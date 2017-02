Colossal: nuovo trailer e locandina del monster-movie con Anne Hathaway

Di Pietro Ferraro sabato 18 febbraio 2017

Colossal: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma fantascientifico di Nacho Vigalondo nei cinema americani dal 7 aprile 2017.

Disponibili un nuovo trailer e una prima locandina di Colossal, il bizzarro mosnter-movie del regista Nacho Vigalando. Il film è interpretato da Anne Hathaway come Gloria, una donna la cui vita sta cadendo a pezzi a causa di una serie di cattive scelte di vita e qualche sbornia di troppo. Quando perde il lavoro e viene cacciata dal suo appartamento dal suo fidanzato, Gloria deve tornare nella sua città natale dove ritrova un amico d'infanzia (Jason Sudeikis) e ricade nelle sue pessime e distruttive abitudini. Allo stesso tempo, un gigantesco Kaiju compare a Soeul in Corea del Sud; distruggendo ogni cosa sul suo cammino, e Gloria inizia a rendersi conto che lei condivide una connessione psichica con il mostro e che il suo comportamento sconsiderato è diventato una minaccia per milioni di persone. Gloria deve così determinare il motivo per cui la sua esistenza apparentemente insignificante ha un effetto così "colossale" sul destino del mondo.

Il film è interpretato anche da Tim Blake Nelson, Dan Stevens e Austin Stowell.

Colossal: primo trailer del monster-movie con Anne Hathaway

Disponibile online un primo trailer di Colossal, il bizzarro film fantascientifico diretto dallo spagnolo Nacho Vigalondo (Timecrimes, Open Windows) che promette di dare un'originale rilettura del genere "mostri giganti".

Il film è interpretato da Anne Hathaway come Gloria, una donna la cui vita sta cadendo a pezzi a causa di una serie di cattive scelte di vita e qualche bevuta di troppo. Quando perde il lavoro e viene cacciata dal suo appartamento che condivide con il suo fidanzato, Gloria è costreta a tornare nella sua città natale, dove si ricongiunge con un amico d'infanzia (Jason Sudeikis) e si ritrova in breve tempo a ricadere nei suoi comportamenti distruttivi. Allo stesso tempo un gigante Kaiju appare a Soeul, Corea del Sud, distruggendo ogni cosa sul suo cammino, e Gloria inizia a rendersi conto che lei condivide una connessione psichica con il mostro e il suo comportamento sconsiderato minaccia di distruggere ben più della sua vita sentimentale e lavorativa.

Il cast include anche Dan Stevens e Tim Blake Nelson. Colossal debutta nelle sale americane il 7 aprile 2017.

Colossal: immagini ufficiali con Anne Hathaway e intervista al regista Nacho Vigalondo

Anne Hathaway e Jason Sudeikis nelle prime immagini ufficiali del monster-movie "Colossal" di Nacho Vigalondo.

Lo scorso anno Anne Hathaway ha firmato per recitare in Colossal di Nacho Vigalondo (Timecrimes, Open Windows), un incrocio tra un dramma indipendente e un imponente film di mostri che ha debuttato al Festival di Toronto. Sono ora disponibili via Twitter un paio di prime immagini ufficiali del film che ritraggono Anne Hathaway e Jason Sudeikis.

Le immagini sono state pubblicate da Entertainment Weekly che ha avuto la possibilità di parlare con il regista spagnolo. Vigalondo ha rivelato che non è del tutto sicuro di come spiegare la premessa del film, anche se ha cercato di farlo nel miglior modo possibile.

Il film è figlio del mio ovvio amore verso i film di mostri, e sono sempre stato incuriosito dalla possibilità di creare una storia in un film di mostri che fosse a misura d'uomo. Si tratta di un film di mostri che si scontra con un piccolo dramma indie, che è una collisione interessante.

Anne Hathaway interpreta Gloria, un newyorkese che ama divertirsi, che si trova costretta a tornare nella sua piccola città natale dopo aver perso sia il suo lavoro che il suo fidanzato (Dan Stevens). Giunta a casa Gloria ritrova il suo vecchio amico Oscar (Jason Sudeikis), che possiede un bar in città. Le cose prendono una piega bizzarra quando Gloria viene a sapere che c'è un mostro enorme che sta devastando Seoul in Corea del Sud, e che lei ha una bizzarra connessione con questa creatura. Mentre i dettagli sulla creatura sono top-secret questa produzione indipendente ha incontrato alcuni problemi legali con Toho, la società giapponese che ha creato Godzilla.

Toho ha citato in giudizio la produzione per violazione del copyright, una causa che ha portato ad un accordo stragiudiziale, ma il regista sostiene che la causa legale non ha avuto alcun effetto o conseguenza sulla storia. Per quanto riguarda la piccola città, Nacho Vigalondo rivela che questa città è essenzialmente l'equivalente americano della sua città natale nel nord della Spagna e il regista ha speso anche qualche parola sulla genesi del mostro.

Abbiamo cercato di trovare un nuovo mostro. Abbiamo visto alcuni di quelli in molti film e abbiamo cercato di trovare qualcosa che sembrasse unico. Mentre il film va avanti e ti rendi conto di come questo mostro è collegato a Gloria, si comprende la natura della bestia da una nuova angolazione. quindi sì, il mostro porta ad un colpo di scena. Di tutte le creature che si possono ricordare sullo schermo, King Kong è l'unico che si è innamorato, così lui ha una dimensione veramente emotiva che a volte ad altri mostri manca. quello che mi piace di King Kong è che le sue motivazioni sono umane, crude e selvagge, in modo che possiamo identificarci con lui. Al momento mi sto godendo il senso di mistero attorno al film! A parte la protagonista e il suo rapporto con il mostro, il film è concepito per regalare una serie di sorprese. Così mi sto solo godendo questo momento della vita in cui nessuno sa in che direzione il film stia andando.

Il cast di supporto di Colossal comprende Austin Stowell, Tim Blake Nelson e Agram Darshi.







Primer vistazo a #AnneHathaway y a #JasonSudeikis en la cinta "Colossal" del director Nacho Vigalondo pic.twitter.com/kqXPUlRNan

— DimeDeCine (@dimedecine) 10 settembre 2016

