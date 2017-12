Pacific Rim - La Rivolta: nuova featurette in italiano dal Tokio Comic-Con 2017

Pacific Rim 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantascientifico di Steven S. De Knight nei cinema italiani a marzo 2018.

Universal Pictures ha reso disponibile la versione sottotitolata in italiano della nuova featurette del sequel Pacific Rim - La Rivolta presentata al Comic-Con di Tokio.

Il conflitto che ha coinvolto il nostro pianeta tra mostri alieni e super macchine pilotate dall'uomo e costruite per annientarli, è stato solo il preludio ad un nuovo devastante assalto nei confronti dell'umanità che vedremo in Pacific Rim - La Rivolta. John Boyega (Star Wars: Il risveglio della forza) veste i panni del ribelle Jake Pentecost, un tempo promettente pilota Jaeger il cui leggendario padre diede la vita per assicurare la vittoria dell'uomo sui mostruosi "Kaiju". Jake decide poi di abbandonare il suo addestramento, per ritrovarsi coinvolto nel mondo della criminalità. Quando però una minaccia ancora più inarrestabile rischia di abbattersi sulle nostre città e di mettere in ginocchio l'umanità, la sorella Mako Mori (Rinko Kikuchi) —adesso a capo di una nuova e coraggiosa generazione di piloti cresciuti all'ombra della guerra— dà a Jake un'ultima possibilità per dimostrarsi all'altezza dell'eredità lasciata dal padre. Mentre cercano giustizia per i caduti, la loro unica speranza è unire le forze in una rivolta globale contro l’estinzione. Jake verrà affiancato da Lambert, un talentuoso pilota rivale (interpretato da Scott Eastwood, Fast & Furious 8), e dalla quindicenne Amara (Cailee Spaeny, al suo debutto), un'hacker di Jaeger. Ribellandosi per diventare la più potente linea di difesa mai esistita, faranno rotta verso una nuova, spettacolare avventura di gigantesca portata.

Pacific Rim - La Rivolta arriva nei cinema italiani a marzo 2018.

Pacific Rim - La rivolta: nuova featurette dal Tokio Comic-Con 2017

Sono arrivati ​​online alcuni filmati nuovissimi e pieni d'azione di Pacific Rim - La rivolta. Legendary Pictures ha rilasciato una nuova featurette con nuovi filmati di questo atteso sequel. Nel video sono mostrati dei nuovi Kaiju e scopriamo che i Jaegers ad un certo punto si ritroveranno l'uno contro l'altro.

Unisciti alle star di "Pacific Rim - La rivolta" John Boyega, Scott Eastwood, Rinko Kikuchi, Cailee Spaeny e il regista Steven S. DeKnight in un viaggio dietro le quinte di questa epica produzione globale. Scopri un esplosivo nuovo mondo di mostri e mech e incontra una nuova generazione di eroici piloti Jaeger nati dopo la guerra dei Kaiju.

la featurette ha fatto il suo debutto al Tokyo Comic-Con 2017 e Legendary ha fatto in modo di impressionare i presenti con un mix di interviste con il cast e il regista Steven S. DeKnight, dettagli su come è stato girato il film e una selezione di coinvolgenti nuove riprese che non sono stati mostrate nei precedenti trailer.

Sfortunatamente, Guillermo Del Toro, che ha diretto il primo Pacific Rim, non è tornato questa volta, ma è ancora produttore del sequel. Pacific Rim 2 arriverà nei cinema a marzo 2018.

Pacific Rim - La rivolta: nuovo trailer italiano di "Pacific Rim 2"



Disponibile un nuovo trailer italiano di Pacific Rim - La rivolta, l'action fantascientifico con John Boyega in arrivo nei cinema italiani a marzo 2018.

Il conflitto che ha coinvolto il nostro pianeta tra mostri alieni e super macchine pilotate dall'uomo e costruite per annientarli, è stato solo il preludio ad un nuovo devastante assalto nei confronti dell'umanità che vedremo in Pacific Rim - La Rivolta. John Boyega (Star Wars: Il risveglio della forza) veste i panni del ribelle Jake Pentecost, un tempo promettente pilota Jaeger il cui leggendario padre diede la vita per assicurare la vittoria dell'uomo sui mostruosi "Kaiju". Jake decide poi di abbandonare il suo addestramento, per ritrovarsi coinvolto nel mondo della criminalità. Quando però una minaccia ancora più inarrestabile rischia di abbattersi sulle nostre città e di mettere in ginocchio l'umanità, la sorella Mako Mori (Rinko Kikuchi) —adesso a capo di una nuova e coraggiosa generazione di piloti cresciuti all'ombra della guerra— dà a Jake un'ultima possibilità per dimostrarsi all'altezza dell'eredità lasciata dal padre. Mentre cercano giustizia per i caduti, la loro unica speranza è unire le forze in una rivolta globale contro l'estinzione. Jake verrà affiancato da Lambert, un talentuoso pilota rivale (interpretato da Scott Eastwood, Fast & Furious 8), e dalla quindicenne Amara (Cailee Spaeny, al suo debutto), un'hacker di Jaeger. Ribellandosi per diventare la più potente linea di difesa mai esistita, faranno rotta verso una nuova, spettacolare avventura di gigantesca portata.

Pacific Rim - La Rivolta è diretto da Steven S. DeKnight (produttore esecutivo della prima stagione di Daredevil e della miniserie Spartacus). Il cast include anche Jing Tian, Burn Gorman, Adria Arjona e Charlie Day.

Pacific Rim - La Rivolta è diretto da Steven S. DeKnight (produttore esecutivo della prima stagione di Daredevil e della miniserie Spartacus). Il cast include anche Jing Tian, Burn Gorman, Adria Arjona e Charlie Day.

Pacific Rim - La rivolta: anteprima secondo trailer, nuove foto e sinossi ufficiale

Universal pictures ha annunciato l'arrivo di un nuovo trailer di Pacific Rim - La rivolta con un'anteprima video che vi proponiamo insieme ad una sinossi ufficiale, nuove locandine e immagini che mostrano i nuovi Jaegers che saranno introdotti in questo sequel.





Il conflitto globale tra mostri interdimensionali di distruzione di massa e super-macchine pilotate dall'uomo costruite per sconfiggerli, era solo un preludio all'assalto totale all'umanità in "Pacific Rim - La Rivolta". John Boyega (Star Wars: Il risveglio della Forza) è protagonista nei panni di Jake Pentecost, un pilota Jaeger un tempo promettente, il cui leggendario padre ha dato la sua vita per assicurare la vittoria dell'umanità contro i mostruosi "Kaiju". Jake ha abbandonato il suo addestramento solo per finire in un mondo criminale sotteraneo, ma quando una minaccia ancora più inarrestabile è scatenata per strappare le nostre città e mettere il mondo in ginocchio, gli viene data un'ultima possibilità di rendere onore all'eredità del padre da sua sorella, Mako Mori (Rinko Kikuchi), che guida una coraggiosa nuova generazione di piloti che sono cresciuti nell'ombra della guerra. Mentre cercano giustizia per i caduti, la loro unica speranza è fare squadra in un contesto globale guidando una rivolta contro forze che puntano all'estinzione del genere umano. Jake si unisce al pilota rivale Lambert (lo Scott Eastwood di "Fast & Furious 8") e alla hacker di Jaeger quindicenne Amara (l'esordiente Cailee Spaeny), poiché gli eroi del PPDC diventeranno l'unica famiglia su cui contare. Puntando a diventare la forza di difesa più potente che abbia mai camminato sulla terra, affronteranno una spettacolare avventura completamente nuova su una scala di straordinaria imponenza.

Entertainment Weekly ha rivelato le immagini dei nuovi Jaegers che vedremo in Pacific Rim 2. Ci sono Sabre Athena, Guardian Bravo, Titan Redeemer e Gipsy Avenger, una versione aggiornata di Gipsy Danger.

È un modello aggiornato del Gipsy Danger del primo film, un Jaeger ancora pilotato da due uomini fornito di nuove armi e tecnologie. Il nuovo Gipsy ha schermi LCD e immagini olografiche di quello che accade all'esterno, e la sua "Gravity Sling" è stata migliorata. I piloti non sono più bloccati ai piedi del robot. Ha un sistema di scansione che rende più facile la manovrabilità. Gipsy Avenger è più forte e più difficile da usare.

John Boyega ha descritto gli altri nuovi Jaegers che andremo a vedere in Pacific Rim 2.

(Saber Athena) è il Jaeger più veloce e agile a cui vengono assegnati due abili piloti esperti di arti marziali. E' dotato di due spade che possono unirsi per tagliare le cose. E' flessibile e molto veloce. (Guardian Bravo) ha delle grandi fruste elettriche, è molto robusto e forte. (Titan Redeemer) è un misterioso Jaeger ribelle, ma è veramente forte e avanzato. Ha delle armi sul petto. Di fatto è un Jaeger guidato da tre piloti, uno è nella cabina di pilotaggio da cui lancia missili e proiettili dal petto.

Pacific Rim - La rivolta è previsto in uscita nei cinema americani il 23 febbraio 2018.

First images of PACIFIC RIM UPRISING emerge. #PacificRimUprising pic.twitter.com/mL1MzyYf6Q — Popcornography (@PopCorn_Media) 5 ottobre 2017

Confirmed: Pacific Rim Uprising official trailer debuts tomorrow! #PacificRim2 pic.twitter.com/72Mw4OyJMC — Reel Rooster (@Reel_Rooster) 5 ottobre 2017

Poor red shirt robot (far right). You didn't get a toy, so you must not make it far in the movie. Should've worn a color other than "ensign red". #PacificRim2 pic.twitter.com/WrTh2LQXWW — Jaya (1=(∞/0)) (@JayaPrime) 5 ottobre 2017

Pacific Rim 2: primo trailer, character poster e dettagli sui nuovi Jaegers

Legendary Pictures ha reso disponibili un primo trailer e 6 locandine del sequel Pacific Rim: Uprising e lanciato un nuovo sito virale che svela i dettagli su cinque nuovi Jaegers. Abbiamo già dato un'occhiata a uno di questi Jaegers, Gipsy Avenger, ma questo nuovo sito offre i progetti e nuovi dettagli tecnici per Gipsy Avenger e altri quattro Jaegers: Bracer Phoenix, Saber Athena, Titan Redeemer e Guardian Bravo. Ecco un estratto del sito che offre nuovi dettagli della trama, incluso che questo sequel è impostato 10 anni dopo il film originale.





Sono passati dieci anni dalla battaglia della breccia e gli oceani sono ancora inquieti. Discolpato dalla vittoria della breccia, il programma Jaeger si è evoluto nella più potente forza di difesa globale della storia umana. Il PPDC sollecita le menti più brillanti a creare una nuova generazione di eroi. Quando la minaccia di Kaiju tornerà, saremo pronti.

Questi dettagli dal sito GoJaeger.com rivelano che questo sequel è impostato 10 anni dopo gli eventi dal primo film che si è svolto il 12 gennaio 2025, dove Stacker Pentecost (Idris Elba) si è immolato. Mentre la flotta è decimata e i civili sono in fuga in cerca di un luogo sicuro, il PPDC Marshal Stacker Pentecost recluterà "La Resistenza", un team che diventerà l'ultimo disperato baluardo di difesa contro i Kaiju. Alimentato dal coraggio umano, l'ultimo pilota Jaeger riuscirà a distruggere la breccia interdimensionale, grazie al coraggioso sacrificio del Marshal Pentecost.

Il nuovo Jaeger Gipsy Avenger onora l'eredità eroica del suo omonimo leader di punta della flotta Mark VI. Più che un semplice Jaeger, è un simbolo di speranza per milioni di persone. Bracer Phoenix è un brutale Mark V che può ancora competere con il VI, Bracer Phoenix che spara dal torace con un cannone vortex che è altrettanto spettacolare quanto mortale. Saber Athena è il Jaeger più stiloso ed elegante mai creato, Saber Athena è il più veloce della flotta, con le sue lame gemelle e uno stile di combattimento iper-acrobatico. Titan Redeemer costruito per sfruttare la forza bruta è munito di un'arma sismica, Titan Redeemer è il "demolitore" della nuova flotta. Guardian Bravo è progettato per combattere a distanza, Guardian Bravo dispone di una frusta Elec-16, un successore proto-metallico della spada a catena che porta nuova raffinatezza nella sua tecnica di combattimento.

Il cast comprende John Boyega (Star Wars: Il risveglio della Forza, Attack the Block), Scott Eastwood (Fast & Furious 8, Snowden), Jing Tian (The Great Wall, Kong: Skull Island), Wesley Wong (Buxiude Shiguang, I Love You), Lily Ji (Skiptrace, Transformers 4 - L'era dell'estinzione), Lan Yingying (Surgeons Story, Empresses in the Palace), Qian Yongchen (The War of Beauties, The Golden Age of the Leftover Ladies), Zhang Jin (Ip Man 3, Kill Zone 2) gli esordienti ​​Cailee Spaeny e Chen Zitong. Stephen S. DeKnight dirige Pacific Rim: Uprising da una sceneggiatura scritta con Emily Carmichael, T.S. Nowlin e Kira Snyder, basata su una storia del regista dell'originale "Pacific Rim" Guillermo del Toro.

Pacific Rim Uprising debutta nei cinema americani il 23 febbraio 2018.





Pacific Rim 2: terminate le riprese e nuove foto dal set con John Boyega

Dopo diversi mesi di produzione, John Boyega ha condiviso una foto finale dal set di Pacific Rim: Uprising che annuncia la fine delle riprese. L'attore ha condiviso un'immagine di se stesso che cammina davanti ad un grande cartello cinese, con le riprese che si sono concluse a Qingdao in Cina. Ora che le riprese sono terminate il regista Steven S. DeKnight ha poco meno di un anno per completare la post-produzione del film la cui uscita prevista al 23 Febbraio 2018.

John Boyega ha condiviso l'immagine con il commento: "Sei mesi incredibili". Anche se non c'è ancora una trama ufficiale, dalle immagini trapelate da set sappiamo che il Jake Pentecost di John Boyega e il personaggio di Scott Eastwood sono piloti Jaeger. E' possibile che questi personaggi siano partner e co-pilotino lo stesso Jaeger, ma l'informazione non è stata confermata. Il cast vede il ritorno dal Pacific Rim originale di Rinko Kikuchi (Mako Mori), Charlie Day (Newton Geisler) e Burn Gorman (Gottlieb) con l'aggiunta di nuovo membro del cast Karl Urban apparso in alcune foto dal set poi rimosse, quindi il casting di Urban non è confermato.

Stephen S. De Knight (Daredevil) dirige da una sceneggiatura su cui hanno lavorato Guillermo del Toro, Travis Beacham, Jon Spaihts, Emily Carmichael, Zak Penn, Kira Snyder e Derek Connolly.

Il Pacific Rim originale, costato 190 milioni di dollari, è stato una delusione in patria incassando solo 101 milioni di dollari al box-office nazionale arrivando ad un totale di 411 milioni in tutto il mondo, di questi 111.9 milioni provenienti dal box-office cinese. Al sequel Pacific Rim: Uprising è stato dato il via libera dopo che il gruppo di investimento cinese Dalian Wanda Group ha acquisito una quota di maggioranza di Legendary Pictures.







It's been an amazing six months ! That's a wrap on #PacificRimUprising pic.twitter.com/p53f78skho

— John Boyega (@JohnBoyega) 28 marzo 2017

Pleasant surprise !Turning 25 on set with the Pacific Rim family is an absolute joy ! Thank you all for the surprise #pacificrimuprising pic.twitter.com/sDT7zqiY8k — John Boyega (@JohnBoyega) 17 marzo 2017











Un post condiviso da BOYEGA (@jboyega_) in data: 21 Mar 2017 alle ore 17:13 PDT

Un post condiviso da BOYEGA (@jboyega_) in data: 20 Feb 2017 alle ore 13:57 PST







Pacific Rim 2: logo ufficiale del sequel "Uprising"

Dopo una prima immagine ufficiale di John Boyega in Pacific Rim: Uprising come Jake Pentecoste, il giovane figlio di Stacker Pentecost (Idris Elba) dall'originale Pacific Rim, ora il regista Steven S. DeKnight ha presentato il logo ufficiale del sequel.

Il regista Steven S. DeKnight ha condiviso il logo su Instagram senza svelare nulla della trama. Sappiamo da alcune recenti foto dal set che Scott Eastwood è un pilota Jaeger e molto probabilmente sarà il partner del Jake Pentecost di John Boyega.

Stephen S. De Knight (Daredevil) dirige da una sceneggiatura che ha scritto con Guillermo del Toro, Travis Beacham, Jon Spaihts, Emily Carmichael, Zak Penn, Kira Snyder e Derek Connolly. Legendary ha fissato una data di uscita del sequel al 23 Febbraio 2018.











Un post condiviso da Steven S. DeKnight (@stevendeknight) in data: 16 Feb 2017 alle ore 10:59 PST

Pacific Rim 2: nuove foto ufficiali del sequel "Uprising"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Mesi dopo aver visto la prima foto con John Boyega sul set di Pacific Rim: Uprising, oggi abbiamo una serie di nuove foto ufficiali tra cui una dal set con Scott Eastwood nella sua tenuta da pilota Jaeger e un'altra che ritrae John Boyega nei panni del suo personaggio Jake Pentecost, di cui sappiamo solo che è il figlio dello Stacker Pentecost interpretato da Idris Elba nel Pacific Rim originale. Ulteriori immagini ritraggono un segnale di avvertimento di una zona limitata relativa ad una delle strutture del "Pan Pacific Defense Corps", foto condivisa su Instagram dal regista Steven S. DeKnight insieme alla didascalia: "Qualcuno non sta prestando attenzione ai segnali di pericolo...#pacificrimuprising#ppdc". Vi proponiamo inoltre un concept art condiviso da Boyega che sembra rivelare il ritorno del robot Gypsy Danger e un paio di poster promozionali che ritraggono tre nuovi Jaeger: uno blu, uno rosso e uno grigio. Recentemente è stata pubblicata anche un'ulteriore immagine piuttosto rivelatoria sul cast condivisa su Instagram dal direttore della fotografia Dan Mindel che ritreva sul set attori del Pacific Rim originale Rinko Kikuchi (Mako Mori), Charlie Day (Newton Geisler) e Burn Gorman (Gottlieb) e un nuovo membro del cast non annunciato in precedenza, Karl Urban (la foto nel frattempo è stata rimossa dall'account Instagram di Dan Mindel). Pacific Rim: Uprising debutta nei cinema americani il 23 febbraio 2018.











Un post condiviso da 《ѕсотт Eαѕтωооd》 (@scotteastwoodfanpage) in data: 5 Feb 2017 alle ore 05:01 PST

Un post condiviso da BOYEGA (@jboyega_) in data: 20 Gen 2017 alle ore 04:01 PST













Un post condiviso da Steven S. DeKnight (@stevendeknight) in data: 2 Feb 2017 alle ore 20:01 PST

Pacific Rim 2: nuova foto dal set con John Boyega

Aggiornamento di Pietro Ferraro La fantascienza ha indubbiamente segnato la carriera di John Boyega, in molti ricorderanno con affetto nei panni di Moses in Attack the Block, per poi diventare parte della cultura pop con il il ruolo di Finn nel blockbuster Star Wars: Il risveglio della Forza. Ora Boyega ha firmato per un altro epico franchise fantascientifico con un ruolo in Pacific Rim: Uprising, (nuovo titolo ufficiale recentemente annunciato) in arrivo nelle sale nel 2018. Si tratta di un sequel diretto dell'imponente Pacific Rim originale di Guillermo Del Toro che vedeva contrapposti mostri giganti e robot in una lotta all'ultimo sangue. Oggi abbiamo una nuova foto dal set di Pacific Rim 2, che mostra John Boyega nel suo costume di scena che conferma il suo ruolo di pilota Jaeger. L'utente Instagram che ha postato questa foto non era sicuro se stesse effettivamente guardando Boyega o la suo controfigura, ma poi è stato confermato che quello nella foto è davvero Finn in carne e ossa. E' stato in precedenza confermato che Boyega interpreta il figlio dell'eroico Stacker Pentecost di Idris Elba. Il giovane Pentecost ora dovrà portare avanti il ​​pesante fardello dell'eredità del suo defunto padre. Questa nuova foto ci mostra anche l'armatura Jaeger ridisegnata e aggiornata che sarà indossata nel film. In questo momento la trama di Pacific Rim: Uprising è top-secret, ma è stato precedentemente affermato che i mostri giganti saranno molto diversi rispetto all'originale, con una minaccia tutta nuova che si profila all'orizzonte. Il nome del co-pilota di Boyega non è stato ancora annunciato, ma Scott Eastwood ha assunto un ruolo chiave nel film e potrebbe essere lui a svolgere questo ruolo.

Una foto pubblicata da Teluga (@tessalucyy) in data: 6 Gen 2017 alle ore 17:12 PST



Pacific Rim 2: prime foto dal set con John Boyega

Aggiornamento di Pietro Ferraro All'inizio di questo mese John Boyega ha annunciato il via alle riprese in Australia del sequel Pacific Rim: Maelstrom condividendo una foto con la copertina dello script che ha confermato il titolo ufficiale. Oggi abbiamo le prime foto con l'attore in azione sul set a Sydney. The Daily Mail ha pubblicato queste nuove foto da un set che è stato costruito durante il fine settimana a Perryman presso North Cronulla Beach. Questa è la seconda location australiana usata per il sequel, che ha iniziato le riprese questo mese nel Queensland. Il sequel ha ricevuto 20 milioni di dollari di sovvenzione per la produzione da parte del governo del Nuovo Galles del Sud. Molto poco si sa circa la trama, ma lo scorso luglio Charlie Hunnam, protagonista del Pacific Rim originale ha confermato che non avrebbe ripreso il suo ruolo di Raleigh Beckett, a causa di altri impegni. Pacific Rim 2 come l'originale è ambientato in un mondo in cui l'umanità è stata costretta a costruire imponenti robot noti come Jaegers, per combattere mostri giganti noti come Kaiju e impedire loro di distruggere l'intero pianeta. John Boyega interpreta il figlio dello Stacker Pentecost di Idris Elba, personaggio dal Pacific Rim originale. Il cast di supporto comprende anche Scott Eastwood, Tian Jing, Levi Meaden e l'esordiente Cailee Spaeny come protagonista femminile. Ci sono state anche voci che Pacific Rim: Maelstrom potrebbe includere alcun attori del film originale come Ron Perlman (Hannibal Chau), Charlie Day (Dr. Newton Geiszler), Rinko Kikuchi (Mako Mori) e Burn Gorman (Gottleib), ma questi nomi non sono stati ancora confermati. Nel cast c'è anche Shyrley Rodriguez in un ruolo sconosciuto affiancata da una serie di attori cinesi tra cui Zhang Jin, Wesley Wong, Lily Ji, Chen Zitong, Lan Yingying e Qian Yongchen, con Xiao Yang e l'attore coreano Kim Jeong-Hoon che appariranno in ruoli cameo. Il regista Guillermo del Toro è ancora a bordo come produttore, ma non dirige questo sequel sostituito dal collega Steven DeKnight (Daredevil). La sceneggiatura è passata per le mani di diversi scrittori che hanno incluso Guillermo del Toro e Travis Beacham (sceneggiatori del Pacific Rim originale), Jon Spaihts (Doctor Strange), Kira Snyder (The 100), T.S. Nowlin (La trilogia Maze Runner), Zak Penn (The Avengers) e Derek Connolly (Jurassic World). Pacific Rim 3 ha una data di uscita fissata al 23 febbraio 2018.



#PHOTOS #NEWS : Premières images de John Boyega dans Pacific Rim 2 : Mealstrom !!!! pic.twitter.com/krJVWiSUWE — John Boyega France (@JohnBoyegaFR) 21 novembre 2016

Peut-on prendre une petite minute admirer John sur ces nouvelles images #bts de Pacific Rim 2 x) pic.twitter.com/QM3mbyOhdF — John Boyega France (@JohnBoyegaFR) 21 novembre 2016





John Boyega on the set PACIFIC RIM 2. It's lit. #PacificRim2 pic.twitter.com/RBpq98ykj9 — Geeks Of Color (@GeeksOfColor) 21 novembre 2016

A few more photos of John on set! Thanks @JohnBoyegaFR! #PacificRim2 pic.twitter.com/HIFoPJoAgl — Geeks Of Color (@GeeksOfColor) 21 novembre 2016

Pacific Rim 2: iniziate le riprese e confermato titolo "Maelstrom"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Lo scorso settembre è statao annunciato che le riprese di Pacific Rim 2 avrebbero preso il via nel mese di novembre, notizia che non è mai stata confermata dallo studio. Ora quella notizia è stata confermata via Twitter dal regista Stephen S. De Knight ("Primo giorno di riprese. L'avventura inizia") e via Instagram dall'attore John Boyega che ha condiviso una foto dal set con la copertina dello script che mostra il titolo ufficiale di Pacific Rim 2 che sarà Pacific Rim: Maelstrom. L'attore non aggiunge dettagli sulla trama ma allega alla foto il seguente breve messaggio: "Primo giorno su Pacific Rim oggi. Abbiamo di fronte una grande avventura". John Boyega interpreta il figlio dello Stacker Pentecost di Idris Elba dal film originale, insieme alle new entry Scott Eastwood, Tian Jing, Levi Meaden e Cailee Spaeny. Il cast di Pacific Rim: Maelstrom dovrebbe includere anche gli attori del Pacific Rim originale, Ron Perlman (Hannibal Chau), Charlie Day (Dr. Newton Geiszler), Rinko Kikuchi (Mako Mori) e Burn Gorman (Gottleib), ma questi nomi non sono stati ancora confermati. Lo scorso luglio Charlie Hunnam ha confermato che non avrebbe ripreso il suo ruolo di Raleigh Beckett a causa di altri impegni, ma ha aggiunto che è ancora entusiasta di vedere il sequel. Il film originale era ambientato in un mondo in cui l'umanità è stata costretta a costruire imponenti robot noti come Jaegers, per combattere mostri giganti noti come Kaiju e impedire loro di distruggere l'intero pianeta. L'originale Pacific Rim ha incassato 101.800.000$ a livello nazionale e 411.000.000$ in tutto il mondo da un budget stratosferico di 190.000.000$. C'erano state numerose segnalazioni che Legendary aveva annullato il sequel, ma tutto è cambiato dopo la fuzione tra Legendary e l'impresa di investimento cinese Dalian Wanda Group. Pacific Rim ha incassato più in Cina (111.900.000 $) rispetto a qualsiasi altro mercato in tutto il mondo. E' stato confermato che parte della produzione sarà realizzata in Cina. Stephen S. De Knight (Daredevil) dirige Pacific Rim: Maelstrom da una sceneggiatura a cui hanno lavorato Guillermo del Toro, Travis Beacham, Jon Spaihts, Emily Carmichael, Zak Penn, Kira Snyder e Derek Connolly. Universal ha fissato una data di uscita al 23 febbraio 2018.









Una foto pubblicata da BOYEGA (@jboyega_) in data: 9 Nov 2016 alle ore 10:14 PST

Day 1 of shooting. The adventure begins... #PacificRim2 pic.twitter.com/IONAg1gsfd — Steven DeKnight (@stevendeknight) 9 novembre 2016

Pacific Rim 2, via alle riprese a novembre

Pacific Rim 2, confermato quasi tutto il cast originale - parla Guillermo Del Toro Guillermo Del Toro torna a parlare di Pacific Rim 2, da lui solo prodotto. Dopo anni di incertezze finalmente ci siamo. Pacific Rim 2 è arrivato ad un passo dall'agognato via alle riprese, attese nel mese di novembre in Australia. Immancabile anche il set cinese per il sequel del film di Guillermo Del Toro, visti gli oltre 111 milioni di dollari rastrellati in Cina dal primo capitolo nel 2013. Fu proprio il boom del mercato cinese a 'giustificare' un sequel della pellicola Legendary, passata dalle mani di Del Toro, qui ora solo produttore, a quelle del debuttante Steven S. DeKnight, showrunner del Daredevil Netflix.

Novità anche di cast grazie all'arrivo dell'attrice cinese Jing Tian, con John Boyega protagonista nei panni del figlio del personaggio 3 anni fa interpretato da Idris Elba. Perso per strada anche Charlie Hunnam, il film dovrebbe ritrovare Ron Perlman. Pacific Rim 2 espanderà l'universo pensato da Del Toro, concentrandosi sulle fasi post-guerra tra mostri e umani.

La Tian è particolarmente famosa in Cina, nonché lanciatissima anche ad Hollywood affiancando Matt Damon in The Great Wall. Non è affatto un segreto che i produttori puntino ad un ulteriore boom cinese, in modo da poter poi completare una vera e propria trilogia. Pacific Rim 2 uscirà in sala il 23 Febbraio del 2018.

