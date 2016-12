Lion - La strada verso casa: nuovo trailer e prima clip in italiano

Di Pietro Ferraro giovedì 22 dicembre 2016

Lion: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Dev Patel, Rooney Mara e Nicole Kidman nei cinema italiani dal 22 dicembre 2016.

Disponibili online un nuovo trailer in lingua originale, una prima clip in italiano e una nuova locandina internazionale di Lion - La strada verso casa, film basato su una storia vera diretto da Garth Davis, scritto da Luca Davies, interpretato da Dev Patel e in uscita nei cinema italiani oggi 22 dicembre.

Lion - la Lunga strada verso Casa: Recensione in Anteprima Nicole Kidman, Dev Patel e Rooney Mara protagonisti di una struggente storia vera con Lion, in sala dal 22 dicembre.

Saroo è un bambino che si perde su un treno che attraversa tutta l'India. La sua vita di sopravvivenza per le strade si conclude quando viene finalmente adottato da una famiglia australiana ma ora, da uomo adulto, è determinato a trovare la sua famiglia di origine, armato di un paio di ricordi e Google Maps.

Il cast, tra cui Nicole Kidman e Rooney Mara, lodano il film nel nuovo trailer definendolo una storia sul "potere delle madri" e descrivendolo come "pieno di speranza".

In attesa delle candidature agli Oscar, Lion - La strada verso casa ha già collezionato 12 riconoscimenti e 4 nomination ai Golden Globes: Miglior Film, Miglior attore non protagonista (Dev Patel), Miglior attrice non protagonista (Nicole Kidman) e Miglior colonna sonora (Dustin O'Halloran & Hauschka).

Lion - La strada verso casa: nuovi spot tv in italiano del film con Dev Patel e Nicole Kidman





Eagle Pictures ha reso disponibili due nuovi spot tv in italiano di Lion - La strada verso casa, il dramma con Dev Patel, Rooney Mara e Nicole Kidman. Il film basato su una storia vera raccontata nel romanzo "La lunga strada per tornare a casa" di Saroo Brierley debutta nei cinema italiani il prossimo 22 dicembre.

Quando Emile Sherman e Iain Canning della See-Saw Films, hanno sentito per la prima volta la vera storia del viaggio fatto da Saroo Brierley per ritrovare la sua casa d’infanzia e la madre biologica, hanno capito subito che avrebbe potuto trasformarsi in un film estremamente potente.

È iniziata presto una guerra di offerte per ottenere i diritti cinematografici per la storia di Saroo, che la See-Saw ha vinto sulla base del suo curriculum di film di qualità e sull’impegno dei produttori nel voler realizzare un film autentico e di respiro internazionale.

Il produttore Emile Sherman spiega che l'appeal della storia di Saroo è il suo cuore pulsante.

È una di quelle storie con cui è impossibile non creare commozione nelle persone a cui ne parli. È una storia incredibile, che fa venire a tutti i brividi. Si aggancia a qualcosa di primordiale in noi come esseri umani, il bisogno di trovare la propria origine e sapere chi siamo.

È un’incredibile storia vera. Non appena ne siamo venuti a conoscenza, abbiamo subito capito che dovevamo cercare di ottenerla. Io ed Emile abbiamo letto le memorie di Saroo, storia che ha, senza ombra di dubbio, uno dei più incredibili finali, con Saroo che ritrova casa.

Lion - La strada verso casa: trailer italiano del film con Dev Patel e Nicole Kidman





Dopo la presentazione alla Festa del cinema di Roma nella Selezione Ufficiale, il prossimo 22 dicembre debutta nei cinema italiani Lion - La strada verso casa, il film drammatico diretto dal regista Garth Davis (Top of the lake – Il mistero del lago) basato sul romanzo autobiografico di Saroo Brierley “A Long Way Home”.

La pellicola, basata sulla storia vera di un bambino che viene separato dalla sua famiglia e da adulto va in cerca dei suoi familiari con l'aiuto di Google Earth, vede come protagonisti Dev Patel (The Millionaire, L’uomo che vide l’infinito), Nicole Kidman (Paddington, Moulin Rouge), Rooney Mara (Carol, Millennium – Uomini che odiano le donne) e David Wenham (300 - L’alba di un impero, Nemico Pubblico).

A Natale arriva l'incredibile storia vera di Saroo, un bambino di Madras che a 5 anni finisce sul treno sbagliato e si perde a Calcutta. Viene ritrovato dalle autorità ma non riesce a spiegare il suo luogo di provenienza, ha soltanto in mente l'immagine della stazione dalla quale era partito. Viene quindi adottato da una coppia australiana. Molti anni dopo, ormai adolescente, decide utilizzando Google Earth, di analizzare una per una tutte le stazioni ferroviarie dell'India finché non riesce a trovare quella giusta e a ricongiungersi con la famiglia di origine in un emozionante finale.





Lion: trailer e poster del film con Dev Patel, Rooney Mara e Nicole Kidman

Weinstein Company ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Lion, dramma australiano basato sulla storia vera di un uomo che è stato separato dalla sua famiglia da bambino e da adulto va in cerca dei suoi familiari con l'aiuto di Google Earth.

Il film è diretto da Garth Davis, scritto da Luke Davies e basato sul libro di memorie "A Long Way Home" di Saroo Brierley.

Lion vede protagonista Dev Patel (The Millionaire, Vita di Pi) affiancato da Rooney Mara, Nicole Kidman, David Wenham e Sunny Pawar. Il cast di supporto è completato da Nawazuddin Siddiqui, Priyanka Bose, Tannishtha Chatterjee, Deepti Naval, Divian Ladwa, Pallavi Sharda, Benjamin Rigby e Sachin Joab.

Il film è stato girato a Kolkata, India e Melbourne e Hobart in Australia dove Nicole Kidman ha girato le sue scene. La colonna sonora del film è stata composta a quattro mani da due pianisti, il tedesco Volker Bertelmann e l'americano Dustin O'Halloran (Marie Antoinette, Equals).

Lion debutta ne cinema italiani il 22 dicembre 2016 e verrà presentato all’XI edizione della Festa del cinema di Roma nella Selezione Ufficiale.

La trama ufficiale:

Saroo, un ragazzino di cinque anni, si perde su un treno che lo porta per migliaia di chilometri in tutta l'India, lontano da casa e dalla sua famiglia. Saroo deve imparare a sopravvivere da solo a Calcutta, prima di essere definitivamente adottato da una coppia australiana. Venticinque anni dopo, armato con solo una manciata di ricordi, la sua incrollabile determinazione, e una tecnologia rivoluzionaria conosciuta come Google Earth il ragazzo si propone di trovare la sua famiglia perduta e tornare alla sua casa d'infanzia.





