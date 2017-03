Le verità: video backstage e foto del thriller psicologico italiano

Le verità: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Giuseppe Alessio Nuzzo nei cinema italiani dal 27 aprile 2017.

Dopo la tappa a Venezia il prossimo 27 aprile arriva nei cinema italiani il thriller psicologico Le Verità, opera prima di Giuseppe Alessio Nuzzo interpretata da Francesco Montanari, Nicoletta Romanoff, Anna Safroncik e Fabrizio Nevola.

Il giovane imprenditore Gabriele Manetti tornato dall’India dopo un viaggio d’affari sente che la sua vita sta per prendere una direzione diversa da quella che ha sempre avuto. Il suo mondo, le certezze che la sua condizione sociale gli ha permesso di avere, lo stesso rapporto con la sua fidanzata e con i suoi amici non lo appagano più. Si accorge, però, di essere tornato dal viaggio anche con qualcos’altro: casualmente scopre, infatti, di aver acquisito la capacità di poter “vedere” oltre le apparenze, di poter prevedere il futuro...

Il cast è completato da Maria Grazia Cucinotta, Luigi Diberti, Sergio Solli e Renato Scarpa.

Ambientazioni notturne, pioggia battente, personaggi misteriosi, un montaggio quasi visionario unito a due regie del film completamente differenti, una caratterizzata dall’utilizzo ossessivo e maniacale di piani sequenza, l’altra da continui stacchi, mi hanno aiutato a raccontare una trama complessa e articolata, calma solo all'apparenza ma tumultuosa nel suo incedere introspettivo, con l’obiettivo di catturare e avvolgere lo spettatore in un misto di dubbi, scoperte e riscoperte, inversioni di rotta e falsi finali Giuseppe Alessio Nuzzo





Il primo lungometraggio di Giuseppe Alessio Nuzzo porta al cinema un thriller psicologico con un team under 35

Portare la verità al cinema è già una bella sfida, ma Giuseppe Alessio Nuzzo con il suo primo lungometraggio ha deciso di abbondare, presentandosi alla 73a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica con il thriller psicologico Le verità, realizzato con un team di professionisti under 35.

Una doppia sfida a caccia di nuove opportunità per il 27enne partenopeo, già direttore del Social World Fil Festival di Vico Equense e autore dell'antologia delle citazioni cinematografiche "Cinema è sogno", anche nella trama del film, scritta insieme a Toni Trupia e Daniele Pace.

La pellicola narra la storia del giovane imprenditore Gabriele Manetti che, tornato dall’India dopo un viaggio d’affari, sente che la sua vita sta per prendere una direzione diversa da quella che ha sempre avuto. Il suo mondo, le certezze che la sua condizione sociale gli ha permesso di avere, lo stesso rapporto con la sua fidanzata e con i suoi amici non lo appagano più. Si accorge, però, di essere tornato dal viaggio anche con qualcos’altro: casualmente scopre, infatti, di aver acquisito la capacità di poter “vedere” oltre le apparenze, di poter prevedere il futuro.

Vedere il futuro e avere una seconda chance per cambiarlo e il fulcro del thriller psicologico girato sul set campano che spazia tra Napoli, Vico Equense e la Penisola Sorrentina, con protagonisti come Francesco Montanari, Nicoletta Romanoff, Anna Safroncik e Fabrizio Nevola e la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta, Luigi Diberti, Sergio Solli e Renato Scarpa nel ruolo del Prof. Attanasio.

Il cast è completato da Massimo Poggio, Yuri Napoli, Renato Scarpa, Sergio Solli e Nello Mascia, insieme alla partecipazione straordinaria di Lino Guanciale, Rosaria De Cicco, Salvatore Misticone, Roberta Scardola, Peppe Mastrocinque, Alex Colle e Marco Ligabue, anche autore del brano omonimo inserito nella colonna sonora, con le musiche originali composte e orchestrate da Adriano Aponte con la Budapest Scoring Symphonic Orchestra.

Le verità che arrivano nelle nostre sale in autunno, è una produzione Pulcinella Film, Paradise Pictures e Social World Film Festival, co-finanziato dal Piano di Azione e Coesione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù con il progetto Film4Young, grazie al quale sono stati selezionati 30 ragazzi campani per lavorare sul set in qualità di attori, assistenti alla regia, produzione, montaggio, fotografia, costumi e scene, seppur affiancati da tutor addetti ai lavori.