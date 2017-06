Codice Criminale: nuovo trailer italiano del film con Michael Fassbender e Brendan Gleeson

Di Pietro Ferraro mercoledì 14 giugno 2017

Codice Criminale: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller con Michael Fassbender e Brendan Gleeson nei cinema italiani dal 28 giugno 2017.

Videa ha reso disponibili un nuovo trailer italiano di Codice criminale che vi proponiamo insieme ad una nuova locandina internazionale di questo crime-drama, tra Drive e Come un tuono, diretto da Adam Smith, interpretato da Michael Fassbender e Brendan Gleeson e musicato dai Chemical Brothers.

Criminali da generazioni, i Cutler non riconoscono nessuna legge e vivono di rapine, corse d’auto ed inseguimenti con la polizia. Quando Chad (Michael Fassbender), figlio del capobanda Colby (Brendan Gleeson), decide di abbandonare la sua vecchia vita per offrire un futuro diverso ai suoi figli, deve scontrarsi con la rabbia del padre e con un sistema che non sembra permettere alcuna redenzione.

Sebbene ispirato a persone reali, la famiglia di Codice criminale è immaginaria. Il film racconta l'interazione tra tre generazioni di uomini. A capo di tutti c’è Colby (Brendan Gleeson), il patriarca. Suo figlio Chad (Michael Fassbender) è il personaggio principale che ha a sua volta un figlio, Tyson (Georgie Smith).

È stata proprio la tematica della dinamica famigliare a far sì che Fassbender accettasse la parte.

Dopo aver percepito la sensibilità di Adam e la sua visione del film, ho deciso di firmare immediatamente. È un argomento davvero interessante: la storia di una famiglia in cui tutti possono identificarsi. Cosa accade quando una famiglia sta andando in frantumi?

Nel film, Colby è a capo del clan, dispensa consigli e perle di saggezza e decide come i Cutler devono vivere la loro vita. Vuole che Chad rimanga fedele alle regole e alle tradizioni del clan, senza contaminazioni da parte di coloro che non vivono secondo gli ideali dei nomadi.

Sebbene Chad abbia seguito fino ad ora il volere del padre, adesso le sue idee stanno cambiando con l'ideqa di far avere ai figli un'istruzione, entrando così in conflitto con la "tradizione di famiglia" come spiega Fassbender.

È una dinamica affascinante. Una parte della famiglia vuole stabilirsi in modo permanente e l’altra, quella più anziana, rappresentata dal personaggio di Brendan, Colby, fa tutto ciò che è in suo potere per evitare che questo accada e per mantenere le vecchie tradizioni. Questo è quello che è stato insegnato a Colby, quello in cui ha sempre creduto e che secondo lui ha reso così forte la sua comunità proteggendola dal modo di vivere dei non nomadi. Perché Colby non ha mandato Chad a scuola? Ho parlato di questo con Brendan. Era un modo per tenerlo sotto controllo? Oppure per evitare che si integrasse in un sistema che non riteneva giusto e che avrebbe potuto contaminare il suo modo di pensare e la comunità dei nomadi? È una questione di tempi che cambiano e del fatto che a volte è difficile lasciar andare antiche tradizioni per seguirne di nuove.





Codice Criminale: trailer italiano del film con Michael Fassbender e Brendan Gleeson

Videa ha reso disponibili un primo trailer italiano e una nuova locandina di Codice Criminale (Trespass Against Us), il dramma "crime" di Adam Smith interpretato da Michael Fassbender e Brendan Gleeson in arivo nei cinema italiani il 28 giugno 2017.





Criminali da generazioni, i Cutler vivono nella verde campagna del Gloucestershire. ricca contea nel sud-ovest della Gran Bretagna. Non riconoscono nessuna legge e vivono di rapine, corse d’auto ed inseguimenti con la polizia. Chad (Michael Fassbender) è tormentato tra il rispetto che nutre verso suo padre, il capobanda Colby (Brendan Gleeson), e il desiderio di dare una vita migliore a sua moglie Kelly e ai loro bambini. Quando Chad decide di abbandonare la sua vecchia vita e la banda per offrire un futuro diverso ai suoi figli, deve scontrarsi con la rabbia di Colby e con un sistema che non sembra permettere alcuna redenzione. Con la polizia sempre più alle calcagna e la presa di suo padre sempre più serrata, Chad inizia a realizzare che il suo destino potrebbe non essere più nelle sue mani e che salvare la sua famiglia potrebbe comportare un doloroso sacrificio. Michael Fassbender, perfetto nel ruolo da outsider maledetto, regala un’interpretazione magnetica in questo emozionante ed adrenalinico crime-drama tra Drive e Come un tuono.

LA GENESI DEL FILM

La genesi di Codice Criminale risale a quando, diversi anni fa, lo sceneggiatore e produttore Alastair Siddons lesse su un giornale inglese un articolo che parlava di una famiglia che terrorizzava la zona delle Cotswold.

“L'articolo parlava di come una famiglia fosse stata accusata del 65% dei crimini della contea,” racconta Siddons. La famigerata banda, definita dalla stampa i nomadi o gli zingari, era ben nota alle forze dell'ordine locali che li avevano collegati a una serie di intrusioni e furti in molte case signorili della regione.

Inizialmente Siddons pensò che la famiglia sarebbe stata un soggetto interessante per un documentario e, successivamente, per un lungometraggio di finzione. “L'articolo di giornale era affascinante e lavorare su un documentario è un’esperienza notevole, ma sentivo che in un film avrei potuto raccontare una storia molto più efficace. Ci avrebbe permesso di esplorare più a fondo le dinamiche familiari e i diversi pregiudizi, e avremmo potuto raccontare una storia comprensibile da ogni tipo di pubblico, indipendentemente dal loro background.”





Codice Criminale: trama, poster e foto del film con Michael Fassbender

Videa il 28 giugno 2017 porterà nei cinema italiani Codice Criminale (Trespass Against Us), film diretto da Adam Smith e interpretato da Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Sean Harris e Rory Kinnear.

La trama ufficiale:



Criminali da generazioni, i Cutler non riconoscono nessuna legge e vivono di rapine, corse d’auto ed inseguimenti con la polizia. Quando Chad (Michael Fassbender), figlio del capobanda Colby (Brendan Gleeson), decide di abbandonare la sua vecchia vita per offrire un futuro diverso ai suoi figli, deve scontrarsi con la rabbia del padre e con un sistema che non sembra permettere alcuna redenzione. Michael Fassbender, perfetto nel ruolo da outsider maledetto, regala un’interpretazione magnetica in questo emozionante ed adrenalinico crime-drama tra Drive e Come un tuono. Colonna sonora originale di The Chemical Brothers.

Questo film segna l'esordio sul grande schermo di Adam Smith e Alistair Siddons. Smith ha iniziato la sua carriera di regista dirigendo episodi per diverse serie tv inglesi come Skins, La piccola Dorrit e Doctor Who e il documentario The Chemical Brothers: Don't Think. Alistair Siddons ha diretto i documentari Don't Think e Inside Out prima di fare il suo debutto come sceneggiatore con Codice criminale.





Trespass Against Us: trailer e poster del film con Michael Fassbender

Michael Fassbender è un uomo che cerca di sfuggire all'impresa criminale della sua famiglia in Trespass Against Us. Disponibili un primo trailer e una locandina di questo thriller che contrappone Fassbender nei panni di Chad Cutler contro il suo nefasto padre Colby, interpretato da Brendan Gleeson.

Trespass Against Us si dipana nell'arco di tre generazioni della famiglia Cutler che vivono come fuorilegge nel proprio angolo di anarchia nella campagna più ricca della Gran Bretagna. Chad Cutler (Michael Fassbender) deve raccogliere l'eredità criminale di suo padre Colby (Brendan Gleeson) ed è stato cresciuto per trascorrere la sua vita cacciando, rubando e sfidando la polizia. Ma quando Tyson (Georgie Smith), il figlio di Chad, raggiunge la maggiore età, inizia una battaglia tra Chad e suo padre per il futuro della famiglia.

Quando Colby viene a sapere che Chad sogna una vita diversa, lui si propone di far rispettare al figlio e al nipote l'ordine arcaico che ha legato la famiglia Cutler per generazioni. Colby ordirà una serie di spettacolari attività criminali che coinvolgeranno una rapina, un inseguimento ad alta velocità e una caccia all'uomo, che lascerà Chad ferito e sanguinante con la sua stessa libertà in gioco. Braccato dalle autorità e con suo padre che stringe la presa, Chad è costretto a ricorrere a misure sempre più disperate.

Caratterizzato da strepitose performance attoriali, e una sorprendente colonna sonora dei The Chemical Brothers, Trespass Against Us è al tempo stesso un thriller adrenalinico e una storia profondamente commovente di amore e famiglia. Il cast di supporto del film comprende Sean Harris, Rory Kinnear, Lyndsey Marshal, Tony Way, Gerard Kearns, Killian Scott, Paul Blackwell e Anastasia Hille. Questo film segna l'esordio del regista Adam Smith e dello sceneggiatore Alistair Siddons.

Adam Smith ha iniziato la sua carriera di regista dirigendo diversi episodi della serie tv inglese Skins, seguiti da episodi di La piccola Dorrit e Doctor Who e il documentario The Chemical Brothers: Don't Think. Alistair Siddons ha diretto i documentari Don't Think e Inside Out prima di fare il suo debutto come autore con Trespass Against Us.

Fonte: Collider