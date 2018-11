Stasera in tv: "Diana - La storia segreta di Lady D" su Canale 5

Canale 5 stasera propone "Diana - La storia segreta di Lady D", film biografico del 2013 diretto da Oliver Hirschbiegel e interpretato da Naomi Watts, Naveen Andrews:, Cas Anvar, Geraldine James e Juliet Stevenson.

Cast e personaggi

Naomi Watts: Lady Diana Spencer

Naveen Andrews: Dott. Hasnat Khan

Cas Anvar: Dodi Al-Fayed

Geraldine James: Oonagh Toffolo

Juliet Stevenson: Sonia

Charles Edwards: Patrick Jephson

Laurence Belcher: Principe William

Harry Holland: Principe Harry

Michael Byrne: Christiaan Barnard

Douglas Hodge: Paul Burrell

Charlie Mossini: Trevor Rees-Jones

Daniel Pirrie: Jason Fraser

Raffaello Degruttola: Mario Brenna

Leeandra Reddy: Nasreen

Art Malik: Samundar

Prasanna Puwanarajah:Martin Bashir

Doppiatori italiani

Barbara De Bortoli: Lady Diana Spencer

Massimo Rossi: Dott. Hasnat Khan

Ludovica Modugno: Oonagh Toffolo

Roberta Paladini: Sonia

Angelo Maggi: Patrick Jephson

Emidio La Vella: Christiaan Barnard

Sandro Acerbo: Paul Burrell

Vittorio De Angelis: Jason Fraser

Enrico Di Troia: Mario Brenna

Rossella Acerbo: Nasreen

Davide Marzi: Samundar

Massimo De Ambrosis: Martin Bashir





La trama

Diana - La storia segreta di Lady D è il racconto degli ultimi due anni di vita di Diana Spencer, Principessa del Galles. Il film racconta l'appassionante storia d’amore tra la principessa Diana (Naomi Watts) e il chirurgo Hasnat (Naveen Andrews) e di come la scoperta della vera felicità abbia poi permesso a Diana di impegnarsi con successo in campo umanitario.

Curiosità



Il film è basato sulla biografia "Diana: Her Last Love" di Kate Snell pubblicata nel 2001.



Quando la macchina da presa si muove nella camera d'albergo di Diana, proprio all'inizio del film, un bicchiere di vino è visto su un tavolo da pranzo. Si tratta di una replica esatta del vero bicchiere utilizzato durante la cena all'Hotel Ritz in cui Dodi Fayed si è proposto a Diana, poco prima della loro morte. Il padre di Dodi, Mohamed Al Fayed, ha conservato quel bicchiere macchiato di vino e lo tiene in mostra in un memorial allestito presso il grande magazzino Harrods di Londra acquistato dall'imprenditore egiziano nel 1985.



Locandine del film sono stata appese a Place de l'Alma a Parigi, vicino all'ingresso del tunnel dove la principessa del Galles è morta in un incidente d'auto nel 1997. Dopo alcune proteste i manifesti sono stati rimossi su richiesta del distributore francese Le Pacte.



Jessica Chastain era stata originariamente annunciata nel ruolo della principessa Diana, ma ha dovuto rinunciare per altri impegni.



L'hotel in cui Diana e Dodi risiedevano, e da dove è partito il loro ultimo viaggio in macchina, era il Ritz di Parigi di proprietà di Mohamed Al Fayed. La suite che hanno occupato in quel lasso di tempo è nota come "Suite Imperiale".



Naomi Watts ha indossato alcuni abiti realmente appartenuti a Diana e ha fruito di make-up speciale, un naso prostetico, per accentuare la somiglianza con la vera Lady D.



Il film costato 15 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 21.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Keefus Ciancia (Necropolis - La città dei morti, Strangerland) e David Holmes (la trilogia "Ocean's Eleven").

La colonna sonora include anche i brani "Ne me quitte pas" di Jacques Brel, "West End Girls" dei Pet Shop Boys, "Tanya" di Dexter Gordon, "Moonlight Stroll" di Nathaniel Facey e "Naima" di John Coltrane.



TRACK LISTINGS:

1. Culture of Duty (2:00)

2. Lone Runner (1:23)

3. Hospital (2:36)

4. Lonely Souls (3:18)

5. The Kiss (4:00)

6. Missed You So Much (1:28)

7. To the Edge of The… (1:58)

8. Stranded (1:54)

9. Underwater (1:15)

10. Caught in Flight (1:40)

11. New York City (2:25)

12. It’s Over (1:07)

13. Kings Cross (1:22)

14. Some Mother’s Son (1:02)

15. Call (1:04)

16. Paparazzi (1:44)

17. Alone (1:57)

18. Gone (3:54)

