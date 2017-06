Cane Mangia Cane: trailer italiano del film con Nicolas Cage e Willem Dafoe

Di Pietro Ferraro lunedì 26 giugno 2017

Cane Mangia Cane: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma crime di Paul Schrader nei cinema italiani dal 13 luglio 2017.

Il 13 luglio arriva nei cinema italiani Cane Mangia Cane, il dramma crime di Paul Schrader (American Gigolò) interpretato da Nicolas Cage e Willem Dafoe.





Cane mangia cane è la storia di tre uomini appena usciti di prigione che devono riadattarsi alla vita di tutti i giorni. Troy (Nicolas Cage), la mente del gruppo, vorrebbe un’esistenza semplice, ma non riesce a liberarsi del suo odio per la legge e a stare lontano dal crimine; Diesel (Christopher Matthew Cook), sul libro paga della mafia, ha perso ogni interesse per la sua casa di periferia e per sua moglie; Mad Dog (Willem Dafoe), il cane sciolto del trio, è un folle sanguinario. Ai tre capita l'occasione per il crimine perfetto, un ultimo colpo che potrebbe sistemarli per il resto della vita. Ci riusciranno? Sicuramente nessuno di loro vuole tornare in prigione, costi quel che costi...

Cage e Dafoe hanno lavorato insieme nel cult di David Lynch Cuore selvaggio mentre il regista Paul Schrader torna a collaborare con il Premio Oscar Nicolas Cage dopo il thriller del 2014 Il nemico invisibile (Dying of the Light). Paul Schrader ha anche scritto la sceneggiatura per il dramma Al di là della vita (Bringing Out the Dead) di Martin Scorsese che nel 1999 vedeva Nicolas Cage protagonista nei panni di un paramedico in crisi.





Dog Eat Dog: trailer e poster del film con Nicolas Cage e Willem Dafoe

Nicolas Cage rende omaggio al classico Arizona Junior dei fratelli Coen nel suo ultimo film Dog Eat Dog di cui vi proponiamo un primo trailer e una locandina.

Il regista Paul Schrader (American Gigolò) dirige questo dramma crime definito "sordido e coinvolgente" e torna a collaborare con il Premio Oscar Nicolas Cage dopo il thriller del 2014 Il nemico invisibile (Dying of the Light). Paul Schrader ha anche scritto la sceneggiatura per il dramma Al di là della vita (Bringing Out the Dead) di Martin Scorsese che nel 1999 vedeva Nicolas Cage protagonista nei panni di un paramedico in crisi.

Nicolas Cage in Dog Eat Dog è affiancato dal candidato all'Oscar Willem Dafoe (Platoon). La coppia ha lavorato insieme nel cult di David Lynch Cuore selvaggio e anche se i due attori non lavorano su schermo insieme dal 1990, Nicolas Cage ha prodotto nel 2001 il biopic L'ombra del vampiro che raccontava le riprese del classico Nosferatu del 1922 con Willem Dafoe nei panni dell'attore / vampiro Max Schreck.

In Dog Eat Dog, gli ex truffatori Troy (Cage), Mad Dog (Dafoe) e Diesel (Christopher Matthew Cook) vengono assunti da un eccentrico boss mafioso che intende rapire un bambino per un ottenere un grosso riscatto. Quando il sequestro va storto, i tre si ritrovano in fuga braccati sia dalla mafia e che dalla polizia. Giurando di restare fuori di prigione a tutti i costi, riuscire a passarla liscia per il terzetto di criminali è letteralmente una questione di vita o di morte.

Dog Eat Dog debutta nei cinema di Los Angeles e New York il 4 novembre per poi ampliare l'uscita a livello nazionale il successivo 11 novembre.

