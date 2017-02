A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia: nuove clip e featurette in italiano

Di Pietro Ferraro sabato 4 febbraio 2017

A United Kingdom: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico con David Oyelowo e Rosamund Pike nei cinema italiani dal 2 febbraio 2017.

Ha debuttato nei cinema italiani il dramma biografico A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia e Videa ha reso disponibili nuove clip in italiano con scene tratte dal film e una featurette sottotitolata con un'intervista a David Oyelowo che nel film interpreta l’erede al trono del Botswana Seretse Khama che s'innamora della britannica Ruth Williams, interpretata da Rosamund Pike, un astoria d'amore che scatenerà una crisi politica internazionale e una controversia razziale.

A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia: Recensione in Anteprima David Oyelowo e Rosamund Pike sono l'erede al trono del Botswana e una semplice impiegata bianca londinese nel romantico A United Kingdom, film tratto da una storia vera.

L'attore David Oyelowo si dice estremamente soddisfatto del film.

Sono molto soddisfatto di questo film. Sono cresciuto nel Regno Unito guardando film drammatici, film di Merchant Ivory, serie TV e film tratti dai romanzi di Jane Austen, non sentendomi mai rappresentato da nessun film britannico. Eppure i neri hanno vissuto lì per secoli. Nulla della mia storia, per quanto riguarda la Gran Bretagna, mi è stata mai insegnata a scuola, tanto da farmi arrivare a pensare che la storia dei neri in Gran Bretagna fosse irrilevante e addirittura inesistente. Per questo una delle cose che più mi attraggono di "A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia" è che qualcuno come me sia proprio al centro di un film britannico. Non è una forzatura né un elemento aggiunto in un secondo momento, è il fulcro della storia e la cosa che amo è che non siamo di fronte ad un intimidito e servile uomo di colore, ma di fronte a un re.

Oyelowo ammette che portare sullo schermo questa storia è stato per lui un

progetto molto sentito fin da quando sei anni fa aveva letto il romanzo di Susan

Williams, "Colour Bar".

Sono sposato con una meravigliosa donna bianca (l’attrice Jessica Oyelowo che nel film interpreta la moglie del diplomatico, Lady Canning). Ci siamo incontrato da adolescenti in Inghilterra e abbiamo quattro splendidi figli. Per me "A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia" non è un film sul matrimonio interrazziale, ma sul potere di innamorarsi di un altro essere umano facendoti strada in un mondo che disapprova e ostacola questa unione. L’ho sperimentato io stesso, ho ricevuto osservazioni sul fatto che alcune persone avrebbero potuto essere infastidite dal mio matrimonio, ma non come fu per quello di Ruth e Seretse che si sono sposati 70 anni fa, in un momento storico molto diverso. Nonostante tutto, sono rimasti insieme e hanno cresciuto anche quattro figli. Ho pensato che fosse un argomento molto stimolante per un film.





A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia: nuove clip in italiano

Esce oggi 2 febbraio nei cinema italiani A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia, il dramma bioghrafico che racconta la vicenda realmente accaduta di due giovani che si incontrano, si innamorano e decidono di sposarsi nonostante la loro scelta li ponga al centro di una controversia internazionale.

LA PRODUZIONE - LE ORIGINI

L'idea di A United Kingdom è nata nel 2010, mentre l'attore David Oyelowo era impegnato sul set di 96 Minutes. I produttori, Justin Moore-Lewy e Charlie Mason, avevano comprato i diritti del libro di Susan Williams, Colour Bar, che racconta la straordinaria storia di Seretse Khama e Ruth Williams.

Ricordo molto chiaramente quando Justin mi si è avvicinato sul set e mi ha dato il libro. Sono stato colpito dall'immagine di copertina che ritraeva Seretse e Ruth molto felici. Non sapevo nulla di loro. Non avevo idea che lui fosse un principe africano. Leggendo il libro sono rimasto inebriato dal potere che il loro amore così forte aveva avuto sulle convenzioni politiche e sociali del tempo. Ruth non era cresciuta in una famiglia attiva in ambito politico e interessata alle questioni razziali, per questo ho capito che il loro amore era puro come un diamante e permettendo loro di affrontare tutti i pregiudizi che incontrarono una volta sposati, Da quando ho conosciuto questa storia, l'idea di farne un film mi ha ossessionato. Sono orgoglioso di essere africano e come attore cerco delle storie africane da portare sullo schermo.

La protagonista femminile del film Ruth Williams è interpretata da Rosamund Pike, con cui Oyelowo aveva recitato in Jack Reacher - La prova decisiva.

Oltre al copione, David mi ha mandato delle foto di Ruth e Seretse. Ho sfogliato le loro foto e ce n’era una in cui erano seduti fianco a fianco, l'uno vicino all'altra. È stato come se si accendesse un interruttore, mi sono commossa e ho cominciato subito a piangere.

Una volta letta la sceneggiatura Rosamund Pike ha risposto subito a David Oyelowo come ricorda l'attore.

La storia di Ruth e Seretse ha avuto chiaramente un forte impatto su Rosamund. Mi ha scritto una bellissima e-mail in cui diceva: ‘Non so chi siano, ma mi hanno emozionato in un modo che non riesco a spiegare. Dimmi qualcosa di più.’ L’ho fatto e ha accettato la parte immediatamente.

Un fattore importante per la decisione della regista Amma Asante di dirigere il film è stato il contesto in cui il film si svolge.

È ambientato in Africa e a Londra, i due luoghi al mondo a me più cari. La passione di David è stata fondamentale nel convincermi, così come la tenacia e l'esperienza di Rick e la sua apertura verso le mie opinioni e le mie idee. La Asante, figlia di immigrati ghanesi, è cresciuta a Streatham, a sud di Londra dove inizialmente viveva con i suoi genitori in un appartamento di una sola stanza.

I genitori hanno iniziato con lavori umili per poi arrivare ad ottenere impieghi migliori: suo padre è diventato contabile per la HMRC, e sua madre gestiva il loro negozio di alimentari. La Asante si identifica come una ‘Britannica Nera’ e, quindi, vede il mondo da una duplice prospettiva che lei chiama 'l'occhio in più.

Sono figlia di genitori nati e cresciuti in una colonia britannica che ha raggiunto l'indipendenza. Da quando avevo quattro anni, volevo tornare in Ghana per le vacanze estive. Mio padre mi ha cresciuto come una figlia d'Africa. So cosa ha significato l’indipendenza per i miei genitori e vale lo stesso anche per me. Questa è stata l'occasione per raccontare la storia del viaggio verso l’indipendenza di un Paese africano. Tuttavia, è una storia che considero tanto britannica quanto africana. È stato importante per me immedesimarmi in tutti i suoi personaggi, inclusi anche i politici britannici le cui azioni possono apparire razziste ma la cui motivazione era quella di proteggere i loro interessi nazionali. Ho voluto mostrare la reale situazione politica del governo britannico. Ho anche fatto la scelta di raccontare la storia attraverso gli occhi sia di Seretse che di Ruth. Il pubblico di colore potrà vivere l'esperienza di essere l'altro. Quando Ruth arriva in Bechuana è lei l’estranea, è lei ad esser guardata con sospetto. Quindi il tema dell’altro è raccontato sia quando Seretse si trova a Londra che quando lei è in Africa. Ciascuno è nel territorio dell'altro. Volevo mostrare Ruth alla ricerca disperata di farsi accettare dal popolo del Botswana, ma non come una "salvatrice bianca". Aveva bisogno del loro sostegno ed è proprio entrando a far parte della comunità che sia lei che i Bangwato sono diventati padroni del loro destino.





A United Kingdom: trailer italiano e foto del film con David Oyelowo e Rosamund Pike

Videa il prossimo 2 febbraio porterà nei cinema italiani A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia, il dramma biografico di Amma Asante con David Oyelowo (Selma, Interstellar, The Butler) e Rosamund Pike (L'amore bugiardo - Gone Girl).

A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia è basato su eventi straordinari realmente accaduti. Eventi straordinari che hanno trasformato il mondo in un posto migliore.

L'eredità di Seretse Khama vive nel suo paese che continua ad essere un faro splendente di luce e di ispirazione. Nelson Mandela (2000)

Nel 1947, Seretse Khama, erede al trono del Botswana, incontra in un bar Ruth Williams, impiegata bianca londinese e tra loro è amore a prima vista. Un amore travolgente e passionale, che in breve tempo spinge i due a convogliare a nozze. Ruth è affascinata dall’ostinata volontà di Seretse di lottare per un mondo più giusto e decide dal primo momento di sposare e condividere quella stessa visione.

Entrambi percepiscono la necessità di un cambiamento: Seretse vede nuove opportunità per il suo popolo in seguito all’indebolimento del potere dell’Impero Britannico, Ruth intuisce la possibilità di una "vita più grande", più importante nel movimento delle donne per l'indipendenza e per l'uguaglianza.

Pur essendo il loro un amore autentico, la loro unione interraziale incontra l’opposizione non solo da parte delle famiglie, ma anche dei governi britannico e sudafricano. In Sudafrica era stata introdotta di recente la politica dell’apartheid e l'idea di una coppia interraziale, che per giunta coinvolge il futuro re del Botswana, è intollerabile. Il governo inglese si oppone con forza a questa unione in seguito alle minacce del Sudafrica di negare l’accesso alle risorse di uranio e di oro, e di invadere il Botswana.

Seretse viene dunque costretto all’esilio dalla sua terra e alla separazione dalla sua amata Ruth, che si trova a portare avanti la gravidanza da sola in Botswana, osteggiata dagli abitanti del posto che la vedono come un pericolo per il loro paese.

Nonostante le terribili pressioni dei governi, il legame tra Seretse e Ruth non vacilla mai, ma è linfa vitale per questa battaglia: una battaglia combattuta in nome dell’amore, dell’uguaglianza e dell’indipendenza di un intero paese!





A United Kingdom: nuovo trailer e 6 locandine del film con David Oyelowo e Rosamund Pike

Rosamund Pike dopo la candidatura all'Oscar per L'amore bugiardo - Gone Girl torna sul grande schermo in A United Kingdom, film biografico di cui oggi vi proponiamo un nuovo trailer e 6 locandine.

La Pike interpreta Ruth Williams, una donna bianca che vive a Londra negli anni '40 dove incontra e s'innamora di Seretse Khama (David Oyelowo). La relazione fiorisce, nonostante la dura accoglienza e l'opposizione dei loro amici e familiari, ma ciò che renderà questa unione pericolosamente complicata è che Seretse in realtà è il sovrano del Botswana. Il loro successivo matrimonio e il trasferimento della coppia in Sudafrica innescherà una dura risposta da parte del popolo di Seretse e del governo britannico.

A United Kingdom è diretto da Amma Assante (Belle) sulla base di una sceneggiatura di Guy Hibbert (Eye in the Sky) e i personaggi reali dietro questa storia. Il cast include Jack Davenport, Tom Felton e la moglie di Oyelowo, l'attrice Jessica Oyelowo.

A United Kingdom: trailer del film con David Oyelowo e Rosamund Pike

Disponibili online un primo trailer di A United Kingdom. Il film è basato sulla vera storia del matrimonio di Seretse Khama (David Oyelowo), il re del Bechuanaland (l'odierno Botswana) con Ruth Williams (Rosamund Pike), impiegata di Londra, che furono osteggiati dalle loro famiglie e dai rispettivi governi. Il cast è completato da Jack Davenport, Tom Felton, Terry Pheto e Laura Carmichael.

A United Kingdom è diretto dalla regista inglese Amma Asante (La ragazza del dipinto) e scritto dal 4 volte Premio BAFTA Guy Hibbert (Il diritto di uccidere).

Il film debutterà al Festival di Toronto questo mese prima di uscire nei cinema inglesi il 25 novembre.

La trama ufficiale:



A UNITED KINGDOM si basa su straordinari eventi realmente accaduti. Nel 1947, Seretse Khama, il re del Botswana, incontra Ruth Williams, un'impiegata di Londra. L'attrazione fu immediata: lei era affascinata dalla sua visione di un mondo migliore e lui colpito dalla sua disponibilità ad abbracciarla. Entrambi si sentirono liberati dallo sconvolgimento sociale che seguì la guerra, Seretse intuì l'opportunità di cambiamento di un Impero indebolito, Ruth vide la possibilità di una "vita più grande" come le donne che hanno contribuito all'indipendenza e all'uguaglianza. Erano una coppia perfetta, ma il loro matrimonio venne contestato non solo dalle rispettive famiglie, ma dai governi britannico e sudafricano. Quest'ultimo aveva recentemente introdotto l'apartheid e trovava l'idea di una coppia mista intenta a governare un paese vicino intollerabile. Il Sudafrica minacciò gli inglesi: o contrastavano la coppia o gli sarebbe stato negato l'accesso all'uranio sudafricano (di vitale importanza per il programma nucleare britannico) e all'oro (vitale per ricostituire le riserve in seguito alla guerra) e avrebbero dovuto affrontare il rischio che il Sudafrica invadesse il Botswana. Nonostante le pressioni terribili che hanno affrontato, Seretse e Ruth non hanno mai vacillato, hanno combattuto per il loro amore ogni passo del loro cammino insieme e così facendo hanno cambiato la loro nazione e ispirato il mondo.

