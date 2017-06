Resident Evil: Vendetta - il film d'animazione in CG nelle sale "The Space" dal 26 al 28 giugno

Di Pietro Ferraro giovedì 22 giugno 2017

Resident Evil Vendetta: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni del film d'animazione in CG di Takanori Tsujimoto nei cinema italiani dal 26 al 28 giugno 2017.

Arriva anche nelle sale italiane Resident Evil: Vendetta, il nuovo film in computer grafica della serie ispirata ai videogiochi prodotti dalla Capcom. La pellicola, diretta da Takanori Tsujimoto (noto per aver lavorato alla regia della serie "The Next Generation: Patlabor") e basata su una sceneggiatura originale firmata da Makoto Fukami (lo scrittore di "Psycho-Pass"), sarà proiettata in esclusiva in tutte le sale "The Space" dal 26 al 28 giugno.

Diversamente dalla serie cinematografica con Milla Jovovich e diretta da Paul W. S. Anderson, i film in CG sono ispirati alle vicende narrate nella saga videoludica: Vendetta, in particolare, si svolge cronologicamente dopo Resident Evil 6 e prima di Resident Evil 7: Biohazard.

I protagonisti sono tre dei personaggi più conosciuti e amati dai giocatori: Leon S. Kennedy, già al centro dei precedenti Degeneration (2008) e Damnation (2012), Chris Redfield e Rebecca Chambers. Insieme dovranno fermare Glenn Arias, un mercante d’armi virali intenzionato a diffondere il terribile Trigger Virus a New York.

Resident Evil: Vendetta - trailer del film d'animazione in CG

Articolo pubblicato il 21 settembre 2016

In attesa dell'uscita del film live-action Resident Evil: The Final Chapter con Milla Jovovich in arrivo in sala nel 2017 è disponibile online un trailer di un nuovo film d'animazione in CG ambientato nell'universo dei videogames originali dal titolo Resident Evil: Vendetta.

Resident Evil: Vendetta uscirà in Giappone il prossimo anno e si tratta del terzo film in CG di Resident Evil. Il primo, Resident Evil: Degeneration è uscito nel 2008, seguito da Resident Evil: Damnation nel 2012. Questo nuovo film, che vede coinvolta anche Capcom, avrà luogo nell'universo dei videogiochi dopo gli eventi di Resident Evil 6 e prima degli eventi del prossimo Resident Evil 7: Biohazard che sarà disponibile dal 24 gennaio 2017.

Questo nuovo film in CG di Resident Evil sarà caratterizzato da personaggi noti della serie di videogiochi tra cui Leon Kennedy, Chris Redfield e Rebecca Chambers. Il trailer include la Spencer Mansion, location resa famosa dal primo storico videogame Resident Evil.

Il videogioco originale è uscito nel 1996 e ha generato una lunga serie di sequel, così come film in CG basati sui videogiochi. I film live-action di Resident Evil hanno avuto molto successo e sono tra i franchise campioni d'incasso basati su videogiochi. Fino ad oggi i film di Resident Evil hanno reso al box-office quasi 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e il prossimo Resident Evil: The Final Chapter non dovrebbe deludere al botteghino. In realtà i film live-action sono andati di capitolo in capitolo sempre più discostandosi dai videogames creandosi un proprio pubblico, mentre i film in CG sono rimasti fedeli al materiale originale e quindi più apprezzati dai videogiocatori.

Resident Evil: Vendetta è stato scritto da Makoto Fukami e diretto da Takanori Tsujimoto. Hiroyuki Kobayashi, produttore dei videogiochi Resident Evil nonché produttore associato dei film, è a bordo come supervisore alla produzione. Takashi Shimizu, creatore del franchise horror The Grudge, è produttore esecutivo del film.

