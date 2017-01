Qua la zampa!: nuovi spot tv italiano e intervista a Gerry Scotti

domenica 15 gennaio 2017

Qua la zampa!: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Lasse Hallström nei cinema italiani dal 19 gennaio 2017.

Eagle Pictures ha reso disponibili due nuovi spot in italiano e una featurette della commedia Qua la zampa! che arriverà nei cinema italiani il prossimo 19 gennaio.

Il film diretto dal regista di Hachiko - Il tuo migliore amico vede in veste di doppiatore Gerry Scotty, intervistato nella nuova featurette, che presta la voce a Bailey, un cucciolo di cane che tra mille avventure e tanti proprietari ci conduce in un viaggio incantato alla ricerca del senso della vita, dell’amore e della lealtà.

Qua la zampa!: trailer italiano del film di Lasse Hallström con la voce di Gerry Scotti





Sarà Gerry Scotti il doppiatore del protagonista di Qua la zampa! (A Dog's Purpose) il film per famiglie diretto da Lasse Hallstrȏm, in sala dal 19 gennaio 2017 distribuito da Eagle Pictures e Leone Film Group e tratto dal romanzo best seller Dalla parte di Bailey di William Bruce Cameron (Giunti Editore).

Proprio il popolare conduttore televisivo presterà per la prima volta da protagonista la sua voce ad un film: Gerry Scotti doppierà Bailey, un cucciolo di cane saggio e divertente che tra mille avventure e tanti proprietari ci conduce in un viaggio incantato alla ricerca del senso della vita, dell’amore e della lealtà, superando il velo sottile che separa animali ed esseri umani.

Lasse Hallstrȏm, dopo Hachiko - Il tuo migliore amico, torna a parlare del rapporto tra uomo e cane, questa volta attraverso una commedia. Nel cast, oltre al cane Bailey, anche Dennis Quaid e Britt Roberston.

Il romanzo scritto da W. Bruce Cameron, da cui è tratto Qua la zampa! si intitola, nella traduzione italiana edita da Giunti Editore, Dalla parte di Bailey. Uscito negli Stati Uniti nel 2010, è rimasto per ben 49 settimane nella classifica dei libri più letti del New York Times.

A Dog's Purpose: trailer e poster del film con Dennis Quaid

"Ogni cane esiste per una ragione". Questo è lo slogan sulla locandina di A Dog's Purpose, il nuovo film targato Universal Pictures / Amblin Entertainment che racconta le vicissitudini di un cane che muore e si reincarna più e più volte.

Basato sull'omonimo romanzo bestseller di W. Bruce Cameron, A Dog's Purpose è diretto dal regista Lasse Hallström (Le regole della casa del sidro, Dear John, Chocolat) che ha diretto anche Hachiko - Il tuo migliore amico, in quel caso al centro della trama la commovente storia vera di un cane che non si rassegna alla perdita del suo padrone.

Questo viaggio emozionante condivide la storia profonda e sorprendente di un cane devoto (doppiato da Josh Gad) che trova il senso della propria esistenza attraverso la vita degli umani a cui insegna a ridere e amare. Il film per famiglie oltre ad essere raccontato dal punto di vista del cane include interpretazioni di Dennis Quaid, Peggy Lipton, Britt Robertson, K.J. Apa, Juilet Rylance, Luke Kirby, John Ortiz e Pooch Hall.

William Bruce Cameron è un giornalista umoristico americano di fama internazionale suoi anche il bestseller "Dalla parte di Bailey", il sequel "Il viaggio di Buddy", "Cinque cuccioli sotto l'albero", "Come plasmare un uomo" e "Storia di Ellie".

A Dog's Purpose è prodotto da Gavin Polone (Zombieland e la serie tv "Una mamma per amica"). W. Bruce Cameron, Cathryn Michon, Audrey Wells, Maya Forbes e Wally Wolodarsky hanno tutti contribuito alla sceneggiatura. Il film debutta nei cinema americani il 27 gennaio 2017.

