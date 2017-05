Scappa - Get Out: nuova featurette in italiano con un "dietro le quinte" dell'horror di Jordan Peele

Di Pietro Ferraro martedì 16 maggio 2017

Scappa - Get Out: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Jordan Peele nei cinema italiani dal 18 maggio 2017.

Il 18 maggio l'horror campione d'incassi Scappa - Get Out diretto da Jordan Peele e prodotto da Blumhouse approda nei cinema italiani e Universal pictures ha reso disponibile una nuova featurette sottotitolata in italiano che ci porta dietro le quinte del film con un'intervista al regista.

Il film costato 4 milioni e mezzo di dollari ne ha incassati nel mondo circa 214 di questi ben 174 provenienti dal box-office americano.





Ora che Chris (Daniel Kaluuya, Sicario), un giovane uomo afroamericano e la sua fidanzata, Rose (Allison Williams, Girls) una giovane donna bianca, stanno insieme da diversi mesi, lei lo invita a trascorrere un fine settimana nella casa della sua famiglia con i genitori Missy (Catherine Keener, Captain Phillips) e Dean (Bradley Whitford, Quella casa nel bosco). In un primo momento Chris legge il comportamento eccessivamente accomodante della famiglia come un tentativo nervoso di affrontare la relazione interrazziale della figlia, ma nel corso del fine settimana una serie di scoperte sempre più inquietanti lo condurranno ad una verità che non avrebbe mai immaginato.





Scappa - Get Out: due clip in italiano dell'horror di Jordan Peele

Universal Pictures ha reso disponibili due clip con scene in italiano di Scappa - Get Out, l'horror acclamato dalla critica che ha sbancato il box-office americano che debutterà nei cinema italiani il prossimo 18 maggio.

Il film è diretto dal'esordiente Jordan Peele che ha immaginato la storia di un protagonista di nome Chris, un fotografo e artista afro-americano a New York, che sta portando la sua relazione con la fidanzata caucasica al passo successivo decidendo di conoscere i genitori di lei per un weekend fuori città. Non appena Chris arriva, lo colpisce il sospetto che non tutto sia come sembra. Quello che doveva essere un fine settimana di socializzazione, magari un po’ forzata, si trasforma in un’esperienza folle, spaventosa ed inquietante.

Come nella maggior parte dei film horror, da Zombi - Dawn of the Dead di George Romero che esplora l’anima del paese al culmine della guerra del Vietnam a L’Ultima Casa a Sinistra - The Last House on the Left di Wes Craven che esamina la violenza insita nella natura umana, Scappa: Get Out stuzzica il pubblico con una provocazione che rappresenta qualcosa di più del semplice intrattenimento come spèeiga lo stesso Peele.

Questo film lavora su molti aspetti. In particolare analizza il modo in cui l’America si confronta con il tema della razza e con il concetto del razzismo: è un demone americano. È anche un film sul tema della negligenza e sul modo in cui spesso gli uomini assistono alle atrocità senza muovere un dito.” Il regista ha valutato come essenziale il lavoro fatto per minare il genere e inserire questo tema nell’horror. “È un aspetto importante di tutto il suo sviluppo.





Scappa - Get Out: nuovi spot tv e featurette in italiano

Universal Pictures ha reso disponibili tre nuovi spot tv in italiano e una featurette sottotitolata del thriller campione d'incassi Scappa - Get Out prodotto dalla Blumhouse Productions (Split, Insidious, The Gift) e diretto dall'esordiente Jordan Peele, il primo scrittore / regista afroamericano ad aver superato il tetto dei 100 milioni di dollari al box-office.

Il thriller-horror ha stabilito un rating senza precedenti che ha sfiorato il 100% su Rotten Tomatoes, con il film che ha raccolto il 99% di consensi con una sola valutazione negativa su 230. Il film ha incassato 156.7 milioni di dollari a livello nazionale, da un budget di appena 4 milioni e mezzo.

Il regista Jordan Peele in una recente intervista ha accennato ad un finale alternativo più cupo e inqueintate di quello arrivato nelle sale, finale che sarà incluso nella versione home-video del film.

Il cast di supporto del film include Caleb Landry Jones, Stephen Root, Milton "Lil Rel" Howery e Lakeith Stanfield. Jordan Peele dirige da una sua sceneggiatura originale con Sean McKittrick, Jason Blum, Edward H. Hamm Jr. e Jordan Peele produttori e Raymond Mansfield, Couper Samuelson, Shaun Redick e Jeanette Volturno produttori esecutivi.

Scappa - Get Out arriva nei cinema italiani il 18 maggio 2017.





Scappa - Get Out: nuova featurette in italiano "Walter"

Universal Pictures ha reso disponibile una seconda featurette sottotitolata in italiano dell'horror Scappa - Get Out in arrivo nei cinema italini il 18 maggio.

La nuova clip presenta il personaggio del guardiano Walter interpretato da Marcus Henderson con un'intervista all'attore.

Il film segna l'esordio alla regia di Jordan Peele e segna un cambiamento di genere per lui che ha sempre lavorato nella commedia. Peele ha rivelato che una delle sue fonti d'ispirazione è stato La fabbrica delle mogli, film del 1975 che ha fruito di un remake nel 2004 dal titolo La donna perfetta che vedeva protagonista Nicole Kidman.





Scappa - Get Out: prima featurette in italiano "Georgina"

Il 18 maggio arriva nei cinema italiani Scappa - Get Out, il nuovo horror di Blumhouse Pictures diventato un caso. L'esordio alla regia del comico Jordan Peele oltre ad essere acclamato dalla critica ha incassato al box-office mondiale 141 milioni di dollari da un budget di appena 4 milioni e mezzo.

Universal Pictures ha reso disponibile una prima featurette sottotitolata in italiano del film che presenta il personaggio della governante Georgina interpretato da Betty Gabriel con un'intervista all'attrice.

La trama segue un giovane afro-americano che visita la tenuta di famiglia della sua fidanzata bianca dove si scontra con il vero motivo che si cela dietro l’invito. Jordan Peele ha citato l'originale La notte dei morti viventi (1968) di George Romero come una delle fonti d'ispirazione del film.





Scappa - Get Out: trailer italiano dell'horror di Jordan Peele

Disponibili trailer italiano e foto ufficiali di Scappa - Get Out, l'horror campione d'incassi negli States diretto dall'esordiente Jordan Peele, prodotto dalla Blumhouse (The Visit, Split, La Notte del Giudizio) e in arrivo nei cinema italiani il 18 maggio.

Il cast è completato da Caleb Landry Jones, Stephen Root, Milton "Lil Rel" Howery, Betty Gabriel, Marcus Henderson e Lakeith Stanfield.





Scappa - Get Out: poster italiano, clip e data di uscita dell'horror di Jordan Peele

Universal Pictures ha reso disponibile una locandina italiana dell'horror Scappa - Get Out, che vi proponiamo insieme ad un video che raccoglie alcune scene del film in lingua originale.

Il film che segna il debutto alla regia di Jordan Peele ha recentemente dominato il box office americano con un incasso nel suo primo weekend di ben 30 milioni di dollari.

Scappa - Get Out, nelle sale italiane dal 18 maggio, è scritto e diretto da Jordan Peele (Key and Peele) e prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, assieme a Sean McKittrick (Donnie Darko, The Box), Edward H. Hamm Jr. (The Box, Bad Words) e Peele.





Il film è interpretato anche da Caleb Landry Jones (X-Men la serie), Stephen Root (Non è un paese per vecchi), Milton "Lil Rel" Howery (The Carmichael Show), Betty Gabriel (La Notte del Giudizio: Election Year), Marcus Henderson (Il Drago Invisibile) e Lakeith Stanfield (Straight Outta Compton).





Get Out: trailer e poster del thriller-horror di Jordan Peele

L'attore comedy Jordan Peele, lo ricordiamo protagonista nella serie tv Key & Peele di Comedy Central e nella recente action-comedy Keanu, ha deciso di cambiare decisamente registro con Get Out. Universal Pictures ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di questo singolare thriller-horror che segna il debutto alla regia di Jordan Peele che per portare al cinema il suo esordio dietro la macchina da presa ha collaborato con la Blumhouse di Jason Blum.

Get Out è scritto e diretto da Peele (Key & Peele) e prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, Sean McKittrick (Donnie Darko, The Box), Peele e Edward H. Hamm Jr. (The Box, Bad Words). Universal Pictures ha fissato una data di uscita americana al 24 febbraio 2017.

Jason Blum è attualmente impegnato a produrre un gran numero di imminenti thriller e horror come Split di M. Night Shyamlan, Ouija: Le origini del male di Mike Flanagan e un sequel di Halloween con il regista John Carpenter a bordo come produttore esecutivo.

