Jumanji: Benvenuti nella giungla - nuova featurette in italiano e locandine di "Jumanji 2"

Di Pietro Ferraro sabato 18 novembre 2017

Jumanji 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'avventura d'azione con The Rock nei cinema italiani dal 1° gennaio 2018.

Sony Pictures ha reso disponibile una nuova featurette sottotitolata in italiano di Jumanji: Benvenuti nella Giungla che vi proponiamo insieme a 8 nuove locandine ufficiali del film, in uscita nei cinema italiani il 1° gennaio 2018.

La featurette presenta interviste con il cast, fa luce sui loro personaggi e questa storia unica. Quando questo progetto venne annunciato per la prima volta, si pensò che fosse un reboot di Jumanji, ma Dwayne Johnson si assicurò rapidamente che i fan sapessero che non era così. Questo film segue effettivamente la storia messa in moto 22 anni fa dall'originale con Robin Williams nel ruolo del Dr. Allan Parrish, ma mentre in quel film il mondo nel gioco Jumanji si riversava nel nostro mondo mentre, come spiega The Rock, questa volta sono i quattro personaggi principali ad essere risucchiati nel mondo del gioco.

Questa anteprima include interviste con tutti e quattro i membri principali del cast, Dwayne Johnson (Smolder Bravestone), Jack Black (Shelley Oberon), Kevin Hart (Moose Finbar) e Karen Gillan (Ruby Roundhouse). The Rock rivela che volevano realizzare un film che "racchiudesse lo spirito del viaggio", che è uno spirito di stupore e di scoperta di chi siamo realmente.

The Rock ha anche rivelato che voleva che lo spirito del film originale rimanesse all'interno di questa continuazione della storia, aggiungendo che si tratta di un gioco che "troverà sempre un modo di essere giocato". Il video include anche inquadrature di una scatola del gioco Jumanji che viene trovata su una spiaggia e che presenta al suo interno una piccola cartuccia di un videogioco, insieme ad un'altra scena in cui i personaggi principali più giovani scoprono una vecchia console per videogiochi nel seminterrato della loro scuola superiore. Tutti coloro che giocano al videogioco Jumanji vengono risucchiati in quel mondo, con i ragazzi che scoprono in maniera esilarante i loro nuovi avatar.

Il video include anche filmati di interviste con Jack Black, che sfferma che il gioco è tutto incentrato sul sopravvivere, mentre Karen Gillan aggiunge che il film è "pieno zeppo di incredibili sequenze d'azione in cui appaio fichissima".





Jumanji: Benvenuti nella giungla - nuovo trailer italiano di "Jumanji 2"

E' finalmente disponibile un nuovo trailer italiano di Jumanji 2, una nuova e avvincente avventura che continua e aggiorna il classico per famiglie con Robin Williams.

In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia console e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre...

Il film è un sequel diretto del classico degli anni '90 che vedeva protagonista Robin Williams nei panni di un uomo liberato da un gioco da tavolo magico in cui era rimasto intrappolato da bambino. Il sottotitolo "Welcome to the Jungle / Benvenuti nella giungla" è farina del sacco di Jack Black. Il regista Jake Kasdan conferma che il comico e metà dei Tenacious D è direttamente responsabile del titolo "Welcome to the Jungle". Kasdan ha spiegato che Black, noto cantante appassionato, spesso alleggeriva l'atomosfera sul set con la sua interpretazione della hit dei Guns n' Roses del 1987.

Jack un giorno mi ha detto: "Sai, dovremmo davvero chiamarlo Jumanji: Welcome to the Jungle".

Quell'idea è stata ovviamente accolta con entusiasmo da Kasdan che non ha utilizzato "Welcome to the Jungle" solo come titolo, ma ha inserito la canzone all'interno del trailer. Il film si svolge in un videogioco e questo permetterà ai personaggi di avere più "vite" e quindi morire e resuscitare a più riprese. Questa è un'idea che ha veramente entusiasmato The Rock. Ogni giocatore di Jumanji avrà a disposizone tre vite e per questo Dwayne Johnson ha voluto le più fantasiose morti da videogioco mai concepite, come ha spiegato in un'intervista con USA Today.

Nella prima riunione che abbiamo avuto ho detto: "abbiamo questo dono di queste tre vite. Quali sono i modi più divertenti, straordinari, pazzeschi in cui possiamo morire e che il pubblico amerà?". Questo ha dato il via ad un nuovo livello di creatività. Ciò significa che tutti noi, sapete, um, beh, andremo ad incontrare il nostro produttore.

Jumanji: Benvenuti nella giungla arriverà nei cinema italiani il 1° gennaio 2018.





Jumanji: Benvenuti nella giungla - anteprima secondo trailer di "Jumanji 2"

Dwayne "The Rock" Johnson ha condiviso su Twitter un'anteprima del secondo trailer di Jumanji: Benvenuti nella giungla promettendo che il nuovo trailer sarà oline mercoledì 20 settembre.

Un teaser prima che il nostro trailer debutti in tutto il mondo questo Mercoledì. Il gioco continua, ma questa volta è lui a giocare con te.

Questa rapida anteprima ci mostra il cast guidato da The Rock che include Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan. I quattro servono come avatar per un gruppo di studenti delle superiori che, senza volerlo, si ritrovano nella versione videogame di Jumanji, un vecchio gioco degli anni '90.

Nick Jonas, Ser'Darius Blain, Madison Iseman, Alex Wolff e Morgan Turner completano il cast di Jumanji 2. Jake Kasdan, meglio conosciuto per le commedie Bad Teacher e Sex Tape dirige da una sceenggiatura di Chris McKenna & Erik Sommers e Scott Rosenberg & Jeff Pinkner.





Jumanji: Benvenuti nella giungla - trailer italiano e poster di "Jumanji 2"

Sony Pictures ha reso disponibili un primo trailer italiano e una locandina di Jumanji: Benvenuti nella giungla, il sequel diretto da Jake Kasdan (Bad Teacher) e interpretato da Dwayne "The Rock" Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan.





In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre…

Il cast comprende anche Nick Jonas, Rhys Ifans, Missi Pyle, Bobby Cannavale, Rhys Darby e Tim Matheson.

Jumanji: Benvenuti nella giungla arriva nei cinema italiani a gennaio 2018.





Jumanji: Welcome to the Jungle - trailer e poster di "Jumanji 2"

Sony ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Jumanji: Welcome to the Jungle. Il film si concentra su quattro studenti delle scuole superiori che messi in punizione dopo la scuola incappano e vengono risucchiati all'interno dell'antico e potente gioco Jumanji. Una volta all'interno di quel mondo selvaggio scelgono i loro avatar che hanno l'aspetto di Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan e Jack Black.

Jumanji 2 debutta nei cinema americani il 22 dicembre con un cast che include anche Missi Pyle, Bobby Cannavale, Rhys Darby, Tim Matheson e Nick Jonas.





Quando quattro ragazzi delle scuole superiori scoprono una vecchia console di videogiochi con un videogioco di cui non hanno mai sentito parlare, Jumanji, finiscono letteralmente nella giungla che fa da scenario al gioco diventando gli avatar che hanno scelto: il giocatore Spencer diventa un prode avventuriero (Dwayne Johnson); il giocatore di football Fridge perde una sessantina di centimentri e diventa Einstein (Kevin Hart); La ragazza popolare Bethany diventa un professore maschio di mezza età (Jack Black) e la timida e impacciata Martha diventa una tostissima guerriera (Karen Gillan). Quello che scoprono è che non devi solo giocare a Jumanji, ma devi sopravvivere. Per vincere la partita e ritornare al mondo reale, dovranno affrontare l'avventura più pericolosa della loro vita, scoprire cosa ha lasciato Alan Parrish 20 anni fa e cambiare il modo in cui pensano a loro stessi o o saranno bloccati Nel gioco per sempre...





Jumanji: Welcome to the Jungle - annuncio trailer di "Jumanji 2"

Sony Pictures ha presentato una breve preview del primo trailer di Jumanji: Welcome to the Jungle che approderà online domani giovedì 29 giugno.

In un nuova avventura di Jumanji, i ruoli si ribaltano quando quattro adolescenti vengono risucchiati nel mondo di Jumanji, contro rinoceronti, Black Mamba e una varietà infinita di trappole e puzzle disseminati nella giungla. Per sopravvivere, gioceranno come personaggi del gioco: il mite Spencer diventa un coraggioso esploratore (Dwayne Johnson); lo sportivo Fridge diventa un piccolo genio (Kevin Hart); la modaiola ragazza Bethany diventa un topo di biblioteca (Jack Black) e la pigra Martha diventa una guerriera amazzone (Karen Gillan). Per battere il gioco e tornare al mondo reale e alle loro vite, dovranno iniziare a vedere le cose in un modo completamente diverso.

Jumanji: Welcome to the Jungle, Jack Black spiega la connesione con il titolo originale Jack Black torna a parlare dell'atteso e temuto sequel di jumanji.

Quando le prime foto del cast sono approdate online l'attrice Karen Gillan indossava un costume piuttosto succinto, dopo alcune critiche online, l'attrice ha utilzzato i social-media per spiegare che il suo personaggio è un' avventuriera che fa parte del videogioco Jumanji, non del gioco da tavolo, che è un omaggio alla Lara Croft di Tomb Raider.

I filmati mostrati in alcune anteprime hanno rivelato che i quattro adolescenti, Spencer (Alex Wolff), Bethany (Madison Iseman), Fridge (Ser'Darius Blain) e Martha (Morgan Turner) sono bloccati insieme per una punizione dopo la scuola in una scena simile a quella del classico The Breakfast Club. Parte dela loro punizione consiste nel pulire il seminterrato della scuola, dove trovano una vecchia console di videogiochi con "Jumanji: The Video Game", in cui ogni adolescente sceglierà avatar che risultano essere l'opposto delle loro personalità nella vita reale.

Si è anche parlato di uno specifico collegamento al film originale Jumanji del 1995 interpretato dal defunto Robin Williams e recentemente Jack Black ha rivelato tale connessione. L'attore ha svelato che i personaggi stanno cercando di capire il gioco, quando scoprono tutti questi indizi lasciati dal personaggio Alan Parrish di Robin Williams, che aveva anche costruito un rifugio nella giungla che Black ha paragonato alla casa della Famiglia Robinson. Il cast comprende anche Nick Jonas, Rhys Ifans, Missi Pyle, Bobby Cannavale, Rhys Darby e Tim Matheson.

Sony ha fissato una data di uscita di Jumanji: Welcome to the Jungle al 20 dicembre 2017, diretto da Jake Kasdan (Bad Teacher) e scritto da Chris McKenna, Erik Sommers, Scott Rosenberg e Jeff Pinkner.







Legend continues...

A game for those who seek to find, a way to leave their world behind. #Jumanji: WELCOME TO THE JUNGLE trailer TOMORROW!

— Dwayne Johnson (@TheRock) 28 giugno 2017

Jumanji 2: video finale dal set e Jack Black parla del film

New Line ha concluso le riprese di Jumanji 2 e Dwayne Johnson ha utilizzato il suo account Instagram per condividere un video finale dal set con un saluto ai fan.

Questa è la conclusione ufficiale delle riprese di #JUMANJI. Come sto dicendo in questo video, non riesco ad esprimere a sufficienza la mia gratitudine per il duro lavoro della nostra incredibile e brillante troupe...spina dorsale e spirito del nostro business. GRAZIE e non vediamo l'ora di vedervi tutti alla fine del percorso. Abbiamo fatto un grande film che onora ed evolve la mitologia cool e coinvolgente di #Jumanji. E infine, come per tanti di noi, Robin Williams è stato un mio eroe e uno dei motivi principali per cui ho firmato e volevo fare e produrre questo film, rendere omaggio alla leggenda di "Alan Parrish" (nome del personaggio di Robin nell'originale). Grazie alla famiglia di William per il loro sostegno. Credo davvero che abbiamo fatto qualcosa di cui voi ragazzi sarete orgogliosi. Fino ad allora questo è il saluto di DJ.

Jack Black recentemente avvistato in un centro commerciale di Los Angeles ha fornito qualche dettaglio in più su questa avventura comedy. Alla domanda su questo atteso sequel, l'attore ha rivelato che il compianto Robin Williams ne sarebbe stato orgoglioso e definisce questa versione una "rivitalizzazione" della storia.

Robin sarebbe orgoglioso. Ho amato Robin in Jumanji, l'originale, così abbiamo avuto una bella patata bollente da gestire. Ma penso che abbiamo fatto un buon lavoro. E' diverso, sai? Non è un sequel. E' una rivitalizzazione.

L'attore è stato intervistato da TMZ e anche se Black non ha divulgato alcun dettaglio della trama ha aggiunto che spera che questo film sarà "divertente per il pubblico, come lo è stato per noi per realizzarlo. Ce la siamo spassata". Il cast di Jumanji 2 comprende anche Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Rhys Darby e Morgan Turner. Sony ha recentemente posticipato la data di uscita di Jumanji da maggio 2017 al 22 dicembre 2017.

Fonte Movieweb







Jumanji 2: nuove foto e un video dal set con Dwayne Johnson e Kevin Hart

Dwayne Johnson ha condiviso via Instagram nuove foto dal set e un video per il sequel Jumanji 2. The Rock ha anche commentato le foto in cui descrive la scena che si accinge a girare.

Questo uomo cattivo è uno str*nzo e io lo devo lanciare contro questo pilastro di cemento. Le mie mani sono una morsa...non ha scampo. Per la cronaca quest'uomo è alto circa 1 metro e 82 e pesa ben oltre i 100kg. Lui è davvero enorme e questo significa che devo scappare subito se ci tengo alla salute...

Nessun dettaglio della nuova storia è stato confermato, ma rumor precedenti hanno sostenuto che la trama seguirà un ragazzo di 12 anni intrappolato in un gioco da tavolo nel 1969, che viene liberato 45 anni dopo. Il cast comprende anche Nick Jonas, ma sembra improbabile che qualcuno del cast del Jumanji originale come Kirsten Dunst, Bradley Pierce, Bonnie Hunt, Bebe Neuwirth, David Alan Grier o Patricia Clarkson tornerà per un cameo. Il Jumanji originale ha incassato 100.400.000$ negli States e 262.700.000$ in tutto il mondo, da un budget di produzione di 65 milioni di dollari.

Un video pubblicato da therock (@therock) in data: 4 Dic 2016 alle ore 18:25 PST



Dwayne Johnson nei panni del Dr. Bravestone guida un cast all-star che include Kevin Hart (Moose Finbar), Jack Black (Professor Shelly Oberon), Karen Gillan (Ruby Roundhouse) e Nick Jonas. A bordo anche Rhys Darby nei panni di un personaggio di nome Nigel e Morgan Turner in un ruolo sconosciuto. Jake Kasdan sta dirigendo Jumanji 2 da uno script a cui hanno collaborato Zach Helm (Vero come la finzione), Chris McKenna (LEGO Batman Il Film), Jeff Pinkner (La torre nera), Scott Rosenberg (Fuori in 60 secondi) e Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming). Jumanji doveva uscire il 28 luglio 2017, ma è stato recentemente posticipato al 22 dicembre 2017.



Una foto pubblicata da therock (@therock) in data: 3 Dic 2016 alle ore 12:58 PST







Jumanji 2: nuove foto e video dal set con The Rock e Karen Gillan

Riprese in pieno corso alle Hawaii per il sequel Jumanji 2 con un nuovo video dal set gentilmente fornito da un sempre entusiasta Dwayne Johnson che ha condiviso anche nuove foto con l'amico e collega Kevin Hart a cui si aggiungono un paio di scatti della graziosa Karen Gillan, in uno l'attrice è in compagnia delle sue altrettanto graziose controfigure. Il video, che Dwayne Johnson ha pubblicato su Instagram, lo mostra in marcia per il set in auto, mentre il resto dei suoi co-protagonisti sono costretti a camminare. Il video accompagnato da un messaggio mostra che Kevin Hart non è molto contento dei privilegi di The Rock, nel video in marcia ci sono sono anche Jack Black, Karen Gillan e Nick Jonas.

Dove altro posso guidare lungo una strada sterrata nella giungla e trovare @nickjonas, @karengillanofficial, @ kevinhart4real che mi chiamano motherf*cker e Jack Black che si sta felicemente godendo un gelato. Amo questi ragazzi. Abbiamo messo insieme una bella combriccola. Ci divertiamo un sacco. #OnLocation #Hawaii #Jumanji #WhyWalkWhenYouCanDrive.

Jumanji 2 arriva nei cinema il 28 luglio 2017.

Una foto pubblicata da Kevin Hart (@kevinhart4real) in data: 30 Set 2016 alle ore 14:28 PDT







Una foto pubblicata da Karen Gillan (@karengillanofficial) in data: 30 Set 2016 alle ore 10:25 PDT







Jumanji 2: nuova foto dal set con The Rock e Nick Jonas

Le riprese di Jumanji 2 hanno preso il via solo poche settimane fa, ma già abbiamo potuto godere di diversi video e foto dal set condivise da Dwayne Johnson e Kevin Hart. Ora Dwayne Johnson ha condiviso una prima immagine dal set con Nick Jonas nel suo costume di scena, purtroppo nessun dettaglio sul suo personaggio è stato rivelato. La foto è stata condivisa anche dallo stesso Nick Jonas che ne ha condivisa una seconda che ritrae l'attore al fianco di Jack Black. A seguire trovate un messaggio di The Rock allegato al post su Instagram.

Benvenuto ufficialmente a @NickJonas in #Jumanji. Grande amico, grande energia positiva e grande talento. Ha intenzione di affrontare questo ruolo come io affronto le cose con le mie mani. La giungla attende. L'avventura continua. E ironia della sorte colui che canta per la maggior parte del tempo sul set è Jack Black. #OnLocation #Hawaii #WelcomeToTheFamilyNick #Jumanji.

Il resto del cast di nuove leve che vedremo nel film, soprannominati affettuosamente "Jumanji juniors", include Ser'Darius Blain, Madison Iseman e Morgan Turner.

Una foto pubblicata da therock (@therock) in data: 27 Set 2016 alle ore 10:27 PDT







Jumanji 2: nuovo video dal set con The Rock e il cast del film

The Rock ha condiviso un nuovo video dal set del sequel Jumanji 2 che si sta attualmente girando alle Hawaii. L'attore ha pubblicato il video su Instagram dove è visto al fianco di Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black e diversi membri della troupe. Nel video Kevin Hart e Jack Black fanno del loro meglio per intonare la hit "Welcome to the Jungle" dei Guns 'n Roses. Questo video ci mostra anche il controverso e succinto costume di scena di Karen Gillan, che è stato criticato dopo che la prima foto del cast è stata pubblicata. Sia Dwayne Johnson che Karen Gillan hanno sottolineato che il costume ha un suo perché ed è legato alla trama.

Siamo sotto la pioggia nella #JumanjiJungle baby! Fenomenale prima settimana di riprese con i miei estremamente talentuosi e divertenti co-protagonisti @kevinhart4real, @karengillanofficial e il nostro rock and roller Jack Black! Abbiamo combattuto uotidianamente con gli elementi della giungla e il regista Jake Kasdan lavora sodo con la troupe locale e alza lo standard quando si tratta di rispettare i tempi.

Un video pubblicato da therock (@therock) in data: 25 Set 2016 alle ore 14:16 PDT







Jumanji 2: nuovo video dal set con Kevin Hart e Jack Black

Mentre le riprese di Jumanji 2 proseguono alle Hawai, Kevin Hart ha condiviso su Instagram un nuovo video dal set che sembra prendere in giro il recente scontro avvenuto sul set di Fast & Furious 8 con Dwayne Johnson che ha accusato Vin Diesel di tenere un comportamento da diva. Kevin Hart nel video rivela che le riprese sono state interrotte in modo che Jack Black potesse finire il suo riso. Vediamo Jack Black mangiare il suo riso con molta calma e un Kevin Hart molto contrariato che tutti debbano aspèttare i comodi del collega, ma quando Dwayne Johnson appare alle spalle di Kevin Hart, quest'ultimo cambia subito atteggiamento. Un recente Tweet di Dwayne Johnson ha confermato i nuovi casting di Rhys Darby e Morgan Turner che si uniscono a Dwayne Johnson (Dr. Bravestone), Kevin Hart (Moose Finbar), Jack Black (Professor Shelly Oberon), Karen Gillan (Rubin Roundhouse) e Nick Jonas. Rhys Darby interpreterà un personaggio di nome Nigel, mentre il ruolo di Morgan Turner non è stato rivelato. Reclutati anche Ser'Darius Blain, Madison Iseman e Alex Wolff che The Rock a soprannominato "Jumanji Juniors". The Hollywood Reporter ha rivelato ulteriori dettagli sulla trama di Jumanji 2, rivelando che Alex Wolff, il fratello dell'attore Nat Wolff, interpreta un giovane ragazzo di nome Spencer. Il suo avatar nel gioco Jumanji è il personaggio di Dwayne Johnson, il Dr. Smolder Bravestone. Ser'Darius Blain, Madison Iseman e Morgan Turner interpretatno gli altri "ragazzi del mondo reale", ma non sappiamo quale avatar li rappresenteranno. Dwayne Johnson ha anche rivelato inh un altro tweet che ulteriori dettagli saranno rivelati a breve per quanto riguarda il controverso e succinto costume di scena di Karen Gillan. Alcuni credono che il suo personaggio, Ruby Roundhouse, sia rimasta intrappolata nel gioco Jumanji da bambina e lei ora si ritrova da adulta ad indossare gli stessi vestiti "a misura di bambino", ma questo non è stato ancora confermato. Jumanji 2 è previsto in uscita il 28 Luglio 2017.



Una foto pubblicata da therock (@therock) in data: 23 Set 2016 alle ore 14:39 PDT







Jumanji 2: nuovo video dal set con The Rock

Pochi giorni dopo il via alle riprese del sequel Jumanji 2 abbiamo un nuovo video dal set, per gentile concessione di Dwayne Johnson. L'attore ha cercato di rimanere nel suo personaggio, il Dr. Bravestone, rivelando come sta cercando di esplorare terre sconosciute, fino a quando il suo cameraman non incasina l'inquadratura, mettendo in mostra alcuni membri del cast e della troupe. Questo sarà sicuramente il primo di molti video condivisi da The Rock che arriveranno online man mano che la produzione continua. A seguire il messaggio che l'attore ha allegato al video condiviso su Instagram.

Il mio personaggio è uno dei più grandi esploratori del mondo che si immerge nel profondo delle giungle di #Jumanji per scoprire nuove terre...non importa @hhgarcia41 ha rovinato la maledetta inquadratura. #OnLocation #Hawaii # Welcome2Jumanji

Il video di Instagram ci mostra la lussureggiante location della giungla con la produzione che sta girando alle Hawaii. Dopo che la prima foto ufficiale dal set è stata rivelata, diversi fan hanno criticato attraverso i social media il succinto costume di scena indossato da Karen Gillan, mentre i suoi colleghi maschi Dwayne Johnson, Kevin Hart e Jack Black erano completamente vestiti. Karen Gillan ha risposto alla polemica attraverso i social affermando che c'è una ragione se lei indossa "abiti a misura di bambino" nella prima foto, qualcosa che già Dwayne Johnson aveva anticipato nel suo post originale pure. C'è una teoria che circola sul motivo per cui lei indossi "vestiti a misura di bambino" in questa foto. Nel film originale, i fratelli Peter (Bradley Pierce) e Judy Shepherd (Kirsten Dunst) trovano Alan Parrish (Robin Williams) rimasto bloccato nel mondo all'interno del gioco per decenni, con ai bambini che viene data la possibilità di liberarlo se riescono a vincere al gioco. Alcuni credono che il personaggio di Karen Gillan, Rubin Roundhouse sia rimasta bloccata nel gioco da quando era una bambina, il che vorrebbe dire che lei sta indossando quegli stessi vestiti da adulta, solo molto più piccoli. Questa teoria non è stata ancora confermata, ma Dwayne Johnson ha anche ribadito che questo film, che ha dichiarato sarà un sequel e non un reboot, renderà omaggio al compianto personaggio di Robin Williams, Alan Parish.



Jumanji 2: prima foto dal set con The Rock, Jack Black e Kevin Hart

La scorsa settimana Dwayne Johnson ha condiviso un nuovo video attraverso i social media, rivelando il via alle riprese di Jumanji 2, con il video che mostrava un prete hawaiano benedire il set. Mentre che il video ha offerto un breve scorcio degli attori in costume, oggi abbiamo una prima foto dal set ufficiale con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan nei loro costumi di scena, immagine condivise da Dwayne Johnson e Kevin Hart sui social media. Insieme alla foto Dwayne Johnson ha anche rivelato i nomi dei personaggi interpretati dai suoi colleghi. Johnson ha annunciato all'inizio di questo mese che il suo personaggio si chiama Dr. Bravestone a cui ora si aggiungono il personaggio di Kevin Hart di nome Moose Finbar, Jack Black che interpreta il professor Shelly Oberon e Karen Gillan che sarà Ruby Roundhouse.

"ESCLUSIVA PRIMA OCCHIATA: #Jumanji Il viaggio prosegue..! "Moose Finbar" (Kevin Hart). "Ruby Roundhouse" (Karen Gillan, il suo guardaroba da giungla avrà senso quando saprete di più della della trama. Fidatevi di me..); "Professor Shelly Oberon" (Jack Black). "Dr. Smolder Bravestone" beh lui è ardente. Nel primo duro e SPASSOSO giorno di riprese nella giungla con questo folle ed eterogeneo gruppo di talenti. Jack è brillante, Karen è una tosta, Kevin è maledettamente divertente e ha un buon profumo. E' stato estremamente difficile cercare di mantenere una faccia seria in queste scene. Troppo divertente. Stiamo lavorando bene. C'è dell'altro in arrivo #JUMANJI #WishFulfillment #TheGameThatPlaysYou "

Kevin Hart ha considiviso la propria foto su Instagram, con tutti e quattro i personaggi in una posa leggermente diversa. L'attore ha fatto un sacco di complimenti ai suoi colleghi di set rivelando che non vede l'ora di tornare al lavoro.

Il 1° giorno di riprese Jumanji è ufficialmente in lattina. Abbiamo avuto una straordinaria prima giornata. La chimica e l'energia del nostro cast e troupe erano incredibili!!!! Questo film sarà uno sballo....non vedo l'ora di tornare al lavoro domani. @therock @karengillanofficial & black jack!!! #Jumanji

Sony non ha ancora rilasciato una sinossi ufficiale, ma Dwayne Johnson ha confermato che questo progetto non sarà un reboot e renderà omaggio al personaggio di Robin Williams, il Dr. Alan Parish. Nel cast c'è anche Nick Jonas, ma il cast completo non è ancora stato rivelato.

Una foto pubblicata da therock (@therock) in data: 20 Set 2016 alle ore 08:29 PDT







Jumanji 2: iniziate le riprese e primo video dal set con The Rock

Dwayne Johnson ha annunciato il via ufficiale alle riprese del sequel Jumanji 2 condividendo su Instagram un primo video dal set che presenta l'attore al fianco dei co-protagonisti Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan mentre un sacerdote hawaiano benedice il film. A seguire il messaggio allegato al video.

Prima di intraprendere il nostro #Jumanji qui alle Hawaii, abbiamo raccolto tutto il nostro cast (qui con me ci sono Jack Black, Kevin Hart, il nostro regista Jake Kasdan e Karen Gillan) e la troupe insieme con il nostro Kahu hawaiano (sacerdote) Cordell Keka che benedice il nostro film con il potente spirito aloha delle risate, del divertimento e dell'amore. Spesso parlo di mana (spirito) con voi ragazzi e il mana in questo luogo e in quel momento era estremamente potente, è una cosa da pazzi che può togliere il fiato e far venire la pelle d'oca. Il nostro Kahu ha eloquentemente parlato e ci ha ricordato che, anche se i nostri volti sono quelli sullo schermo, ci vuole una troupe starordinaria e il lavoro di tutti per portare a termine il film. Quando siamo stanchi per le lunghe ore di lavoro basta ricordare la gioia, le risate e il divertimento che il nostro film porterà alle famiglie in tutto il mondo. E' così semplice, ma è un promemoria a mantenere quella prospettiva di portare gioia e divertimento per le famiglie. Molto cool. Grazie al Kahu Cordell Keka per questa potente benedizione, vi ringrazio Hawaii, sono orgoglioso di essere tornato a casa e ringrazio in anticipo la nostra troupe per il duro lavoro. #JUMANJI #OurHawaiianBlessing #Mana #LetsShoot.

Sappiamo che Dwayne Johnson interpreterà un personaggio di nome Dr. Bravestone, che l'attore ha rivelato in un concept art che ha condiviso attraverso i social media. Johnson ha anche detto in passato che questo film sarà una "continuazione" della storia originale e che renderà omaggio al personaggio di Robin Williams, il Dr. Alan Parrish. Jake Kasdan sta dirigendo Jumanji da uno script a cui hanno lavorato diversi sceneggiatori tra cui Zach Helm (Vero come la finzione), Chris McKenna (LEGO Batman Il Film), Jeff Pinkner (La torre nera), Scott Rosenberg (fuori in 60 secondi) e Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming). Jumanji 2 ha una data di uscita fissata al 28 luglio 2017.

Un video pubblicato da therock (@therock) in data: 14 Set 2016 alle ore 12:04 PDT



Jumanji: prima immagine ufficiale del sequel, svelato il personaggio di The Rock

Dwayne "The Rock" Johnson ha postato nuovamente qualcosa su Instagram e stavolta ha deciso di condividere con i suoi fan un primo sguardo al suo personaggio nel sequel Jumanji svelandone anche il nome: Dr. Bravestone. Jumanji: The Rock conferma che sarà un sequel e non un reboot Il nuovo "Jumanji" non sarà un reboot ma un sequel, la conferma di Dwayne Johnson. Johnson ha pubblicato un concept art via Instagram mostrando il suo personaggio in puro stile "Indiana Jones". La ciliegina sulla torta è che l'immagine è stata accompagnata da un messaggio che lo descrive come "L'ardente Dr. Bravestone".

ESCLUSIVA PRIMA OCCHIATA:. Concept art del mio personaggio in #JUMANJI"...L'ardente Dr. Bravestone (non so dove i miei pettorali siano finiti). Questo si che sarà davvero divertente..Me, @kevinhart4real, Jack Black, @Nick Jonas and the Ginger Assassin @karengillanofficial non vedono l'ora di "giocare al gioco che gioca con te".#JUMANJI#DrBravestone #KingOfTheSmolder#TheAdventureContinues.

C'è stata qualche perplessità quando è stato annunciato un nuovo film di Jumanji, ma quando è stato aggiunto che il progetto sarebbe stato un sequel e non un reboot l'operazione è sembrata meno azzardata. Come riportato nel suo post Instagram, Johnson sarà affiancato Kevin Hart suo co-protagonista nel recente Una spia e mezzo, Jack Black, Nick Jonas e la Karen Gillan di Doctor Who, che Johnson ha affettuosamente soprannominato "Ginger Assassin". E' stato inoltre annunciato che il film renderà omaggio al compianto Robin Williams, che ha recitato nell'originale. Anche se non conosciamo i dettagli specifici della trama per il sequel Jumanji, sebra probabile che attraverso il Dr. Bravestone si potrà esplorare il mondo all'interno del gioco, in contrasto con il mondo al di fuori del gioco su cui era incentrato il film originale, un'ipotesi in qualche modo supportata anche dal fatto che sono previste riprese alle Hawaii. Sembra anche che Karen Gillan potrebbe interpretare una versione più vecchia del personaggio di Kirsten Dunst e Nick Jonas del personaggio di Bradley Pierce dal film originale. Naturalmente siamo sempre nel territorio delle ipotesi. Jake Kasdan, regista di Orange County, Walk Hard e Sex Tape è al timone del film scritto da Scott Rosenberg. Il Jumanji originale è stato un grande successo con un incasso nel 1995 di 262 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di di 65 milioni. Sony sta progettando di rilasciare il sequel Jumanji il 28 luglio 2017.