Gold - La grande truffa: video intervista a Bryce Dallas Howard

Di Pietro Ferraro venerdì 28 aprile 2017

Gold - La grande truffa: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Matthew McConaughey nei cinema italiani dal 4 maggio 2017.

Gold - La grande truffa debutta nei cinema il prossimo 4 maggio e Eagle Pictures ha reso disponibile una nuova video intervista con Bryce Dallas Howard che parla del suo personaggio Kay, la fidanzata di lunga data di Kenny, il protagonista del film interpretato dal Premio Oscar Matthew McConaughey.

È una ragazza che conosce se stessa. È molto concentrata sulla sua identità e sulla sua relazione, ma anche sul suo lavoro e sulla sua vita. Kay mi ha dato la possibilità di dare qualcosa, di sentire la passione momento per momento. Ci sono delle sfide nel suo rapporto con Kenny e lei le affronta. Non credo che non voglia accettare la realtà. Credo piuttosto che lei sappia chi sia e che creda in se stessa. Nel corso del loro viaggio in questa storia, ci sono alcuni codici che hanno mantenuto per tutta la loro relazione, che poi l’hanno fatta inclinare e rompere, e hanno bisogno di lavorare proprio su questo.

Howard vede Kay come il complemento perfetto per Kenny.

Lei rispetta il fatto che lui sia un sognatore. Lei rispetta il modo feroce in cui lui persegue quei sogni. Lei lo ama veramente e incondizionatamente. Questa è la cosa che mi ha colpito di più di questo personaggio: una persona che ha la capacità di amare incondizionatamente e rimanere ancora molto forte e con una propria identità.





Gold - La grande truffa: spot tv in italiano, poster e video intervista a Matthew McConaughey

Il 4 maggio arriva nei cinema italiani Gold - La grande truffa, la storia vera di un uomo d'affari ossessionato da una caccia all'oro che lo porterà dai meandri della giungla indonesiani nei lussuosi uffici di Wall Street.

Eagle Pictures ha reso disponibili un primo spot tv in italiano del film e una prima featurette sottotitolata in italiano con un'intervista al protagonista il Premio Oscar Matthew McConaughey.

Kenny Wells (Matthew McConaughey) è un uomo d’affari alla perenne ricerca del colpo milionario. Grazie al geologo Michael Acosta (Edgar Ramirez) si imbatte in una vera e propria “montagna di soldi”, una delle più grandi e prolifiche miniere d’oro nell’inesplorata giungla indonesiana. Sfacciatamente ricco, senza freni e ancor più avido di denaro, Wells proverà a prendere di petto Wall Street imparando presto sulla sua pelle che non è tutto oro quello che luccica...

Gold - La grande truffa è diretto Stephen Gaghan, regista di Syriana e Premio Oscar per la sceneggiatura di Traffic.





Gold - La grande truffa: trailer italiano del film con Matthew McConaughey

Il 4 maggio Eagle Pictures porterà nei cinema italiani Gold - La grande truffa, il nuovo film ispirato ad una storia vera diretto da Stephen Gaghan, regista di Syriana e Premio Oscar per la miglior sceneggiatura di Traffic, e interpretato dal Premio Oscar Matthew McConaughey Edgar Ramirez.





il film è interpretato anche da Bryce Dallas Howard,Toby Kebbell, Rachael Taylor, Bruce Greenwood, Corey Stoll, Craig T. Nelson, Stacy Keach e Timothy Simons.





Gold: nuovo trailer senza censure e locandine del film con Matthew McConaughey

Weinstein Company ha reso disponibili un nuovo trailer senza censure e tre nuove locandine del dramma Gold la cui uscita nataliza negli States fissata al giorno di Natale è slittata al prossimo 27 gennaio. Il film ha ricevuto una candidatura ai Golden Globes 2017 per la migliore canzone originale, il brano "Gold" di Iggy Pop e Danger Mouse.

Diretto da Stephen Gaghan e scritto da Patrick Massett e John Zinman, il film è interpretato da Matthew McConaughey (anche produttore), Edgar Ramirez, Bryce Dallas Howard,Toby Kebbell, Rachael Taylor, Bruce Greenwood, Corey Stoll, Craig T. Nelson, Stacy Keach e Timothy Simons.

Questo progetto è stato in sviluppo per diverso tempo con Christian Bale collegato al progetto nel 2011. Il film segna il ritorno di Stephen Gaghan, che torna dietro la macchina da presa ad oltre dieci anni dal suo ultimo film, il thriller drammatico Syriana (2005). In questo lasso di tempo Gaghan ha diretto un paio di film tv, Metro e White City e ha collaborato in veste di sceneggiatore al videogame Call of Duty: Modern Warfare.





Gold: trailer e poster del film con Matthew McConaughey e Edgar Ramirez

Disponibili un trailer e una locandina di Gold il nuovo film con il Premio Oscar Matthew McConaughey. Il film è liberamente ispirato ad eventi reali ed incentrato su una coppia di uomini, interpretati da McConaughey e Edgar Ramirez, che si avventurano nella giungla indonesiana alla ricerca di oro. I due finiranno per trovarne un bel po', il che porterà guai e un sacco di persone che vorrebbero metterci le mani sopra. Il film presenta anche ruoli per Bryce Dallas Howard, Toby Kebbell e Corey Stoll.

Il film è ambientato tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 e presenta un McConaughey praticamente irriconoscibile in un ruolo che lo potrebbe mettere in lizza per un secondo potenziale Oscar, dopo la statuetta vinta per Dallas Buyers Club un paio di anni fa. McConaughey quest'anno è incappato in un paio di sonori flop con Free State of Jones (21 milioni d'incasso contro 50 milioni di budget) e La foresta dei sogni stroncato dalla critca e ignorato dagli spettatori. Bisogna anche ricordare però che l'attore ha all'attivo successi come la serie tv True Detective e il film Interstellar nonché il recente ottimo lavoro in vest di doppiatore nel film d'animazione Kubo e la spada magica.

Gold è il racconto epico di un uomo che persegue il sogno americano attraverso una caccia all'oro. Matthew McConaughey è Kenny Wells, un cercatore alla disperata ricerca di un colpo di fortuna, che si allea con un altrettanto impaziente geologo e parte per un viaggio incredibile per trovare l'oro nella giungla inesplorata dell'Indonesia. Ottenere l'oro è stato difficile, ma mantenerlo sarà ancora più difficile con il viaggio che avrà svolte inaspettate che arriveranno a scuotere i vertici di Wall Street.

Gold nei cinema americani dal 25 dicembre è diretto da Stephen Gaghan, che in precedenza ha diretto Syriana e scritto il Traffic di Steven Soderbergh. La sceneggiatura è stata scritta da Patrick Massett & John Zinman che sono anche produttori del film insieme a McConaughey.

Fonte: Collider