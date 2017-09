In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi: trailer italiano del film di James Franco

Di Pietro Ferraro lunedì 4 settembre 2017

Ambi Media il prossimo 7 settembre porta nei cinema italiani In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi, il film diretto e interpretato da James Franco basato sul romanzo "La battaglia" di John Steinbeck. Sceneggiato da Matt Rager, il film ruota attorno alla protesta di alcuni raccoglitori di mele esplosa durante gli anni '30 in California.





Nelle campagne del sud della California, nei primi del novecento, i lavoratori immigrati si ribellano ai latifondisti, dopo l’essere stati pagati solo una parte dei salari che erano stati promessi. Il gruppo ben presto assume una consistenza considerevole, più forte e più spaventoso dei suoi singoli membri. Guidati da Jim Nolan, lo sciopero si fonda sul suo tragico idealismo, sul "coraggio di non sottomettersi e non arrendersi".

Il cast include anche Nat Wolff; Selena Gomez; Vincent D’Onofrio, Robert Duvall; Ed Harris, Bryan Cranston, Zach Braff; Sam Shepard, John Savage e Ashley Greene.

NOTE DI REGIA

Sono cresciuto in California, vicino la contea di Steinbeck. Lui viveva nella mia città, quando era studente a Stanford. Appena ho iniziato a leggere il libro, ero ossessionato dalla sua scrittura, lui è parte del tessuto della mia infanzia. "La Battaglia" è il libro meno noto della sua non ufficiale "Dustbowl Trilogy", che comprendeva "Uomini e topi" e "Furore". Si tratta di un resoconto incredibile della lotta dell'uomo contro se stesso, un argomento così crudo della Grande Depressione, e così d'attualità ancora oggi. È stato un sogno che si avvera portare il suo lavoro sullo schermo. [James Franco]

IL LIBRO

"La battaglia" è un romanzo scritto da John Steinbeck nel 1936. La figura centrale della storia è un attivista del "Partito" (forse il partito comunista americano o quello degli Industrial Workers of the World, anche se non viene mai specificato nel romanzo) che sta organizzando un grande sciopero dei raccoglitori di frutta, cercando così di attirare più seguaci alla sua causa. La storia racconta di uno sciopero degli operai della frutta che si è verificato nella Contea di Tulare, in California, nel 1933. Tra i migliori romanzi di Steinbeck, probabilmente il meno conosciuto è "La battaglia", il cui titolo originale In Dubious Battle è un riferimento a un brano di Paradiso Perduto di John Milton. Questo segna il supremo interesse di Steinbeck per ciò che accade nelle menti e nei cuori degli uomini, quando agiscono non come individui responsabili e autonomi, ma come membri di un gruppo. I biologi hanno un termine per definire ciò: la chiamano bionomica, o ecologia. L'interesse di Steinbeck per la bionomica è visibile in tutto ciò che ha fatto, da Pian della Tortilla, della metà degli anni ‘30, passando attraverso il suo semi-biologico Diario di bordo dal mare di Cortez, per finire ai suoi ultimi comunicati come corrispondente di guerra in Inghilterra. "La battaglia" è il suo tentativo di studiare un tipico sciopero della Depressione in termini bionomici. Nel 1958 il critico Alfred Kazin ha definito "La battaglia" e "Furore" come "i suoi libri più potenti", che contrastano con "Vicolo Cannery" e "La corriera stravagante". Il presidente Barack Obama ha detto al New York Times che "La battaglia" è il suo libro preferito.





In Dubious Battle: trailer del film di James Franco

Nat Wolff (Città di carta) guida l'impressionante cast del film che include Robert Duvall, Vincent D'Onofrio, Selena Gomez, Ed Harris, Bryan Cranston, Sam Shepard, Analeigh Tipton, Danny McBride, Josh Hutcherson, Zach Braff e naturalmente lo stesso James Franco.

James Franco ha diretto più di 15 lungometraggi aggiudicandosi il titolo di attore più prolifico di sempre dietro la macchina da presa. Negli ultimi anni Franco si è cimentato con diversi adattamenti di alcuni classici della letteratura americana tra cui L'urlo e il furore e Mentre morivo (As I Lay Dying) entrambe opere di William Faulkner.

In Dubious Battle proiettato in anteprima mondiale al Festival di Venezia farà successivamente tappa al Toronto International Film Festival.

