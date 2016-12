Silence: trailer italiano, foto e locandina del film di Martin Scorsese

Di Federico Boni venerdì 23 dicembre 2016

Silence - Silenzio: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Martin Scorsese nei cinema italiani dal 12 gennaio 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

01 Distribution ha reso disponibile un primo trailer italiano di Silence, il nuovo film di Martin Scorsese.

Silence: recensione in anteprima del film di Martin Scorsese Il film che Martin Scorsese voleva girare da una vita arriva in sala: leggi la recensione di Silence.

Il film è basato sul romanzo Silenzio (Chinmoku, 1966) dello scrittore Shūsaku Endo (1923-1996) incentrato sul tormentato rapporto tra cristianesimo e cultura nipponica, nei tentativi missionari clandestini in Giappone dopo la persecuzione anticristiana di Hideyoshi alla fine del Cinquecento.

Il cast del film include Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam Driver e Ciarán Hinds.

Due missionari gesuiti intraprendono un viaggio ricco di insidie nel Giappone del 17° secolo per ritrovare il proprio mentore e indagare su presunte persecuzioni religiose. Nel cast Liam Neeson, Andrew Garfield e Adam Driver.





Silence debutta nei cinema italiani il 12 gennaio 2017.

Silence: nuovo trailer internazionale del film di Martin Scorsese





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un nuovo trailer giapponese di Silence, il nuovo film di Martin Scorsese interpretato Andrew Garfield e Adam driver come due gesuiti che viaggiano attraverso il Giappone del 17° secolo per trovare il loro mentore (Liam Neeson), che molti (tra cui Ciarán Hinds) ritengono abbia tradito la loro fede.

In un momento storico in cui il cristianesimo era proibito e la loro presenza vietata nel paese, i sacerdoti diffondono comunque la parola del loro Signore e Salvatore. Quando il costo sembra troppo alto e sono costretti a testimoniare la sofferenza di coloro che accettano Cristo, si chiedono se la preghiera basti a sopportare e giustificare tanto dolore.

Silence: trailer e poster del film di Martin Scorsese





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Paramount ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Silence, il nuovo film di Martin Scorsese che segue due sacerdoti gesuiti (Adam Driver e Andrew Garfield) che vanno alla ricerca del loro mentore (Liam Neeson) nel 17° secolo in Giappone, in un momento in cui stranieri e soprattutto i cristiani vengono trattati con disprezzo e diffidenza. Scritto da Jay Cocks (Gangs of New York), il film è basato sul romanzo di Shusaku Endo.

Il film interpretato anche da Tadanobu Asano e Ciaran Hinds debutta nelle sale americane il prossimo 23 dicembre.

Silence di Martin Scorsese racconta la storia di due missionari cristiani (Andrew Garfield e Adam Driver) che devono affrontare l'ultima prova di fede, quando viaggiano in Giappone alla ricerca del loro mentore scomparso (Liam Neeson), in un momento in cui il cristianesimo è stato messo fuori legge e la loro presenza proibita. Un viaggio di 28 anni del celebrato regista per portare sul grande schermo l'acclamato romanzo del 1966 di Shusaku Endo.





Silence - Silenzio di Martin Scorsese ha finalmente una data d'uscita





Silence di Martin Scorsese dura 195 minuti (per ora) Silence di Martin Scorsese, durata record. Ci sarà anche Silence di Martin Scorsese agli Oscar del 2017. La nuova attesissima pellicola del regista americano, tratta dall'omonimo romanzo di Shūsaku Endō, ha infatti finalmente trovato una data d'uscita ufficiale. Il 23 dicembre 2016, parola di The Wrap.

Una release agli sgoccioli per poter puntare agli Oscar, come spesso accaduto con gli ultimi film di Scorsese. The Wolf of Wall Street uscì nelle sale d'America il giorno di Natale, mentre Hugo Cabret sbarcò in sala il 23 novembre. The Departed, film che ha portato il regista a vincere il suo unico Oscar, anticipò invece i tempi al 6 ottobre. Perso il treno dei grandi Festival, vedi Venezia, Cannes e Toronto, Silence potrebbe diventare il film più lungo del regista. 195 minuti, per ora, tagli dell'ultima ora permettendo. Per il mercato italiano è facile immaginare un'uscita per i primi due mesi del 2017.

Dal 2003 ad oggi, tolto Shutter Island, Scorsese non ha mai fallito l'appuntamento con le nomination. 10 candidature per Gangs of New York, 11 per The Aviator, 5 per The Departed - Il bene e il male, 11 per Hugo Cabret e 5 per The Wolf of Wall Street. Protagonisti della pellicola Andrew Garfield, Liam Neeson e Adam Driver.

Siamo nella Nagasaki del 1633: l'indomito padre gesuita Cristovao Ferreira, che da anni si batte in Giappone per diffondere il cristianesimo, ha rinnegato la vera fede ed è diventato un apostata: questa è la notizia sconvolgente che giunge a Roma. La Compagnia del Gesù decide allora di inviare in Oriente due giovani fratelli, Sebastian Rodrigues e Francisco Garrpe per compiere un'indagine all'interno della chiesa locale. I due gesuiti però, partiti pieni di ideali e di entusiasmo, si scontrano ben presto con la dura realtà del Giappone dei Tokugawa e delle persecuzioni. I sospetti cristiani vengono costretti dalle autorità giapponesi a calpestare immagini sacre: chi si rifiuta viene torturato e ucciso, mentre chi accetta viene deriso e costretto a vivere ai margini della società, rifiutato tanto dalla comunità cristiana quanto dai giapponesi. La vita in Giappone si fa sempre più difficile per Rodrigues che ora vive in prima persona le persecuzioni e che finisce, evangelicamente, per essere tradito dall'amico Kichijiro, il suo "Giuda", mentre implora Dio di rompere il suo "silenzio".

