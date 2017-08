Miss Sloane - Giochi di potere: clip in italiano e nuove locandine del thriller politico con Jessica Chastain

Di Pietro Ferraro lunedì 28 agosto 2017

Miss Sloane: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller politico di John Madden nei cinema italiani dal 7 settembre 2017.

Disponibili tre clip con scene in italiano di Miss Sloane - Giochi di Potere, il thriller politico con protagonista Jessica Chastain in arrivo nei cinema il prossimo 7 settembre con 01 Distribution.

Nel mondo dei power-broker e dei mediatori politici, dove le poste in gioco sono altissime, Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) è una lobbista straordinaria, la più ricercata a Washington. Famosa per la sua astuzia e una lunga storia di successi, ha sempre fatto qualsiasi cosa per vincere, ma quando deve affrontare l’avversario più potente della sua carriera, scopre che la vittoria può costare un prezzo troppo alto.

Il cast è completato da Gugu Mbatha-Raw, Alison Pill, Mark Strong, John Lithgow, Michael Stuhlbarg, Jake Lacy, Sam Waterston.

Il film è diretto da John Madden i cui crediti includono Shakespeare in Love, Il mandolino del capitano Corelli, Proof - La prova, Marigold Hotel e Ritorno al Marigold Hotel.





Miss Sloane: trailer italiano del thriller politico con Jessica Chastain

Il 7 settembre 01 Distribution porta nei cinema italiani Miss Sloane - Giochi di potere, il thriller a sfondo politico che riunisce il regista John Madden (Shakespeare in love, Marigold Hotel) con l'attrice Jessica Chastain che ha recitato per Madden nel dramma Il dubbio del 2010.

Jessica Chastain per il ruolo in questo film ha ricevuto una candidatura al Gloden Globe per la miglior attrice drammatica.

In concomitanza con l'uscita nelle sale del film la lobby delle armi statunitense ha montato una campagna aggressiva sui social media, in particolare in tutta l'America centrale, con lo scopo di boicottare e criticare aspramente il film.

Il cast del film è completato da Gugu Mbatha-Raw, Alison Pill, Mark Strong, John Lithgow, Michael Stuhlbarg, Jake Lacy e Sam Waterston.





Miss Sloane: trailer e poster del film con Jessica Chastain

Disponibili online un primo trailer e una locandina di Miss Sloane il dramma con protagonista Jessica Chastain alle prese con la lobby delle armi. Il film riunisce la Chastain con il regista John Madden, i due hanno già collaborato nel 2010 per "Il debito".

La trama ci racconta di Elizabeth Sloane, un lobbista che ha rischiato la sua carriera attaccando la lobby delle armi, nel tentativo di far passare la legge sul controllo delle armi.

Entertainment Wekly ha intervistato il regista John Madden che ha parlato della nuova collaborazione con la Chastain del fatto che ci sia una donna al centro di questa storia.

Il personaggio centrale potrebbe essere noto al pubblico anche se quella persona fosse stato un uomo. In questo caso, si tratta di una donna e il film è totalmente inquadrato intorno a quel personaggio. È il motore del film.

La talentuosa Jessica Chastain non si è ancora accapparrata un Premio Oscar e attualmente è a quota due nomination per The Help e Zero Dark Thirty. L'attrice ha recentemente recitato nel gotico Crimson Peak, nel dramma noir 1981: Indagine a New York (A Most Violent Year) e nell'acclamato The Martian.

John Madden candidato all'Oscar nel 1999 per il film Shakespeare in Love ha diretto anche Il mandolino del capitano Corelli, Proof - La prova, Marigold Hotel e più recentemente il sequel Ritorno al Marigold Hotel.

Miss Sloane debutta nei cinema americani il 9 dicembre 2016.

Fonte: Collider