17 anni e come uscirne vivi: spot tv in italiano e nuove foto del film con Hailee Steinfeld

Di Pietro Ferraro giovedì 30 marzo 2017

17 anni e come uscirne vivi: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma nei cinema italiani dal 30 marzo 2017.

La commedia 17 anni (e come uscirne vivi) ha debuttato nei cinema italiani e Sony Pictures ha reso disponibili uno spot tv in italiano e un set di nuove foto ufficiali.

17 anni (e come uscirne vivi): Recensione in Anteprima Travolgente coming-of-age trainato da una straordinaria Hailee Steinfeld, esce finalmente anche nelle sale d'Italia il delizioso 17 anni (e come uscirne vivi).

Nadine e Krista sono migliori amiche, non si separano mai e cercano insieme di cavarsela nel crudele mondo del liceo. Quando Nadine scopre che Krista sta frequentando segretamente suo fratello, qualcosa si rompe nel loro rapporto. Nel giro di poco tempo diventeranno acerrime nemiche.

Il cast del film include Hailee Steinfeld, Haley Lu Richardson, Blake Jenner, Kyra Sedgwick e Woody Harrelson.





17 anni e come uscirne vivi: trailer italiano e foto del film con Hailee Steinfeld

Sony Pictures ha reso disponibile un trailer italiano e un set di immagini ufficiali di 17 anni (e come uscirne vivi) nei cinema dal prossimo 30 marzo.

Il film interpretato da Hailee Steinfeld, Woody Harrelson, Kyra Sedgwick, Blake Jenner e Haley Lu Richardson, segna il debutto alla regia dello sceneggiatore Kelly Fremon Craig.





17 anni e come uscirne vivi: locandina italiana e data di uscita del film con Hailee Steinfeld

Sony Pictures ha reso disponibile una locandina italiana ufficiale di 17 anni (e come uscirne vivi), film d'esordio dello sceneggiatore Kelly Fremon Craig premiato come migliore opera prima ai New York Film Critics Circle Awards.

Il cast è completato da Blake Jenner, Kyra Sedgwick e Woody Harrelson. 17 anni (e come uscirne vivi) debutta nei cinema italiani il 30 marzo 2017.





The Edge of Seventeen: trailer senza censure e locandina del film con Hailee Steinfeld

Disponibili un trailer senza censure e un poster di The Edge of Seventeen, l'acclamato dramma "coming-of-age" con protagonista Hailee Steinfeld (Pitch Perfect 2, Ender's Game, Barely Lethal).

Poche storie riescono veramente a trasmettere l'esperienza della scuola superiore, l'adolescenza difficile, il risveglio sessuale e la paura di ciò che attende là fuori con l'arrivo dell'età adulta. The Edge of Seventeen sembra aver fatto centro in questa problematica lettura "adolescenziale" della vita.

Il film vede la Steinfeld nei panni della studentessa delle scuole superiori Nadine che si ritrova con il fratello atleta che comincia ad uscire con la sua migliore amica, una situazione che creerà inevitabili tensioni. A supportare Nadine in questo momento difficile è la sua nuova amicizia con un ragazzo di nome Erwin (Hayden Szeto).

Il cast del film include anche Woody Harrelson, Kyra Sedgwick, Blake Jenner (Tutti vogliono qualcosa), Haley Lu Richardson (The Bronze) e segna il debutto alla regia dello sceneggiatore Kelly Fremon Craig.

The Edge of Seventeen uscirà nei cinema americani il prossimo 18 Novembre.

La trama ufficiale:



"The Edge of Seventeen" è un nuovo film "coming-of-age" sullo stile di "Sixteen Candles" e "Breakfast Club". Una candida, onesta e spesso esilarante prospettiva di come è il crescere per una ragazza nel mondo moderno di oggi. Tutti sanno che crescere è difficile, e la vita non è facile per la studentessa delle superiori Nadine (Hailee Steinfeld) che è già al top dell'imbarazzo quando il suo popolare fratello maggiore Darian (Blake Jenner) inizia ad uscire con la sua migliore amica Krista (Haley Lu Richardson). Tutto in una volta, Nadine sente più sola che mai, fino a quando l'inaspettata amicizia con un ragazzo riflessivo (Hayden Szeto) le dà un barlume di speranza che le cose dopotutto potrebbero non essere così terribili come appaiono.

Fonte: Collider