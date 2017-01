Jackie: nuovo trailer italiano del biopic con Natalie Portman

Di Pietro Ferraro martedì 31 gennaio 2017

Jackie: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma biografico di Pablo Larrain nei cinema italiani dal 23 febbraio 2017.

Disponibile un nuovo trailer italiano di Jackie, il biopic di Pablo Larrain incentrato sulla first lady Jacqueline Kennedy in arrivo nei cinema italiani il prossimo 23 febbraio.

Jackie: recensione del film di Pablo Larraín Natalie Portman strepitosa protagonista di Jackie, primo film statunitense del regista cileno Pablo Larraín.

Candidato agli Oscar 2017 per i costumi, la colonna sonora e la miglior attrice protagonista (Natalie Portman), il film di Pablo Larrain racconta una delle icone femminili più famose della storia attraverso i tragici eventi che la videro al fianco del marito, il presidente JFK, durante l'attentato a Dallas.

Jackie è il ritratto di una donna emblematica e allo stesso tempo enigmatica. Ma è anche una riflessione sulla fede, la storia, il mito e la perdita.

Jackie: prima clip in italiano del biopic con Natalie Portman





Lucky red ha reso disponibile una prima clip con una scena in italiano del film Jackie, il biopic di Pablo Larrain candidato a 3 Premi Oscar: Miglior attrice protagonista (Natalie Portman), Miglior colonna sonora (Mica Levi) e Migliori costumi (Madeline Fontaine).

Quando il Presidente Kennedy venne assassinato, la First Lady Jacqueline Kennedy dovette tirar fuori tutto il suo coraggio per superare il dolore e lo choc e ritrovare la fede, consolare i figli e forgiare l'eredità storica del marito.

Jackie debutterà nei cinema italiani il prossimo 23 febbraio.

"Una pallottola ha attraversato il collo del Presidente; una successiva pallottola, letale, ha frantumato il lato destro del cranio..."Sua moglie Jacqueline Kennedy, trentaquattrenne, era seduta accanto a lui". "Accanto a lui".Cosa avrà provato? Tutti conosciamo la storia dell'assassinio di John F. Kennedy. Ma cosa succede se spostiamo la nostra attenzione su di lei? Come saranno stati i giorni successivi per lei, annegata nel dolore, i figli lontani, gli occhi di tutto il mondo puntati addosso? Jackie era una regina senza corona, che perse in un colpo solo trono e marito. Donna piena di stile, desiderabile, sofisticata, Jacqueline Kennedy è stata una delle donne più fotografate e presenti nella cronaca del XX° secolo. Eppure sappiamo poco di lei. Estremamente discreta e imperscrutabile, è forse la donna famosa meno conosciuta dell'era moderna. Mi piace pensare che non avremo mai certezze su di lei. Non conosceremo mai il suo profumo, o che luce avesse negli occhi quando la incontravi. Tutto ciò che possiamo fare è cercare. E mettere insieme un film fatto di frammenti. Brandelli di ricordi. Luoghi. Idee. Immagini. Persone. Il Presidente Kennedy morì giovane, il tempo in cui rimase in carica venne interrotto bruscamente, i pochi successi conseguiti rischiavano di essere presto dimenticati. Persino mentre era offuscata dal dolore della perdita, Jacqueline Kennedy sapeva che qualcuno avrebbe dovuto portare a compimento la sua storia. Nel corso di pochissimi giorni riuscì a trasformare suo marito in una leggenda. Definì la sua immagine e rafforzò quella che sarebbe stata la sua eredità politica. E facendo questo divenne lei stessa un'icona, conosciuta per sempre in tutto il mondo con il solo nome di battesimo... Jackie. Note di regia - Pablo Larrain

Jackie: trailer italiano, foto e locandina del biopic con Natalie Portman





Lucky Red ha reso disponibili un primo trailer italiano, nuove foto e una locandina di Jackie, il biopic di Pablo Larrain con protagonista Natalie Portman (candidata ai Golden Globe come Miglior Attrice) nei panni della First Lady per antonomasia, Jacqueline Kennedy, raccontata nei quattro giorni successivi all’omicidio di JFK.

Dopo che il presidente Kennedy viene assassinato, la First Lady Jacqueline Kennedy combatte attraverso il dolore e il trauma per riguadagnare la sua fede, consolare i suoi figli e definire l'eredità storica del marito.

Jacqueline Kennedy aveva solo 34 anni quando il marito venne eletto Presidente degli Stati Uniti. Elegante, raffinata e imperscrutabile, è diventata immediatamente un'icona globale, una delle donne più famose del mondo, il suo gusto in fatto di moda, arredamento e arte erano ampiamente ammirati.

Poi, il 22 novembre 1963, durante un viaggio a Dallas, John F. Kennedy

viene assassinato, l'abito rosa di Jackie è inondato di sangue del marito. Quando si trova a bordo dell'Air Force One in volo verso Washington, il mondo di Jackie e la sua fede sono completamente in frantumi. Traumatizzata e distrutta dal dolore, nel corso della settimana successiva al tragico evento si trova ad affrontare l'inimmaginabile: consolare i loro due bambini, sgomberare la sua casa accuratamente restaurata e pianificare il funerale di suo marito.

Jackie si rende conto rapidamente che i successivi sette giorni determineranno come la storia definirà l'eredità di suo marito e come lei stessa sarà ricordata. Jackie è un ritratto inflessibile di una donna tanto iconica quanto misteriosa, così come un riflettere sulla fede, la storia, la mitologia e la perdita.

Jackie debutta nei cinema italiani il 23 febbraio 2017.

Jackie: nuovo trailer del biopic di Pablo Larrain con Natalie Portman





Fox Searchlight ha reso disponibile un nuovo trailer per il film biografico Jackie, che vede protagonista Natalie Portman nei panni della First Lady Jacqueline Kennedy.

Diretto da regista Pablo Larraín (Neruda, No - I giorni dell'arcobaleno), il film racconta le ore e i giorni a seguito dell'assassinio del presidente John F. Kennedy e la lotta di Jackie per consolidare l'eredità del marito in una presidenza troncata con violenza.

Quella della Portman in Jackie è stata giudicata da molti la migliore prestazione della sua carriera aprendo la strada ad una potenziale nomination dell'Academy alla migliore attrice protagonista. La Portman ha già all'attivo due candidature all'Oscar e una statuetta vinta come miglior attrice protagonista per Il cigno nero.

Il cast di Jackie include anche Billy Crudup, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, John Hurt, Richard E. Grant, e John Carroll Lynch.

Jackie: trailer e poster del biopic di Pablo Larrain con Natalie Portman





Fox Searchlight ha reso disponibili un primo trailer e una locandina per il film biografico Jackie, che vede protagonista Natalie Portman nei panni della First Lady Jacqueline Kennedy.

Diretto da Pablo Larraín (No - I giorni dell'arcobaleno, Neruda) il film racconta le ore e i giorni seguiti all'assassinio del presidente John F. Kennedy e Jackie che lotta attraverso il suo dolore e lavora per consolidare l'eredità del marito. Larraín non adotta un approccio tradizionale al materiale, ma mette in scena un film molto più introspettivo, ricco di sfumature ed esperienziale.

Nel film recitano anche Billy Crudup, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, John Hurt, Richard E. Grant, e John Carroll Lynch. Il film debutta nelle sale americane il 2 dicembre.

La trama ufficiale:

Jackie è un ritratto intimo e bruciante di uno dei momenti più importanti e tragici della storia americana, visti attraverso gli occhi dell'iconica First Lady Jacqueline Bouvier Kennedy (Natalie Portman). JACKIE ci pone nel suo mondo durante i giorni immediatamente successivi all'assassinio del marito. Nota per la sua straordinaria dignità e compostezza, qui si vede un ritratto psicologico della First Lady mentre lotta per mantenere l'eredità di suo marito e il mondo di "Camelot", che hanno creato e amato così bene.





