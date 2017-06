Stasera in tv: "Non è mai troppo tardi" su Rete 4

Di Pietro Ferraro lunedì 26 giugno 2017

Rete 4 stasera propone Non è mai troppo tardi (The Bucket List), film drammatico del 2007 diretto da Rob Reiner e interpretato da Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes e Rob Morrow.





Cast e personaggi

Jack Nicholson: Edward Cole

Morgan Freeman: Carter Chambers

Sean Hayes: Thomas

Alfonso Freeman: Roger Chambers

Rob Morrow: Dr. Hollins

Beverly Todd: Virginia Chambers

Rowena King: Angelica

Annton Berry Jr.: Kai

Verda Bridges: Shandra

Destiny Brownridge: Maya

Brian Copeland: Lee

Ian Anthony Dale: Istruttore paracadutista





La trama

Il magnate Edward Cole (Jack Nicholson) e il meccanico Carter Chambers (Morgan Freeman) si ritrovano con una diagnosi di cancro ai polmoni in fase terminale e a condividere la medesima stanza d’ospedale con grande rammarico da parte di Cole che vorrebbe veder rispettata la sua posizione economica rispetto al compagno di stanza continuando a pretendere un trattamento di favore.

I due si troveranno ben presto a condividere l’iter delle cure, gli invasivi effetti collaterali di queste ultime e il pensiero di essere giunti al termine di un percorso che richiede una disanima di ciò che si è fatto e degli obiettivi raggiunti, una profonda condivisione che sfocerà in un’amicizia.

Dai caratteri opposti, brontolone e cinico Cole, serafico e ponderatore Chambers, i due comiceranno a condividere anche una lista stilata da Chambers in cui sono elencate le cose da fare ed i desideri non esauditi che l’uomo vorrebbe realizzare prima di morire. Al depennamento della lista, dopo l’ennesima crisi che renderà a Cole il male più tangibile, vorrà partcipare anche quest’ultimo che proporrà i suoi desideri e si offrirà come finanziatore.

Contro il parere della moglie molto preoccupata per l’evolversi repentino della malattia, Chambers accetterà l’aiuto di Cole e i due inizieranno un viaggio che li porterà inesorabilmente verso la morte, ma anche verso una consapevolezza che aiuterà entrambi a comprendere il valore di una vita vissuta pienamente.





Il nostro commento

Un’occasione davvero imperdibile quella che ci propone il regista Rob Reiner, ridere e riflettere sulla morte con una coppia di veterani da grande schermo e di gran lusso come Morgan Freeman e Jack Nicholson.

Inutile dire che qualunque sia il risultato della pellicola o la riuscita della messinscena, la sola presenza dei due protagonisti varrebbe comunque il prezzo del biglietto o il tempo speso per la visione.

Infatti quello che lascia più perplessi è l’eccessiva prevedibilità di uno script che si poggia completamente e senza remore sulla verve dei due inossidabili protagonisti senza tentare di costruire attorno ai brillanti duetti della coppia qualcosa di memorabile, come un’occasione del genere avrebbe meritato.

Detto ciò Reiner ha gioco facile limitandosi a seguire le brillanti performance di Nicholson e Freeman senza troppo sforzo, performance che rendono tutto il resto quasi superfluo, anche se non si può a fine visione provare la sensazione di aver assistito ad una grande occasione in qualche modo non pienamente sfruttata.





Curiosità



Nel film Alfonso Freeman, che recita la parte del figlio di Carter, è il vero figlio di Morgan Freeman.



Il villaggio che si vede durante il viaggio in Francia è Eze che si trova in Costa Azzurra.



Carter è un meccanico. Morgan Freeman prima di fare l'attore ha lavorato come meccanico nella US Air Force.



L'esperienza di Jack Nicholson in ospedale, appena prima delle riprese, ha ispirato alcuni dialoghi e scene del film.



Jack Nicholson si è rasato la testa per il film, mentre Morgan Freeman ha indossato una calotta per apparire calvo.



Sia il regista Rob Reiner che l'attore Morgan Freeman hanno pensato a Jack Nicholson per il ruolo di Edward Cole.



A Clint Eastwood è stato offerto il ruolo di Edward.



Justin Zackham ha scritto la sceneggiatura con in mente Morgan Freeman per il ruolo di Carter. Justin Zackham ha terminato lo script in sole due settimane.



Nel film, il personaggio di Morgan Freeman si rivela essere un uomo religioso. Freeman in realtà è un agnostico.



Morgan Freemanuna volta in un'intervista ha detto che Jack Nicholson era sulla sua personale lista di cose da fare, voce che alla fine è riuscito a depennare girando questo film.



Il film costato 45 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 175.



A seguire trovate la lista delle cose da fare stilata da Carter (Attenzione la lista include spoiler sul film):



1. Assistere a qualcosa di veramente maestoso

2. Aiutare un perfetto sconosciuto

3. Ridere fino a star male

4. Guidare una Mustang Shelby

5. Baciare la ragazza più bella del mondo

6. Farsi un tatuaggio

7. Paracadutismo

8. Visitare Stonehenge

9. Passare una settimana al Louvre

10. visitare Roma

11. Cenare a La Chevre d’Or

12. Vedere le Piramidi

13. Tornare in contatto con…

14. Visitare il Taj Mahal

15. Hong Kong

16. Victoria Falls

17. Partecipare ad un safari

18. Guidare una moto sulla Grande Muraglia cinese

19. Sedersi sulle Grandi Piramidi Egiziane

20. Trovare la gioia nella vostra vita





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono dell'americano Marc Shaiman (Harry ti presento Sally, Misery non deve morire, Codice d'onore, Hocus Pocus).

(Harry ti presento Sally, Misery non deve morire, Codice d'onore, Hocus Pocus).

Shaiman ha collezionato sinora tre nomination all'Oscar per le colonne sonore de Il presidente - Una storia d'amore, Il club delle prime mogli e Patch Adams e una quarta nomination alla migliore canzone originale per South Park - Il film.



TRACK LISTINGS

1. Hospital Hallway

2. Like Smoke Through A Keyhole

3. Best In L.A.

4. Really Bad News

5. La Vie En Rose

6. Hotel Source

7. Did You Hear It?

8. Flying Home

9. Homecomings

10. Life And Death

11. The Mountain

12. End Credits

13. "A Seed Of Grain" (Tema dal film "Il presidente - Una storia d'amore")

14. City Slickers

15. Simon Birch

16. The Addams Family

17. Mother

18. North

19. "A Wink And A Smile" (dal film "Insonnia d'amore")

20. "Blame Canada" (dal film "South Park - Il film")

21. Mr. Saturday Night

22. Goldfinger (a/ka "Printmaster")

23. "What Makes A Family" (Tema dal film "Stuart salva la famiglia")

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.