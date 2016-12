A United Kingdom: trailer italiano e foto del film con David Oyelowo e Rosamund Pike

Di Pietro Ferraro mercoledì 28 dicembre 2016

A United Kingdom: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico con David Oyelowo e Rosamund Pike nei cinema italiani dal 2 febbraio 2017.

Videa il prossimo 2 febbraio porterà nei cinema italiani A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia, il dramma biografico di Amma Asante con David Oyelowo (Selma, Interstellar, The Butler) e Rosamund Pike (L'amore bugiardo - Gone Girl).

A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia è basato su eventi straordinari realmente accaduti. Eventi straordinari che hanno trasformato il mondo in un posto migliore.

L'eredità di Seretse Khama vive nel suo paese che continua ad essere un faro splendente di luce e di ispirazione. Nelson Mandela (2000)

Nel 1947, Seretse Khama, erede al trono del Botswana, incontra in un bar Ruth Williams, impiegata bianca londinese e tra loro è amore a prima vista. Un amore travolgente e passionale, che in breve tempo spinge i due a convogliare a nozze. Ruth è affascinata dall’ostinata volontà di Seretse di lottare per un mondo più giusto e decide dal primo momento di sposare e condividere quella stessa visione.

Entrambi percepiscono la necessità di un cambiamento: Seretse vede nuove opportunità per il suo popolo in seguito all’indebolimento del potere dell’Impero Britannico, Ruth intuisce la possibilità di una "vita più grande", più importante nel movimento delle donne per l'indipendenza e per l'uguaglianza.

Pur essendo il loro un amore autentico, la loro unione interraziale incontra l’opposizione non solo da parte delle famiglie, ma anche dei governi britannico e sudafricano. In Sudafrica era stata introdotta di recente la politica dell’apartheid e l'idea di una coppia interraziale, che per giunta coinvolge il futuro re del Botswana, è intollerabile. Il governo inglese si oppone con forza a questa unione in seguito alle minacce del Sudafrica di negare l’accesso alle risorse di uranio e di oro, e di invadere il Botswana.

Seretse viene dunque costretto all’esilio dalla sua terra e alla separazione dalla sua amata Ruth, che si trova a portare avanti la gravidanza da sola in Botswana, osteggiata dagli abitanti del posto che la vedono come un pericolo per il loro paese.

Nonostante le terribili pressioni dei governi, il legame tra Seretse e Ruth non vacilla mai, ma è linfa vitale per questa battaglia: una battaglia combattuta in nome dell’amore, dell’uguaglianza e dell’indipendenza di un intero paese!

A United Kingdom: nuovo trailer e 6 locandine del film con David Oyelowo e Rosamund Pike





Rosamund Pike dopo la candidatura all'Oscar per L'amore bugiardo - Gone Girl torna sul grande schermo in A United Kingdom, film biografico di cui oggi vi proponiamo un nuovo trailer e 6 locandine.

La Pike interpreta Ruth Williams, una donna bianca che vive a Londra negli anni '40 dove incontra e s'innamora di Seretse Khama (David Oyelowo). La relazione fiorisce, nonostante la dura accoglienza e l'opposizione dei loro amici e familiari, ma ciò che renderà questa unione pericolosamente complicata è che Seretse in realtà è il sovrano del Botswana. Il loro successivo matrimonio e il trasferimento della coppia in Sudafrica innescherà una dura risposta da parte del popolo di Seretse e del governo britannico.

A United Kingdom è diretto da Amma Assante (Belle) sulla base di una sceneggiatura di Guy Hibbert (Eye in the Sky) e i personaggi reali dietro questa storia. Il cast include Jack Davenport, Tom Felton e la moglie di Oyelowo, l'attrice Jessica Oyelowo.

Fonte: Collider

A United Kingdom: trailer del film con David Oyelowo e Rosamund Pike

Disponibili online un primo trailer di A United Kingdom. Il film è basato sulla vera storia del matrimonio di Seretse Khama (David Oyelowo), il re del Bechuanaland (l'odierno Botswana) con Ruth Williams (Rosamund Pike), impiegata di Londra, che furono osteggiati dalle loro famiglie e dai rispettivi governi. Il cast è completato da Jack Davenport, Tom Felton, Terry Pheto e Laura Carmichael.

A United Kingdom è diretto dalla regista inglese Amma Asante (La ragazza del dipinto) e scritto dal 4 volte Premio BAFTA Guy Hibbert (Il diritto di uccidere).

Il film debutterà al Festival di Toronto questo mese prima di uscire nei cinema inglesi il 25 novembre.

La trama ufficiale:

A UNITED KINGDOM si basa su straordinari eventi realmente accaduti. Nel 1947, Seretse Khama, il re del Botswana, incontra Ruth Williams, un'impiegata di Londra. L'attrazione fu immediata: lei era affascinata dalla sua visione di un mondo migliore e lui colpito dalla sua disponibilità ad abbracciarla. Entrambi si sentirono liberati dallo sconvolgimento sociale che seguì la guerra, Seretse intuì l'opportunità di cambiamento di un Impero indebolito, Ruth vide la possibilità di una "vita più grande" come le donne che hanno contribuito all'indipendenza e all'uguaglianza. Erano una coppia perfetta, ma il loro matrimonio venne contestato non solo dalle rispettive famiglie, ma dai governi britannico e sudafricano. Quest'ultimo aveva recentemente introdotto l'apartheid e trovava l'idea di una coppia mista intenta a governare un paese vicino intollerabile. Il Sudafrica minacciò gli inglesi: o contrastavano la coppia o gli sarebbe stato negato l'accesso all'uranio sudafricano (di vitale importanza per il programma nucleare britannico) e all'oro (vitale per ricostituire le riserve in seguito alla guerra) e avrebbero dovuto affrontare il rischio che il Sudafrica invadesse il Botswana. Nonostante le pressioni terribili che hanno affrontato, Seretse e Ruth non hanno mai vacillato, hanno combattuto per il loro amore ogni passo del loro cammino insieme e così facendo hanno cambiato la loro nazione e ispirato il mondo.





Fonte: Collider