Una doppia verità: trailer italiano, foto e poster del thriller con Keanu Reeves e Renee Zellweger

Di Pietro Ferraro giovedì 9 marzo 2017

The Whole Truth: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller con Keanu Reeves e Renee Zellweger nei cinema americani dal 12 aprile 2017.

Il prossimo 12 aprile Videa porta nei cinema italiani Una doppia verità (The Whole Truth) il thriller diretto da Courtney Hunt (Frozen River - Fiume di ghiaccio) con Keanu Reeves, Renée Zellweger, Jim Belushi, Gabriel Basso e Gugu Mbatha-Raw.





Mike Lassiter (Gabriel Basso), ragazzo adolescente, uccide il padre violento (James Belushi). Un caso facile, un colpevole già scritto per tutti, ma non per l’ostinato avvocato difensione Richard Ramsey (Keanu Reeves), che ha promesso alla madre (Renée Zellweger) di scagionare suo figlio. Dopo l’omicidio il giovane Mike decide di trincerarsi in un silenzio ostinato, non rispondendo ad alcuna domanda, dopo aver detto in prima battuta “andava fatto tanto tempo fa”. Un’apparente ammissione di colpa che non convince però Ramsey, intenzionato a portare alla luce la verità a qualunque costo. In un gioco di depistaggi e colpi di scena, si muovono testimoni non affidabili e personaggi ambigui, accompagnando lo spettatore in un labirinto di menzogne per un processo che si trasforma, passo dopo passo, in un’adrenalinica corsa contro il tempo. Ma se tutti mentono, qual è la verità?





The Whole Truth: trailer e poster del thriller con Keanu Reeves e Renee Zellweger

Keanu Reeves è l'avvocato difensore Richard Ramsay nel thriller The Whole Truth che debutta nei cinema americani il prossimo 21 ottobre. Reeves è affiancato da Renée Zellweger, Gugu Mbatha-Raw, Gabriel Basso e Jim Belushi.

L'avvocato difensore Richard Ramsay (Keanu Reeves) assume un caso personale quando giura alla sua amica vedova, Loretta Lassiter (Renée Zellweger), che terrà suo figlio Mike (Gabriel Basso) fuori di prigione. Accusato di aver ucciso il padre, Mike confessa inizialmente il crimine, ma con il procedere del processo, un'agghiacciante prova che riguarda un uomo di nome Boone Lassiter (Jim Belushi) viene alla luce. Mentre Ramsay utilizza le prove per riuscire ad ottenere una piena assoluzione per il suo cliente, la sua nuova collega Janelle (Gugu Mbatha-Raw) cerca di scavare più a fondo. Ramsay comincia così a rendersi conto che "tutta la verità" è qualcosa che solo lei è in grado di scoprire.

Courtney Hunt dirige The Whole Truth da una sceneggiatura di Rafael Jackson. La Hunt è nota per aver diretto l'apprezzato dramma Frozen River - Fiume di ghiaccio, un racconto di contrabbando di confine interpretato da Melissa Leo. Il film segna la prima volta che Keanu Reeves e Renee Zellweger recitano insieme. Sean Bridgers, Christopher Berry, Ritchie Montgomery e Nicole Barré completano il cast.

Fonte: Collider