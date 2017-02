Autopsy: trailer italiano del film horror con Emile Hirsch

Di Pietro Ferraro giovedì 9 febbraio 2017

Autopsy: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di André Øvredal nei cinema italiani dall'8 marzo 2017.

M2 Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Autopsy (The Autopsy of Jane Doe), il nuovo horror in arrivo nei cinema italiani l'8 marzo.

Un horror viscerale che si avvicina ad Alien e al primo Cronenberg. Da vedere, ma non da soli. Stephen King

Ispirato per stessa ammissione degli sceneggiatori Richard Naing e Ian Goldberg a grandi classici come Il coltello nell’acqua e Repulsione, due film di Roman Polanski molto claustrofobici, Autopsy si svolge in un obitorio della Virginia dove due medici legali, padre e figlio, interpretati da Brian Cox e Emile Hirsch devono effettuare l’autopsia del corpo di una giovane donna dall’identità sconosciuta rinvenuto sulla scena di un pluriomicidio.

Prodotto da Eric Garcia (sceneggiatore di Repo Man e Il genio della truffa) con Fred Berger (La La Land), ai quali si sono poi aggiunti gli inglesi Ben Pugh e Rory Aitken (Shifty, Welcome to the Punch - Nemici di sangue), il film si discosta molto dai soliti horror caratterizzati da case stregate o esorcismi. Cercando di accentuare ulteriormente queste peculiarità del progetto, i produttori hanno voluto dare un tocco europeo al film che non lo facesse apparire un classico horror americano. La regia del film è stata così affidata al norvegese André Øvredal, che aveva già ottenuto ampi consensi di critica per Trollhunter nel 2010.

La regia è elegante, misurata ed efficace. Gran ritmo. Hirsh e Cox sono fenomenali. Guillermo del Toro

Per il regista è stata l’occasione ideale per fare il suo debutto cinematografico in lingua inglese. Øvredal è stato particolarmente colpito dal rapporto centrale della sceneggiatura

la storia di un padre e di un figlio, dei loro problemi irrisolti che finalmente vengono a galla, in una situazione molto carica, dove sono costretti a occuparsi finalmente di quello che non hanno saputo gestire prima tra di loro.

Proprio l’importanza dell’aspetto psicologico tra i due protagonisti ha guidato la scelta del cast su due attori di spessore e talento come Brian Cox e Emile Hirsch che, colpiti anche loro dalla sceneggiatura insolitamente approfondita e curata per un horror, hanno immediatamente accettato di interpretare il film.





Tommy Tilden (Brian Cox) è un esperto medico legale e gestisce con suo figlio Austin (Emile Hirsch) un obitorio in Virginia. Un giorno lo sceriffo del posto arriva con un caso di emergenza, il cadavere di una donna sconosciuta ritrovato in un seminterrato a seguito di un pluriomicidio. Sembra un caso come tanti, ma nel corso dell’autopsia i due professionisti vengono man mano turbati da nuove, terrificanti scoperte. Il corpo della donna è perfettamente conservato all'esterno, ma all’interno è stato smembrato e rimangono segni di cicatrici e bruciature, come se fosse stata vittima di un orribile e misterioso rituale di tortura. Mentre padre e figlio cercano spiegazioni scientifiche plausibili a queste scoperte raccapriccianti, cose sempre più inspiegabili sembrano succedere nell’obitorio...





The Autopsy of Jane Doe: nuovo trailer e poster del film horror con Emile Hirsch

Disponibili un nuovo trailer e una locandina The Autopsy of Jane Doe, il nuovo horror di André Øvredal, il regista norvegese che ci ha regalato l'intrigante found footage Troll Hunter.

Il film vede protagonisti Emile Hirsch e Brian Cox nei panni due medici legali che una notte prendono in carico un anonimo cadavere solo per scoprire che legata al corpo sembra esserci una terrificante e folle entità che li coinvolgerà in una lotta per la sopravvivenza.

Fonte: Collider





The Autopsy of Jane Doe: trailer del film horror con Brian Cox e Emile Hirsch

IFC Midnight ha reso disponibile un primo trailer del thriller-horror The Autopsy of Jane Doe. Il film è diretto da André Øvredal, regista del found footage horror Troll Hunter, e interpretato da Brian Cox e Emile Hirsch come padre e figlio che gestiscono una camera mortuaria a conduzione familiare in Virginia. Una notte, il cadavere di una donna sconosciuta viene consegnato ai due dopo essere stato trovato nel seminterrato di una casa in cui hanno avuto luogo diversi omicidi. Quando padre e figlio iniziano la loro autopsia qualcosa di strano comincerà a manifestarsi accompagnato da una scoperta raccapricciante.

The Autopsy of Jane Doe debutta nelle sale americane il 21 dicembre 2016.

La trama ufficiale:



L'esperto medico legale Tommy Tilden e suo figlio Austin sono titolari di un obitorio e crematorio a conduzione familiare in Virginia. Quando lo sceriffo locale porta un caso di emergenza, un cadavere femminile sconosciuto soprannominato 'Jane Doe', trovato nel seminterrato di una casa in cui hanno avuto luogo diversi omicidi, sembra solo un altro caso di routine. Ma con il procedere dell'autopsia, questi esperti professionisti cominciano a scoprire indizi che portano a spaventose nuove rivelazioni. Perfettamente conservato all'esterno, l'interno di Jane Doe è stato seviziato, carbonizzato e smembrato apparentemente vittima di una misteriosa e orribile tortura rituale. Quando Tommy e Austin cominciano a mettere insieme queste scoperte raccapriccianti, una forza sovrannaturale s'impadronisce del crematorio. Mentre una violenta tempesta infuria all'esterno dell'obitorio, all'interno terrificanti orrori prendono lentamente forma.

Fonte: Collider