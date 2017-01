Collateral Beauty: nuove clip in italiano del film con Will Smith

Di Pietro Ferraro lunedì 2 gennaio 2017

Collateral Beauty: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Will Smith e Helen Mirren nei cinema italiani dal 4 gennaio 2017.

Warner Bros. ha reso disponibili 3 clip con scene in italiano del dramma Collateral Beauty in arrivo nelle sale italiane il prossimo 4 gennaio.

Collateral Beauty: recensione in anteprima Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Helen Mirren e Keira Knightley insieme per questo dramma corale firmato dal regista de Il diavolo veste Prada. Leggete la nostra recensione di Collateral Beauty

Il film è diretto dal regista premio Oscar David Frankel (“Il diavolo veste Prada”) interpretato da Will Smith, Helen Mirren, Ket Winslet, Keira Knightley, e Edward Norton.

Il regista spiega che il film parla di come riprendersi la propria vita e ritrovare l’amore, dopo aver subito una gravissima perdita, oltre che degli inaspettati momenti di speranza, di significati e di legami, il proverbiale lato positivo, che sono la luce del percorso che attraversa anche i momenti più oscuri.

Sono tutte quelle cose che diamo spesso per scontate, o di cui addirittura neanche ci accorgiamo, ma che sono presenti ogni giorno, come un tramonto...oppure da cogliere al volo, come il sorriso di un bambino. Esistono milioni di esempi di bellezza collaterale; ognuno di loro è unico e ognuno di noi ha la sua idea di come potrebbe essere. Sono il motivo che ci spinge ad andare avanti e penso che ciò che renda avvincente questa storia, è il fatto che ci ricorda di godere di quei brevi frammenti di vita brillante, che la rendono interessante da vivere.

Will Smith è il protagonista principale e intepreta Howard, un uomo afflitto dal dolore. L'attore parla di concetto generale di bellezza collaterale e cita la canzone classica delle festività, "It’s a Wonderful Life" una delle sue preferite, oltre che di ispirazione per “Collateral Beauty”.

L’idea generale di bellezza collaterale ha commosso tutti quanti noi, anche se le circostanze sono difficili da metabolizzare, succede sempre qualcosa di speciale; bisogna cercarla per vederla. Molti attori contattati da David hanno accettato immediatamente. Eravamo tutti convinti della bontà del film; tutti noi volevamo veramente fare parte del gruppo che avrebbe portato la storia sullo schermo.

Collateral Beauty: nuovo trailer italiano del film con Will Smith





Warner Bros. ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Collateral Beauty, nuovo film firmato dal regista premio Oscar David Frankel ("Il diavolo veste Prada", "Marley & Me") in arrivo nelle sale italiane il 4 gennaio 2017.

Il film sceneggiato e prodotto da Allan Loeb (“Wall Street: il denaro non dorme mai”, “21”, San Andreas) è interpretato dagli attori Premio Oscar Will Smith, Kate Winslet ed Helen Mirren.

A seguito di una tragedia personale, un importante dirigente di New York decide di vivere la sua vita senza più l'entusiasmo di una volta. A quel punto, alcuni suoi amici escogitano un piano drastico per evitare che perda interesse in ogni cosa. Spingendolo al limite, lo costringono a confrontarsi con la verità con modi umani profondi e sorprendenti.





Il cast è completato da Keira Knightley, Edward Norton, Naomie Harris e Michael Peña.

Collateral Beauty: trailer italiano e poster del film con Will Smith e Helen Mirren





"Amore, tempo, morte. Queste tre cose mettono in contatto ogni singolo essere umano sulla terra. Desideriamo l'amore, vorremmo avere più tempo, temiamo la morte". Inizia con queste parole il primo trailer italiano di Collateral Beauty nuovo film firmato dal regista premio Oscar Oscar David Frankel ("Il diavolo veste Prada", "Marley & Me"), e atteso nelle sale italiane a partire dal 4 gennaio 2017.

Howard Inlet (Will Smith) è un dirigente pubblicitario di successo di New York che vive una profonda tragedia personale che lo porta ad isolarsi, allontanandosi da tutto e tutti, passando il suo tempo a scrivere lettere su cose come l'amore, la morte e il tempo. I suoi colleghi escogitano un piano drastico per costringerlo a confrontarsi con il suo dolore in un modo sorprendente e profondamente umano.

Sceneggiato e prodotto da Allan Loeb (“Wall Street: il denaro non dorme mai”, “21”, San Andreas), il film può contare su un cast straordinario guidato dal candidato all’Oscar Will Smith (Suicide Squad, Focus – Niente è come sembra, Zona d’ombra, Io sono leggenda) con le attrici Premio Oscar Kate Winslet (“Titanic”, “The Reader”,”Steve Jobs”, Carnage, “Se mi lasci ti cancello”) ed Helen Mirren (“La Regina – The Queen”, “Il debito”, Arturo), la candidata all’Oscar Keira Knightley (“The Imitation Game”, “Orgoglio e Pregiudizio”, The Edge Of Love), Edward Norton (“Birdman”, “Fight Club, American History X), Naomie Harris (Spectre) e Michael Peña (“Ant-Man”, Gangster Squad).

Collateral Beauty: trailer e poster del film con Will Smith e Helen Mirren





A sette mesi dal via alle riprese di Collateral Beauty, Warner Bros. ha svelato il primo trailer di questo dramma, che potrebbe essere un potenziale concorrente alla stagione dei premi di quest'anno, Premio Oscar incluso, ma che ha anche l'infelice compito di debuttare negli States il 16 dicembre, stessa data di Rogue One, primo spin-off di Star Wars della Lucasfilm, anche se chiaramente il target di pubblico cui i due film fanno riferimento è decisamente diverso.

Il trailer ci mostra Will Smith nei panni di Howard Inlet, un dirigente pubblicitario di successo di New York che vive una tragedia personale profonda che lo porta ad isolarsi, allontanandosi da tutto e tutti, passando il suo tempo a scrivere lettere su cose come l'amore, la morte e il tempo. I suoi colleghi escogitano un piano drastico per costringerlo a confrontarsi con il suo dolore in un modo sorprendente e profondamente umano.

Il cast stellare di supporto include Helen Mirren come "Morte", Keira Knightley come "Amore" e Jacob Lattimore come "Tempo", che uniscono le forze per aiutare Howard attraverso questo periodo difficile. Il cast è completato da Edward Norton, Michael Pena, Naomie Harris e Kate Winslet.

Collateral Beauty è diretto da David Frankel (Il diavolo veste Prada, Io & Marley) da una sceneggiatura originale di Allan Loeb (The Space Between Us). Loeb è anche produttore del film insieme a Bard Dorros (Codice 999) e Michael Sugar (il film Premio Oscar Spotlight).

Dopo essere stato snobbato l'anno scorso dall'Academy per il ruolo del dott. Bennet Omalu in Zona d'ombra (Concussion) Will Smith ci riprova, sarà la volta buona?

