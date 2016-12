Sleepless - Il Giustiziere: trailer italiano, foto e locandina dell'action-thriller con Jamie Foxx

Di Pietro Ferraro martedì 27 dicembre 2016

Sleepless: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action-thriler con Jamie Foxx nei cinema italiani dal 26 gennaio 2017.

Il 26 gennaio uscirà nei cinema italiani, distribuito da Notorious Pictures, Sleepless - Il Giustiziere, action-thriller diretto da Baran Bo Odar (Who Am I, Il silenzio) remake americano dell'action francese Nuit blanche del 2011.

Nel film recitano il premio Oscar Jamie Foxx (Ray, Django Unchained), Michelle Monaghan (Mission: Impossible III, Kiss Kiss Bang Bang, The Path, True Detective), Dermot Mulroney (I segreti di Osage County, Shameless ), Gabrielle Union (Top Five, The birth of a Nation), David Harbour (Suicide Squad, Black Mass: l’ultimo gangster, Stranger Things), Tip "TI" Harris (Un poliziotto ancora in prova, Radici), Scoot McNairy (12 anni schiavo, Batman v Superman: Dawn of Justice), Octavius J. Johnson (Ray Donovan), Tim Connolly (Jurassic World, The Avengers) e Sala Baker (Il signore degli anelli: le due torri, Ant-Man).

Vincent Downs (Jamie Foxx), tenente sotto copertura della polizia di Las Vegas, si ritrova accidentalmente coinvolto nella sparizione di una partita di droga che attira contro di lui l'ira di due boss criminali. Uno di questi, Stan Rubino (Dermot Mulroney), fa rapire il figlio quattordicenne di Vincent (Octavius J. Johnson), promettendo di liberarlo solo dopo la restituzione della cocaina. Vincent inizierà così una corsa contro il tempo per salvarlo.

La sceneggiatura è scritta dalla candidata all'Oscar Andrea Berloff (Straight Outta Compton, World Trade Center) sulla base del film "Nuit Blanche", scritto da Frédéric Jardin, Nicolas Saada e Olivier Douyère. Il Direttore della Fotografia è Mihai Malaimare Jr. (The Master, La preda perfetta). Lo scenografo è Tim Grimes (Codice 999, Cabin Fever 2: il contagio). La costumista è Catherine George (Snowpiercer). La musica è composta da Michael Kamm (Who Am I, Il silenzio). Le coreografie dei combattimenti sono di Jeff Imada (Iron Man 2, Fight Club).

Sleepless: primo trailer dell'action-thriller con Jamie Foxx





Dopo un primo poster e un anteprima del trailer, Open Road Films ha reso disponibile un primo trailer completo di Sleepless.

Jamie Foxx fa il suo ritorno sul grande schermo per la prima volta dal 2014, anno del remake-comedy Annie, con questo thriller poliziesco ricco di azione. Sleepless è in realtà un remake del del thriller francese del 2011 Nuit Blanche, interpretato da Lizzie Brocheré e Pom Klementieff.

Foxx interpreta un agente di polizia sotto copertura Las Vegas che si ritrova con il figlio rapito da mafiosi e alle prese con una intricata e potente rete di poliziotti corrotti che cercheranno di fermarlo mentre cerca di salvare il figlio con ogni mezzo a sua disposizione.

Il cast è completato da Michelle Monaghan, Gabrielle Union, Dermot Mulroney, Kimberly Battista e il rapper T.I.

Sleepless, prima produzione americana del regista svizzero Baran Bo Odar, debutta negli States il 24 febbraio 2017.

Sleepless: anteprima trailer e locandina dell'action-thriller con Jamie Foxx





Open Road Films ha reso disponibile un'anteprima trailer e un primo poster di Sleepless, un action-thriller in arrivo nei cinema americani all'inizio del prossimo anno che vede Jamie Foxx in azione nei panni di un agente sotto copertura.

In Sleepless, Jamie Foxx (Django Unchained, White House Down) è Vincent Downs un agente di polizia sotto copertura a Las Vegas, che si ritrova coinvolto in una intricata e potente rete di poliziotti corrotti e casinò controllati dalla mafia. Quando una rapina va storta, un team di gangster omicidi rapisce il figlio adolescente di Downs. In una notte insonne il poliziotto dovrà salvare suo figlio, eludere un'indagine degli affari interni e consegnare i rapitori alla giustizia.

Il cast comprende anche Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, Gabrielle Union, David Harbour, "T.I." Tip Harris, Scoot McNairy e Octavius J. Johnson.

lo svizzero Baran Bo Odar dirige da una sceneggiatura di Andrea Berloff, con Roy Lee e Adam Stone a bordo come produttori. I produttori esecutivi sono John Powers Middleton, Alex Foster, Tom Ortenberg, Peter Lawson, Lauranne Bourrachot, Marco Cherqui e Geremia Samuel. Baran Bo Odar ha già diretto produzioni internazionali come Who Am I – No System Is Safe e The Silence, con Sleepless che segna il suo debutto cinematografico americano.

La sceneggiatrice Andrea Berloff ha recentemente scritto l'acclamato biopic Straight Outta Compton, l'action-thrller Blood Father con Mel Gibson e sta attualmente scrivendo The Legend of Conan, che riporterà Arnold Schwarzengger nei pann del leggendario Conan il Barbaro.

Open Road Films ha fissato una data di uscita americana del flm al 24 febbraio 2017.