Codice Criminale: trama, poster e foto del film con Michael Fassbender

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 marzo 2017

Codice Criminale: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller con Michael Fassbender e Brendan Gleeson nei cinema italiani a giugno 2017.

Videa a giugno 2017 porterà nei cinema italiani Codice Criminale (Trespass Against Us), film diretto da Adam Smith e interpretato da Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Sean Harris e Rory Kinnear.

La trama ufficiale:



Criminali da generazioni, i Cutler non riconoscono nessuna legge e vivono di rapine, corse d’auto ed inseguimenti con la polizia. Quando Chad (Michael Fassbender), figlio del capobanda Colby (Brendan Gleeson), decide di abbandonare la sua vecchia vita per offrire un futuro diverso ai suoi figli, deve scontrarsi con la rabbia del padre e con un sistema che non sembra permettere alcuna redenzione. Michael Fassbender, perfetto nel ruolo da outsider maledetto, regala un’interpretazione magnetica in questo emozionante ed adrenalinico crime-drama tra Drive e Come un tuono. Colonna sonora originale di The Chemical Brothers.

Questo film segna l'esordio sul grande schermo di Adam Smith e Alistair Siddons. Smith ha iniziato la sua carriera di regista dirigendo episodi per diverse serie tv inglesi come Skins, La piccola Dorrit e Doctor Who e il documentario The Chemical Brothers: Don't Think. Alistair Siddons ha diretto i documentari Don't Think e Inside Out prima di fare il suo debutto come sceneggiatore con Codice criminale.





Trespass Against Us: trailer e poster del film con Michael Fassbender

Michael Fassbender è un uomo che cerca di sfuggire all'impresa criminale della sua famiglia in Trespass Against Us. Disponibili un primo trailer e una locandina di questo thriller che contrappone Fassbender nei panni di Chad Cutler contro il suo nefasto padre Colby, interpretato da Brendan Gleeson.

Trespass Against Us si dipana nell'arco di tre generazioni della famiglia Cutler che vivono come fuorilegge nel proprio angolo di anarchia nella campagna più ricca della Gran Bretagna. Chad Cutler (Michael Fassbender) deve raccogliere l'eredità criminale di suo padre Colby (Brendan Gleeson) ed è stato cresciuto per trascorrere la sua vita cacciando, rubando e sfidando la polizia. Ma quando Tyson (Georgie Smith), il figlio di Chad, raggiunge la maggiore età, inizia una battaglia tra Chad e suo padre per il futuro della famiglia.

Quando Colby viene a sapere che Chad sogna una vita diversa, lui si propone di far rispettare al figlio e al nipote l'ordine arcaico che ha legato la famiglia Cutler per generazioni. Colby ordirà una serie di spettacolari attività criminali che coinvolgeranno una rapina, un inseguimento ad alta velocità e una caccia all'uomo, che lascerà Chad ferito e sanguinante con la sua stessa libertà in gioco. Braccato dalle autorità e con suo padre che stringe la presa, Chad è costretto a ricorrere a misure sempre più disperate.

Caratterizzato da strepitose performance attoriali, e una sorprendente colonna sonora dei The Chemical Brothers, Trespass Against Us è al tempo stesso un thriller adrenalinico e una storia profondamente commovente di amore e famiglia. Il cast di supporto del film comprende Sean Harris, Rory Kinnear, Lyndsey Marshal, Tony Way, Gerard Kearns, Killian Scott, Paul Blackwell e Anastasia Hille. Questo film segna l'esordio del regista Adam Smith e dello sceneggiatore Alistair Siddons.

