Yamazaki.

Blade of the Immortal è previsto in uscita nei cinema giapponesi il 29 aprile 2017.





Manji è un spadaccino amorale, che è stato maledetto con la vita eterna. Stancatosi di vivere con tutta la morte che ha generato e visto che non ha altra abilità se non quella di uccidere, Manji escogita un piano per riconquistare la sua mortalità: uccidere un centinaio di uomini malvagi per ogni uomo buono che ha ucciso. La vecchia strega che ha condannato Manji all'immortalità accetta la proposta e lo spadaccino intraprende così il sup percorso per uccidere un migliaio di uomini malvagi. Durante il suo viaggio incontra una giovane ragazza, Rin, unica sopravvissuta alla strage della sua famiglia per mano degli uomini dell'Ittoryu, appartenenti ad un dojo rivale. Rin e Manji viaggeranno insieme ognuno nella speranza di trovare un po' sollievo dai loro tormenti. Rin e Manji saranno quasi costantemente sotto attacco e dovranno imparare a vivere la loro vita, evitando di essere consumati dal desiderio di vendetta.

Blade of the Immortal è previsto in uscita nei cinema giapponesi il 29 Aprile 2017.

