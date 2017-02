Barriere: nuove clip in italiano del film con Denzel Washington e Viola Davis

Di Pietro Ferraro giovedì 23 febbraio 2017

Barriere: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Denzel Washington nei cinema italiani dal 23 febbraio 2017.

Debutta oggi 23 febbraio nei cinema italiani Barriere, terza regia per l'attore Denzel Washington dopo Antwone Fisher (2002) e The Great Debaters - Il potere della parola (2007).

Barriere di Denzel Washington: Recensione in Anteprima 7 anni dopo l'esperienza teatrale che li portò a vincere due Tony Awards, Denzel Washington e Viola Davis portano anche al cinema l'acclamata pièce Fences, di August Wilson.

Universal Pictures ha reso disponibili quattro nuove clip con scene in italiano del film basato sull'opera teatrale Fences del 1983 scritta da August Wilson e vincitrice del premio Pulitzer per la drammaturgia.

Barriere è in lizza per 4 Premi oscar: miglior film, miglior attore a Denzel Washington, miglior attrice non protagonista a Viola Davis e candidatura postuma per la migliore sceneggiatura non originale ad August Wilson scomparso nel 2005.

Il cast è completato da Jovan Adepo, Stephen McKinley Henderson, Russell Hornsby, Mykelti Williamson e Saniyya Sydney.





Barriere: nuovo trailer e poster del film con Denzel Washington e Viola Davis

L'opera teatrale vincitrice del premio Pulitzer prende vita sul grande schermo in Barriere (Fences), con Denzel Washington che torna dietro la macchina da presa per dirigere il suo terzo lungometraggio. Due mesi dopo il primo trailer la Paramount ne ha rilasciato un secondo con nuovi filmati che mostrano la contrarietà del personaggio di Denzel Washington, Troy Maxson, al fatto che il figlio segua le sue orme come giocatore di baseball. Washington sta riprendendo un ruolo già interpretato nel 2010 a Broadway in un revival di questa rappresentazione teatrale, anche allora come in questo film l'attore ha recitato al fianco di Viola Davis.

Il lavoro teatrale originale di August Wilson (1945 - 2005) era il sesto di una serie di 10 opere note come "Pittsburgh Cycle". L'opera ha fatto il suo debutto a Broadway nel 1987 con James Earl Jones nel ruolo di Troy Maxson, un padre afroamericano che negli anni '50 lotta con le discriminazioni razziali negli Stati Uniti, mentre cerca di tirare avanti con la sua famiglia e venire a patti con gli eventi della sua vita.

L'opera teatrale era interpretata anche da Mary Alice nel ruolo di sua moglie Rose e Courtney B. Vance come il loro figlio Cory. lo spettacolo quell'anno oltre a vincere il Premio Pulitzer venne premiato con 3 Tony Award come miglior opera teatrale e migliori interpreti (James Earl Jones e Mary Alice) con un ulteriore candidatura per Courtney B. Vance.

Il revival del 2010 ha guadagnato in tutto 10 nomination ai Tony che includevano candidature sia per Denzel Washington che Viola Davis e per il Miglior Revival. Il drammaturgo August Wilson è accreditato per la sceneggiatura di questo adattamento cinematografico che ha iniziato la produzione a Pittsburgh in Pennsylvania alla fine di aprile ed è previsto in uscita negli States il giorno di Natale e nei cinema italiani dal 23 febbraio 2017.

Fonte: Collider





