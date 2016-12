Passengers: nuova locandina e terza clip in italiano del film con Jennifer Lawrence e Chris Pratt

Di Pietro Ferraro martedì 27 dicembre 2016

Passengers: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma fantascientifico con con Jennifer Lawrence e Chris Pratt nei cinema italiani dal 30 dicembre 2016.

Il prossimo 30 dicembre il regista Morten Tyldum (The Imitation Game) ci porta nelle profondità dello spazio con Passengers, un'avventurosa storia d'amore a tinte sci-fi che vede protagonisti l'attrice Premio Oscar Jennifer Lawrence lanciata dalla serie Hunger Games e il talentuoso Chris Pratt supereroe nel cinecomic Marvel Guardiani della Galassia e addestratore di dinosauri nel sequel Jurassic World.

Passengers: Recensione in Anteprima Il regista di The Imitation Game per un Titanic nello Spazio con protagonisti Chris Pratt e Jennifer Lawrence.

Il personaggio di Pratt, Jim, decide di abbandonare la sua vita sulla Terra per

ragioni molto pratiche. "E' un ragazzo d’altri tempi", spiega Pratt, "un impiegato tipo. E' considerato un lavoratore attraente, perché da ingegnere meccanico, potrebbe contribuire ad iniziare una nuova civiltà in un nuovo pianeta. Se qualcosa si rompe, è in grado di aggiustarla". Quando Jim e Aurora si svegliano 90 anni prima di raggiungere la destinazione, le sue abilità sono vitali. "Per mestiere risolve le problematiche, così in questo caso cerca di capire come tornare a dormire o ontattare qualcuno per chiedere aiuto. Ma poi, scopre che la nave spaziale corre grossi pericoli".

"Chris è molto diverso da Jim", afferma Jennifer Lawrence, che interpreta la sua

compagna di viaggio che si risveglia, Aurora. "Jim si comporta come se non avesse mai avuto una ragazza, non sa come approcciare le donne; questo lo rende affascinante e dolce, ma non è come Chris, che invece è sposato e divertente. E' stato interessante vedere Chris Pratt interpretare una persona insicura, romantica e timida".

Passengers: nuove locandine e seconda clip in italiano con Jennifer Lawrence





Sony pictures ha reso disponibili due nuove locandine internazionali e una seconda clip in italiano del dramma sci-fi Passengers in arrivo nei cinema italiani il prossimo 30 dicembre.

Protagonista di questa nuova clip Aurora, interpretata da Jennifer Lawrence, che in questa scena sperimenta un malfunzionamento del sistema che regola la gravità interna dell'astronave su cui Aurora sta viaggiando con il meccanico Jim (Chris Pratt) e altri passeggeri in animazione sospesa.

Passengers è diretto dal Morten Tyldum regista del biopic The Imitation Game e scritto da Jon Spaihts sceneggiatore del Prometheus di Ridley Scott.

Passengers: nuovi spot tv e prima clip in italiano





Manca un mese esatto all'uscita nei cinema, il prossimo 30 dicembre, del dramma sci-fi Passengers che vede protagonisti Chris Pratt e Jennifer Lawrence nei panni di Jim e Aurora, due passeggeri di un'astronave in viaggio per una remota colonia terrestre che si trovano a fronteggiare una gravissima avaria.

Sony Pictures ha reso disponibili due nuovi spot tv e una prima clip in italiano del film che vede Jim e Aurora impegnati in un "primo appuntamento". Nella clip appare anche Michael Sheen che interpreta il robot barista Arthur, l'attore è alla sua seconda interpretazione "virtuale" dopo l'eccentrico Castor / Zuse nel sequel Tron: Legacy.

Passengers: nuovo trailer, due clip e prime featurette in italiano





Il Jim Preston di Chris Pratt scopre che nulla accade per caso in una nuovo trailer di Passengers, il thriller sci-fi di Sony che uscirà nei cinema italiani il prossimo 30 dicembre. Insieme a questo nuovo trailer vi proponiamo anche due nuove clip, uno spot tv esteso in italiano e due featurette sottotitolate che ci portano dietro le quinte del film.

Il nuovo trailer ci mostra anche alcuni degli altri membri del cast di supporto come Michael Sheen, che interpreta il robot barista Arthur, il Gus Mancuso di Laurence Fishburne e il personaggio non specificato interpretato da Andy Garcia.

Nelle due clip l'Aurora di Jennifer Lawrence sperimenta un malfunzionamento del sistema che regola la gravità sulla nave, mentre nella seconda clip Jim e Aurora tentano di accedere ad un'altra zona della nave. Quando l'accesso viene negato loro riusciranno counque a trovare un modo sbloccando inavvertitamente una zona in cui è in corso una massiccia perdita di pressione che rischierà di ucciderli.

Jennifer Lawrence (Aurora) e Chris Pratt (Jim) sono i protagonisti di un’avventura a bordo di una nave spaziale in viaggio verso una nuova vita su un altro pianeta. Il viaggio prende un risvolto imprevisto quando un malfunzionamento delle loro capsule di ibernazione li risveglia misteriosamente 90 anni prima dell’arrivo a destinazione. Mentre Jim e Aurora cercano di scoprire le cause dell’avaria, finiscono per innamorarsi...ma il loro idillio viene minacciato dall’imminente distruzione dell’astronave, e dalla scoperta della verità dietro il loro risveglio.

Il cast di supporto comprende anche Aurora Perrineau, Fred Melamed e Jean-Michel Richaud. Morten Tyldum (The Imitation Game) dirige da una sceneggiatura originale di Jon Spaihts.

Passengers: poster italiano in esclusiva per Cineblog e nuovo spot tv





Cineblog vi propone una locandina italiana in esclusiva per il dramma sci-fi Passengers in arrivo nei cinema con Sony Pictures il 30 dicembre 2016.

Insieme alla locandina, che ritrae in primo piano i due protagonisti Chris Pratt (Guardiani della galassia) e Jennifer Lawrence (Hunger Games) c'è anche un primo spot tv in lingua originale.

Passengers è diretto da Morten Tyldum (The Imitation Game) e scritto da Jon Spaihts, lo sceneggiatore di Prometheus.

Ambientato nel futuro, il film racconta di Jim Preston (Chris Pratt), un meccanico imbarcato in un viaggio di 120 anni alla volta di un pianeta colonizzato in un'altra remota galassia, che diventa il primo viaggiatore a sperimentare un'avaria nelle capsule di ibernazione. Dopo essersi risvegliato 90 anni in anticipo sul previsto, l'uomo finisce per ritrovarsi bloccato all'interno di una nave interstellare con solo robot e androidi a fargli compagnia. Dopo un anno di viaggio Jim decide di svegliare un altro passeggero, una bella giornalista di nome Aurora (Jennifer Lawrence). I due s'innamorano, ma dovranno presto fare i conti con un grave problema di funzionamento dell'astronave.

Il regista Morten Tyldum parla della sceneggiatura inserita nella prestigiosa Black List 2007.

Sì, è stato uno script popolare. E' una di quelle storie che davvero ti prendono e di cui ti innamori. E' molto intelligente, divertente e furbo, tanto interessante che non potevo metterlo giù. Ogni 10 pagine qualcosa di nuovo accade! Allo stesso tempo, si tratta di un film molto intimo, anche se si svolge su questa scala epica. Per me si tratta di una storia su ciò che è importante fare per vivere una vita piena. Quali sono le cose di cui abbiamo bisogno come esseri umani? E non ha paura di divertire, ma allo stesso tempo si pone grandi domande su cosa vuol dire sentirsi veramente felici. Ogni generazione ha la sua storia d'amore. Sentivo che ciò era vero e ho dovuto realizzarlo.

Passengers: trailer italiano del dramma sci-fi con Jennifer Lawrence e Chris Pratt





Sony Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Passengers, il dramma fantascientifico a tinte romance diretto da Morten Tyldum (The Imitation Game) e scritto da Jon Spaihts (Prometheus).

La trama ufficiale:

Durante un viaggio verso una nuova casa, due passeggeri vengono svegliati 90 anni prima del previsto per un guasto della nave spaziale. Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) si ritrovano con la prospettiva di passare il resto della loro vita a bordo, pur con tutti i comfort possibili, e si innamorano... ma scoprono che l’astronave è in grave pericolo. La vita di 5000 passeggeri addormentati dipende da Jim e Aurora, solo loro possono salvarli.





Passengers debutta nei cinema italiani il 30 dicembre 2017.

Passengers: primo trailer del dramma sci-fi con Jennifer Lawrence e Chris Pratt





Dopo un'anteprima via Twitter è approdato online un primo full trailer di Passengers, un film di fantascienza interpretato da Chris Pratt e Jennifer Lawrence che uscirà negli States il prossimo 21 dicembre.

Il trailer ci mostra qualche scorcio dello spazio esterno, la vita a bordo dell'astronave e un po' dell'alchimia che a Chris Pratt e Jennifer Lawrence non sembra mancare per quanto riguarda il lato "romance" del racconto.

La storia di Passeggers si svolge su un'astronave interstellare di lusso con 5.000 passeggeri che intraprendono un viaggio verso la colonia Homestead II situata a 120 anni di distanza. Stando così le cose ognuno dei passeggeri viaggia in animazione sospesa. Le cose si fanno difficili quando i personaggi di Chris Pratt e Jennifer Lawrence sono erroneamente risvegliati 90 anni in anticipo sulla tabella di marcia e scoprono che la nave non funziona correttamente, un malfuzionamento che sta mettendo tutti in pericolo.

Il cast di Passengers comprende anche Michael Sheen, Lawrence Fishburne, Aurora Perrineau e Jamie Soricelli. La sceneggiatura del film, diretto da Morten Tyldum (The Imitation Game), è stata scritta da Jon Spaihts, che ha anche scritto Prometheus. Lo script di Passengers è stato inserito nella Black List 2007, un elenco delle migliori sceneggiature dell'anno in cerca di un produttore.

Passengers: anteprima trailer del dramma sci-fi con Jennifer Lawrence e Chris Pratt





Sony Pictures ha svelato un anteprima del trailer dello sci-fi Passengers. Scritto da Jon Spaihts (Prometheus), diretto da Morten Tyldum (The Imitation Game) e interpretato da Jennifer Lawrence e Chris Pratt, il film si svolge su una nave spaziale di lusso diretta ad una colonia umana situata a 120 anni di distanza. Data la durata del viaggio, i 5.000 passeggeri sono posti in ipersonno, ma quando due dei passeggeri vengono misteriosamente risvegliati 90 anni in anticipo, s'innamorano e diventano l'unica speranza della nave che sta affrontando un grave malfunzionamento.

Il film debutta nelle sale americane il 21 dicembre interpretato anche da Michael Sheen, Laurence Fishburne e Aurora Perrineau.

La trama ufficiale:

Durante un viaggio di routine attraverso lo spazio per una nuova casa, due passeggeri, dormendo in animazione sospesa, sono risvegliati 90 anni in anticipo sul previsto, quando l'astronave segnala un malfunzionamento. Mentre Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) vivono il resto della loro vita a bordo, con a disposizione ogni lusso che possano desiderare, iniziano ad innamorarsi incapaci di negare la loro intensa attrazione...fino a quando scoprono che la nave è in grave pericolo. Con la vita di 5000 passeggeri in gioco, solo Jim e Aurora possono salvarli tutti.





Passengers: foto e poster del dramma sci-fi con Jennifer Lawrence e Chris Pratt

Disponibili alcune immagini ufficiali e un primo poster di Passengers, il dramma fantascientifico con Jennifer Lawrence e Chris Pratt che debutta nei cinema americani il 21 dicembre 2016. Ambientato nel futuro, "Passengers" è incentrato su Jim Preston (Chris Pratt), un meccanico imbarcato in un viaggio di 120 anni alla volta di un pianeta colonizzato in un'altra remota galassia, che diventa il primo viaggiatore a sperimentare un'avaria nelle capsule di ibernazione. Dopo essersi risvegliato 100 anni in anticipo sul previsto, l'uomo finisce per ritrovarsi bloccato all'interno di una navicella interstellare con solo robot e androidi a fargli compagnia. Dopo un anno di viaggio Jim decide di svegliare un altro passeggero, una bella giornalista di nome Aurora (Jennifer Lawrence). I due si innamorano, ma dovranno presto fare i conti non solo con l'atto malgiudicato di Jim nel risvegliare Aurora, ma con un grosso problema di funzionamento dell'astronave stessa. Le foto arrivano via Entertainment Weekly, che ha parlato di questo progetto con Morten Tyldum (The Imitation Game), progetto rimasto in sviluppo per quasi un decennio. La sceneggiatura, scritta da Jon Spaihts (Prometheus), è stata inclusa nella Black List 2007, il terzo script più popolare nella lista di quell'anno, dietro Recount, che è stato trasformato nel 2008 in un popolare film della HBO e Farragut North che è diventato il thriller politico del 2011 Le idi di marzo.

Sì, è stato uno script popolare. E' una di quelle storie che davvero ti prendono e di cui ti innamori. E' molto intelligente, divertente e furbo, tanto interessante che non potevo metterlo giù. Ogni 10 pagine qualcosa di nuovo accade! Allo stesso tempo, si tratta di un film molto intimo, anche se si svolge su questa scala epica. Per me si tratta di una storia su ciò che è importante fare per vivere una vita piena. Quali sono le cose di cui abbiamo bisogno come esseri umani? E non ha paura di divertire, ma allo stesso tempo si pone grandi domande su cosa vuol dire sentirsi veramente felici. Ogni generazione ha la sua storia d'amore. Sentivo che ciò era vero e ho dovuto realizzarlo.

Sinceramente non potevo chiedere un cast migliore. Stanno così bene insieme, ed entrambi sono così laboriosi. Prendono i personaggi in modo serio e danno così tanto ai ruoli con il loro fascino, intelligenza e carisma. Sembrano nati per i ruoli e sono fenomenali da guardare.

Abbiamo avuto giorni pieni. La maggior parte delle riprese erano solo con Chris e Jen. E' stato un film molto tecnico con grandi set e un sacco di effetti ma, allo stesso tempo, si tratta di un dramma incentrato sui personaggi. E' una storia d'amore. Ha la complessità di un grande film e allo stesso tempo abbiamo dovuto investire molto tempo per sviluppare i personaggi ed è faticoso perché si mettono in scena grandi emozioni:...c'è la disperazione, l'amore è la felicità, c'è la paura e la rabbia. Erano in gioco grandi emozioni ogni giorno.

Si ride e si piange e si tratterrà il respiro restando incollati sulla poltrona. Vi darà i brividi. Inoltre vi farà sorridere e ridere un sacco. Volevamo un film giocoso. E se si hanno Chris e Jen è impossibile che ciò non accada, si sono entrambi approcciati sul set con un sacco di cose estremamente divertenti e hanno improvvisato provando varie cose che vanno dal molto divertente all'estremamentte drammatico, ma la loro grande chimica è quella che funziona veramente. In un momento in cui vanno di moda sequel e reboot penso che sia rinfrescante proporre una storia completamente originale con due delle migliori star del cinema mondiale. Sono molto, molto felice del film.

