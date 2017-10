American Assassin: trailer italiano del thriller con Dylan O'Brien

Di Pietro Ferraro martedì 24 ottobre 2017

American Assassin: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action-thriller di Michael Cuesta nei cinema americani dal 23 novembre 2017.

01 Distribution ha reso disponibile un primo trailer italiano di American Assassin, il thriller in arrivo nei cinema italiani il 23 novembre.

Il film è diretto dal regista Michael Cuesta (Kill The Messenger, Homeland, L.I.E.) da una sceneggiatura di Stephen Schiff (The Americans, Ultimate Rush). American Assassin è uno dei quindici romanzi ambientati nel mondo dell'operativo antiterrorismo Mitch Rapp. Ognuno dei libri è stato un bestseller del New York Times con la serie che ha venduto quasi venti milioni di copie.

Il film è interpretato da Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Shiva Negar e Taylor Kitsch.





Lo studente universitario Mitch Rapp (Dylan O’Brien) è un giovane e promettente atleta. Quando la fidanzata perde la vita durante un attacco terroristico Mitch, sconvolto, decide che il suo unico scopo sarà vendicarsi. Assoldato prima clandestinamente e poi ufficialmente, inizia un duro allenamento in una sezione speciale della CIA per portare a termine il suo sanguinoso progetto sottoponendosi per mesi a incredibili sforzi fisici e dure prove psicologiche. Fino al giorno in cui il veterano della Guerra Fredda Stan Hurley (Michael Keaton) lo arruola per un'operazione segreta, con l'obiettivo di indagare su una serie di attacchi previsti in Medio Oriente. Il giovane Mitch, ossessionato dal rancore e dal desiderio di vendetta, accetta il pericoloso incarico e sulle tracce di un agente turco entra nella più grande polveriera d'Europa.





American Assassin: prima clip e locandina italiana del thriller con Dylan O'Brien

01 Distribution ha reso disponibile una locandina italiana di American Assassin che vi proponiamo insieme ad una prima clip in lingua originale con una scena del film che mostra una fase dell'addestramento di Mitch Rapp, l'agente antiterrorismo protagonista della serie bestseller dello scrittore Vince Flynn interpretato dal Dylan O'Brien della saga Maze Runner.

Nella clip vediamo O'Brien e altri che partecipano ad una sorta di battaglia in realtà virtuale che mira a formare la loro rapidità nell'individuare bersagli nemici.

American Assassin arriva nei cinema italiani il 23 novembre 2017.





American Assassin: nuovi trailer e locandine del thriller con Dylan O'Brien

CBS Films e Lionsgate hanno reso disponibili due nuovi trailer, di cui uno "red-band", e 6 nuove locandine di American Assassin il thriller basato sui romanzi di Vince Flynn con protagonista l'operativo antiterrorismo Mitch Rapp. Questo film nasce come potenziale franchise per lo studio dato che ci sono ben 15 romanzi basati su questo personaggio che potrebbero essere adattati per il grande schermo.

American Assassin racconta la storia del leggendario agente della CIA Mitch Rapp. Molto prima di iniziare a dare la caccia a terroristi, Rapp era uno studente e atleta universitario. Poi una tragedia lo ha colpito e Rapp è stato reclutato in un segretissimo programma di operazioni segrete della nazione, dove è stato addestrato da un leggendario soldato di nome Stan Hurley (Michael Keaton). Dopo aver completato l'addestramento che lo ha reso un'arma letale, Rapp è un uomo rinato con una missione da compiere.

CBS Films ha acquisito i diritti della serie di romanzi di Vince Flynn nel 2008, nove anni dopo la pubblicazione del primo libro "Transfer of Power" edito nel 1999. Dopo l'uscita di nove romanzi di successo che hanno continuato la storia di Mitch Rapp, l'autore nel 2010 ha raccontato le origini di Mitch Rapp e il suo reclutamento nella cia proprio nel libro prequel "American Assassin", con il successivo romanzo "Kill Shot" del 2012 che ha colmato il divario tra "American Assassin" e il primo romanzo dell'autore, "Transfer of Power", con un secondo romanzo sempre del 2012, "The Last Man", che ha ripreso le fila della storiaai giorni nostri. Vince Flynn è morto nel 2013 dopo una battaglia di tre anni contro un cancro della prostata, con l'autore Kyle Mills che ha proseguito la serie di romanzi di Mitch Rapp.

Questo adattamento in origine aveva un cast molto diverso quando è stato sviluppato per la prima volta alla CBS Films. Lo studio ha riferito di aver offerto 10 milioni di dollari a Chris Hemsworth per il ruolo di Mitch Rapp, ma l'attore ha rifiutato dopo l'insorgere di impegni improrogabili. Ad un certo punto dello sviluppo lo studio voleva Bruce Willis per il ruolo di Stan Hurley, con Jeffrey Nachmanoff designato alla regia e Edward Zwick e Marshall Herskowitz reclutati per la sceneggiatura. Ora il film vede alla regia Michael Cuesta (La regola del gioco) che lavora da uno script di Stephen Schiff (Wall Street: Il denaro non dorme mai).

American Assassin è interpretato anche da Sanaa Lathan nei panni di Irene Kennedy, l'agente della CIA che recluta Mitch Rapp in questo programma d'elite, con Taylor Kitch che ritrae il predecessore di Stan Hurley, un ex agente segreto ora conosciuto solo come "Ghost", che ha le stesse capacità letali che Hurley ha insegnato a Mitch. Il cast è completato da Shiva Negar nei panni di un agente segreto turco che che fa squadra con Mitch e Irene per fermare Ghost, che sta progettando un attacco terroristico in Medio Oriente. L'uscita italiana di American Assassin è fissata al 23 novembre 2017.





American Assassin: trailer e poster del thriller con Dylan O'Brien e Michael Keaton

CBS Films ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di American Assassin, il thriller basato sul popolare romanzo di Vince Flynn che vede Dylan O'Brien (Maze Runner) nei panni di un operativo della CIA reclutato per operazioni ombra contro il terrorismo internazionale. CBS Films spera di dare il via ad un nuovo franchise sulla scia di "Jack Ryan" e "Jack Reacher" poiché il personaggio Rapp è protagonista di ben 15 romanzi.

Il film diretto da Michael Cuesta (Kill The Messenger) e scritto da Stephen Schiff (The Americans) e interpretato anche da Michael Keaton, Sanaa Lathan, Shiva Negar e Taylor Kitsch.





American Assassin segue l'ascesa di Mitch Rapp (Dylan O'Brien), un operativo della CIA reclutato per operazioni ombra sotto la guida del veterano della guerra fredda Stan Hurley (Michael Keaton). La coppia è poi arruolata dal vice direttore della CIA Irene Kennedy (Sanaa Lathan) per indagare su una ondata di attacchi apparentemente casuali su bersagli sia militari che civili. Insieme, i tre scoprono un modello ricorrente nella violenza che li conduce ad una missione congiunta con un letale agente turco (Shiva Negar) il cui scopo ultimo è fermare un misterioso agente (Taylor Kitsch) il cui intento è iniziare una guerra mondiale in Medio Oriente.

Fonte: Collider





American Assassin: prima immagine ufficiale con Dylan O'Brien

CBS Films e Lionsgate hanno reso disponibile una prima immagine di Dylan O'Brien (Maze Runner, Teen Wolf) in American Assassin. L'attore veste i panni di Mitch Rapp, il protagonista dei popolari romanzi dello scrittore Vince Flynn. Per gli appassionati dei libri questo scatto di Dylan O'Brien risulterà molto familiare. L'immagine è stata condivisa sull'account Twitter ufficiale del film accompagnata dal messaggo a seguire.

Un'immagine di un provino di @dylanobrien come Mitch Rapp. Sarà una una settimana intensa per i fan di American Assassin. Wow, così l'immagine è stupefacente, ma per i fan di lunga data di @dylanobrien potrebbe esserci uno shock iniziale dato che Mitch Rapp è un ruolo decisamente da adulti. Per i fan di lunga data di Vince Flynn, ci sarà un immediato riconoscimento di una fase iniziale di Mitch Rapp mentre diventa l'uomo che conoscono.

Nel 2012 c'era Chris Hemsworth candidato al ruolo di Mitch Rapp con l'attore che in seguitò ha passato la mano. Lorenzo di Bonaventura (Transformers, Deepwater Horizon, Salt) e Nick Wechsler (The Road, Magic Mike) sono i produttori del film che si sta attualmente girando in Europa.







A BTS image from @dylanobrien's camera test as Mitch Rapp. It's going to be a busy week for American Assassin fans. pic.twitter.com/QYhtJHY9rQ

— American Assassin (@VinceFlynnFilm) 11 settembre 2016

FIRST LOOK: @dylanobrien as Mitch Rapp in American Assassin pic.twitter.com/1D5Z1VDeoy — American Assassin (@VinceFlynnFilm) 12 settembre 2016

