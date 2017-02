David Lynch: The Art Life - trailer italiano del documentario di David Lynch

David Lynch The Art Life: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di David Linch nei cinema italiani dal 20 febbraio 2017.

Wanted Cinema ha reso disponibile un trailer italiano e una locandina di David Lynch: The Art Life, il documentario autobiografico di David Lynch nei cinema italiani dal 20 febbraio 2017.

Venezia 2016, David Lynch: The Art Life - Recensione in Anteprima Dopo 12 anni di produzione arriva finalmente al cinema David Lynch: The Art Life, ipnotico e conturbante documentario sulla genesi artistica dell'iconico regista





David Lynch ci accompagna con questo film in un intimo e personale viaggio nel tempo, raccontandoci gli anni della sua formazione artistica. Dall’infanzia nella tranquilla provincia Americana fino all’arrivo a Philadelphia, seguiamo le tappe del percorso che ha portato David Lynch a diventare uno dei più enigmatici e controversi registi del cinema contemporaneo.

Originale miscela di immagini, musica ed estratti dai suoi primi film, “David Lynch: The Art Life” illumina gli oscuri meandri del suo mondo visionario, offrendo al pubblico la possibilità di comprendere sia l’artista che l’uomo.

Penso che ogni volta in cui creiamo qualcosa, un dipinto così come un film, si parta sempre con tante idee, ma è quasi sempre il nostro passato che le reinventa e le trasforma. Anche se si tratta di nuove idee, il nostro passato le influenza inevitabilmente. David Lynch

“David Lynch: The Art Life” ci invita a gettare uno sguardo allo studio del regista sulle colline sopra Hollywood, mentre Lynch racconta aneddoti dal proprio passato come fossero scene da un suo film. Strani personaggi emergono come ombre dalle pieghe del tempo, ma solo per scomparire ancora di nuovo, lasciando un segno indelebile sull’artista e su di noi.

Grazie a “David Lynch: The Art Life” possiamo così scoprire le paure, le contraddizioni e gli sforzi che Lynch ha dovuto superare durante la propria carriera, incontrando le persone che hanno contribuito alla sua formazione. Appare così evidente che già da giovane Lynch vedeva il mondo in modo diverso, assimilandone le ombre e impiegando i propri sogni fino a creare gli affreschi visionari che hanno ipnotizzato il pubblico di tutto il mondo.

Questo film è dedicato alla più giovane figlia di Lynch ed è concepito come un diario private da padre a figlia. Scostando il velo dall’icona, speriamo di avere svelato l’uomo David Lynch.

David Lynch: The Art Life - Inediti su un talento visionario a Venezia 2016

Rick Barnes, Jon Nguyen e Olivia Neergaard-Holm, portano a Venezia 2016 e al cinema il documentario sull'universo visionario di David Lynch

Una passeggiata nelle pieghe più oscure e conturbanti del genio narrativo e visivo di David Lynch, spaventa e attira i suoi più profondi estimatori sin dai tempi di Eraserhead - La mente che cancella.

David Lynch: The Art Life promette di soddisfarne parecchi, se non tutti, con il viaggio nel tempo e del suo universo visionario, al confine labile e disturbante tra realtà e incubo, psiche e arte ... del pittore, scultore, musicista, compositore, scenografo, scrittore, regista, sceneggiatore, produttore, uomo di gran fascino e chissà quante altre cose che ancora ignoriamo.

David Lynch. The Art Life David Lynch. The Art Life David Lynch. The Art Life David Lynch. The Art Life - Jon Nguyen David Lynch. The Art Life David Lynch. The Art Life

Un viaggio lungo e impegnativo, iniziato nel lontano 2004 dal trio di registi Rick Barnes, Jon Nguyen e Olivia Neergaard-Holm, seguendo Lynch ovunque lo ha portato il suo talento eclettico e visionario, approdato nel 2012 sul famoso sito di crowdfunding kickstarter per raccogliere 30.000 dollari, dove ha finito per raccogliere quasi 180.000 euro dopo soli due mesi.

Il risultato, dedicato alla più giovane figlia di Lynch e concepito come un diario tra di loro, ripercorre 30 anni di vita, arte, paure e sforzi di Lynch, attraverso aneddoti inediti raccontati nel suo studio sulle colline di Hollywood, foto e filmini d'epoca, disegni, pensieri e immagini dei suoi primissimi lavori.

Un documentario presentato in anteprima al pubblico della 73. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, oggi pomeriggio nella Sala Casinò, nella mattinata di martedì 6 settembre in replica nella Sala Volpi. Nel link la nostra recensione in anteprima da Venezia.

David Lynch: The Art Life (Doc, 2016, Usa), prodotto da Jon Nguyen, Jason Scheunemann e Sabrina Sutherland, in coproduzione con Marina Girard-Muttelet, dopo il passaggio al 60 BFI London Film Festival nel mese di ottobre, uscirà in sala a gennaio 2017 distribuito da Wanted, mentre sarà in onda su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) in prima visione a marzo 2017. Per ingannare l'attesa potete approfittare subito del trailer e di qualche scatto dal set.