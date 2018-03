Terminal: primo trailer del thriller-noir con Margot Robbie e Simon Pegg

Di Pietro Ferraro giovedì 22 marzo 2018

Terminal: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller con Margot Robbie nei cinema americani dall'11 maggio 2018.

Terminal è stato annunciato nel lontano febbraio del 2016. Ora è finalmente disponibile un primo teasera trailer di questo thriller-noir con protagonista l'attrice nominata all'Oscar Margot Robbie. Vaughn Stein ha diretto questo thriller basato su una sua sceneggiatura che da queste prime immagini sembra ancor più dark di quanto si potesse immaginare. Oltre a Robbie, il cast di Terminal include anche Simon Pegg (Star Trek), Mike Myers (Austin Powers), Max Irons (The White Queen) e Dexter Fletcher (Kick-Ass).

Nel trailer Margot Robbie cammina attraverso un inquietante labirinto di corridoi raccontando con voce sinistra di un luogo come nessun altro, colmo di meraviglie, ma anche di mistero e pericoli. Il trailer termina con una citazione di Alice nel paese delle meraviglie: "Alcuni dicono che per sopravvivere....devi essere pazzo come un cappellaio, e fortunatamente lo sono".

Terminal segue due assassini che svolgono una sinistra missione, un insegnante che combatte una malattia fatale, un custode enigmatico e una curiosa cameriera che conduce una pericolosa doppia vita. Le conseguenze delle loro azioni si dipanano nel cuore della notte, mentre le loro vite si intrecciano tra le mani di una misteriosa mente criminale.

Terminal è co-prodotto da Margot Robbie al fianco di Tom Ackerley, i due in precedenza hanno co-prodotto il biopic Tonya, e da Josey McNamara (Dreamland) con la sua LuckyChap Entertainment.





Terminal: prima immagine di Margot Robbie nel thriller-noir di Vaughn Stein

Articolo pubblicato il 10 settembre 2016

Il Toronto International Film Festival è in pieno corso e dall'evento arriva una prima occhiata in anteprima all'attrice Margot Robbie nel suo prossimo film, il thriller-noir a tinte fantasy Terminal.

Terminal diretto dall'esordente Vaughn Stein è interpretato anche da Simon Pegg, Max Irons, Mike Myers e Dexter Fletcher. David Barron di BeaglePug, Molly Hassell e Arianne Fraser di HFG hanno prodotto il film insieme a Tom Ackerley, Josey McNamara, Sophia Kerr e Margot Robbie con la loro casa di produzione LuckyChap Entertainment.

Il film ha iniziato le riprese in Ungheria lo scorso maggio e ora i produttori stanno cercando acquirenti a Toronto. Terminal racconta la storia di due sicari (Fletcher e Irons) che s'imbarcano in una folle missione suicida per un misterioso datore di lavoro e una ghiotta ricompensa. Lungo la strada l'improbabile coppia s'imbatte in una fascinosa ed energica donna di nome Annie (Robbie) che potrebbe essere più coinvolta di quanto i due avevano inizialmente sospettato.

Margot Robbie è recentemente apparsa nel cinecomic DC campione d'incassi Suicide Squad nei panni di Harley Quinn ed è stata anche Jane nell'avventuroso La leggenda di Tarzan. Simon Pegg ha scritto e interpretato nei panni di Scotty il sequel Star Trek Beyond, sta attualmente girando Player One per Steven Spielberg e l'attore riprenderà anche il ruolo di Unkar Plutt in Star Wars 8, attualmente in post-produzione. Mike Myers non appare in un film dal 2009 anno in in cui ha recitato in Bastardi senza gloria dove ha avuto un ruolo piccolo, ma memorabile. l'attore ha inoltre prestato la voce all'orco Shrek nel sequel d'animazione Shrek e vissero felici e contenti (2010).

Attualmente Terminal non ha una data di uscita ufficiale, ma è probabile che debutti nei cinema americani nella prima parte del 2017.