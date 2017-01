Brimstone: trailer e poster del dramma western con Dakota Fanning e Kit Harington

mercoledì 25 gennaio 2017

Brimstone: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma western di Martin Koolhoven con Dakota Fanning, Kit Harington e Guy Pearce.

Disponibile un primo trailer e una locandina di Brimstone, il dramma western scritto e diretto dal regista olandese Martin Koolhoven (Suzy Q, Winter in Wartime) al suo debutto in lingua inglese.

Il film è interpretato Dakota Fanning, Guy Pearce, Carice van Houten e Kit Harington noto per il ruolo di Jon Snow nella serie tv Il trono di spade.

La trama seque Liz (Fanning) che accusata di un crimine che non ha mai commesso da un vendicativo reverendo (Pearce) deve lottare e sopravvivere per la sua famiglia.

6 settembre 2016

In attesa di rivedere Kit Harington nei panni di Jon Snow nella settima stagione de Il trono di spade, l'attore è nel cast di Brimstone, il dramma western presentato al Festival di Venezia. Oggi abbiamo un set di foto e alcuce clip con scene tratte dal film.

Liz (Dakota Fanning) ha una vita di campagna tranquilla in una fattoria con il suo amorevole marito e i suoi figli, ma scopriamo presto che le cose sono troppo belle per essere vere. Una domenica un nuovo misterioso reverendo (Guy Pearce) dà il suo sermone inaugurale e Liz si riempie di terrore; il suo passato è tornato a tormentarla. Dopo il servizio, una donna del luogo entra in travaglio sul pavimento della chiesa.

Non per colpa di Liz la nascita ha delle complicazioni mortali. Quando il marito della donna cerca vendetta, il reverendo viene in soccorso di Liz e della sua famiglia, anche se avverte che la punizione presto si abbatterà su di lei. Il giorno successivo le pecore della famiglia vengono ritrovate macellate, Liz viene segregata e sua figlia viene rapita. Così inizia una sequenza pressoché biblica di eventi che coinvolgono sangue, fuoco e un'epica odissea lunga anni che attraversa stati e territori.

Il regista olandese Martin Koolhoven dirige da una sua sceneggiatura e debutta nel suo primo film in lingua inglese. Il cast di supporto comprende Carice Van Houten, Carla Juri, Emilia Jones, William Houston, Ivy George e Naomi Battrick.

