Free Fire: nuovo trailer e locandine del thriller con Brie Larson e Armie Hammer

Di Cut-tv's mercoledì 15 marzo 2017

Free Fire: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Ben Wheatley nei cinema americani dal 21 aprile 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili un nuovo trailer e 16 locandine di Free Fire, un thriller d'azione indipendente con un look anni '70, diretto da Ben Wheatley e prodotto da Martin Scorsese.

Free Fire è ambientato a Boston nel 1978. Justine (Brie Larson) ha mediato un incontro in un magazzino abbandonato tra due irlandesi (Cillian Murphy e Michael Smiley) che stanno cercando di acquistare un carico di fucili da una banda guidata da Vernon (Sharlto Copley) e Ord (Armie Hammer). Quello che inizia come un affare relativamente semplice, anche se con qualche ombra, finisce come un affare di armi andato terribilmente storto e uno scontro a fuoco epocale.

Ben Wheatley ha diretto il notevole horror Kill List, seguito da Killer in viaggio, I disertori - A Field in England e il recente High-Rise, adattamento riuscito a metà del romanzo "Il condominio" di J. G. Ballard.

Il cast di Free Fire è completato da Sam Riley, Babou Ceesay, Noah Taylor e Jack Reynor. Il film debutta nei cinema amaericani il prossimo 21 aprile.





Free Fire: primo red band trailer del thriller di Ben Wheatley

Una vendita di armi finita a colpi di mitra e violenza, arriva al cinema con il thriller di Ben Wheatley

Gli affari che ruotano intorno alla vendita d'armi possono finire decisamente male e a giudicare dal primo red band trailer, Free Fire di Ben Wheatley non si fa mancare imprevisti e pallottole.

Tornado all'hard boiled, il thriller del regista rivelazione di High-Rise e Killer in viaggio, torna nella Boston del 1978 con la Justine interpretata da Olivia Wilde.

In un magazzino deserto, la donna ha organizzato un incontro tra due irlandesi(Cilian Murphy e Michael Smiley) e una gang guidata da Vernon (Armie Hamemr) e Ord (Luke Evans), intenzionata a vendergli un carico di armi. L'incontro è però destinato a trasformarsi in una battaglia per la sopravvivenza a colpi di mitra, fucili e pistole, senza trascurale un bel po' di violenza, espressioni sboccate e momenti allucinanti.

"L'idea per Free Fire è nata dal mio amore per i crime movies hard boiled, da Giungla d'asfalto, Il grande sonno, Rapina a mano armata, Frank Costello faccia d'angelofino ai film di Scorsese e a Le iene. Free Fire catapulterà il pubblico nel bel mezzo dell'azione . Voglio un film che abbia stile, che generi quello stesso sentimento di nonsense che si prova vedendo Getaway, il rapinatore solitario di Peckinpah. Sarà una versione moderna dei film anni '70, muscolare, duro e violento" Ben Wheatley

Free Fire (Ben Wheatley) , Brie Larson, Cillian Murphy, Armie Hammer and cast Free Fire (Ben Wheatley) Brie Larson Free Fire (Ben Wheatley) poster Free Fire (Ben Wheatley) poster

Il film scritto da Ben Wheatley con Amy Jum e co-prodotto da Film4 e BFI della Rook Films, con produttori esecutivi che contano anche Martin Scorsese, è appena stato presentato nella sezione Midnight Madness del Toronto Film Festival, sarà il film di chiusura della 60° edizione del BFI London Film Festival il prossimo 16 ottobre, con il cast all'Odeon Leicester Squar.

Nel calendario delle uscite, al momento è prevista anche quella del 9 dicembre 2016 in Estonia, mentre Studiocanal lo distribuirà nel Regno Unito e in Irlanda nel 2017. Per l'uscita nelle nostre sale c'è ancora da aspettare.