Ocean’s 8: trama e prima immagine ufficiale

Ocean’s 8: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Gary Ross nei cinema americani dall'8 giugno 2018.

All'inizio di questo mese Warner Bros. ha aggiunto Katie Holmes e James Corden al cast di Ocean's 8 in ruoli non specificati. Da quando sono iniziate le riprese ai primi di novembre sono trapelate foto dal set del cast e oggi abbiamo la prima immagine ufficiale del film, accompagnata da una prima sinossi. Questa prima foto ritrae le otto protagonsite in metropolitana, con la sinossi che conferma i nomi dei loro personaggi.

Un primo sguardo all'Ocean's 8 di Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures da una delle zone più iconiche di New York: la metropolitana. L'estate 2018 la marea cambierà quando Debbie Ocean (Sandra Bullock) proverà a mettere a segno la rapina del secolo all'annuale MET Gala di New York traboccante di celebrità. La sua prima tappa è quella di assemblare la squadra perfetta: Lou (Cate Blanchett), Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling); Costance (Awkwafina); Rose (Helena Bonham Carter), Daphne Kluger (Anne Hathaway) e Tammy (Sarah Paulson).

Il cognome del personaggio di Sandra Bullock conferma che l'attrice interpreta la sorella ex detenuta del Danny Ocean di George Clooney dalla trilogia remake Ocean's Eleven, ricordiamo che c'è Clooney dietro a questo progetto insieme a Steven Soderbergh, regista dell'originale Ocean's Eleven e al produttore Jerry Weintraub. Il film è diretto da Gary Ross (Hunger Games) e scritto da Olivia Milch (Dude).

Poco dopo il via alle riprese nel mese di novembre, Matt Damon ha rivelato in un'intervista che sarà nel film, presumibilmente in un ruolo cameo, nei panni di Linus Caldwell personaggio interpretato in Ocean's Eleven. Il cast di supporto è completato dai citati Katie Holmes e James Corden con l'aggiunta di Damian Lewis nei panni del villain principale, un gallerista d'arte che viene incastrato per la rapina organizzata dalla Debbie Ocean di Sandra Bullock. L'originale trilogia remake di Ocean's Eleven ha incassato 1.1 miliardi di dollari a livello mondiale. Ci sono voci che indicano Cate Blanchett come il braccio destro del personaggio della Bullock, simile al Rusty di Brad Pitt nella trilogia originale. Ocean's 8 è previsto in uscita l'8 giugno 2018.

Ocean's 8, reboot/spin-off al femminile di Ocean's Eleven, ha trovato una data d'uscita. La Warner Bros. Pictures ha annunciato la release della pellicola per l'8 giugno del 2018. Un weekend già da ora affollato, visto e considerato che la Paramount l'aveva già prenotato per l'annunciato spin-off Transformers dedicato a Bumblebee.

Cast da urlo per la pellicola diretta da Gary Ross, ovvero Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling e Awkwafina. Via alle riprese imminente, a New York, con un cameo di George Clooney bocciato dopo un primo abboccamento. Il film sarà infatti una sorta di continuazione della trilogia diretta da Steven Soderbergh, con la Bullock negli abiti della sorella di Danny Ocean. Ladra anche lei, ovviamente, formerà una squadra per rubare una collana al Met Ball.

Olivia Milch e Ross, qui anche produttore, hanno messo mano allo script, per una pellicola che potrebbe serenamente diventare saga. Tutto dipenderà dagli esiti del botteghino, ma certo è che con una simile formazione d'attrici (4 premi Oscar) sarà arduo floppare. Poi chissà, magari un giorno andremo persino incontro ad un cross-over con gli 11 di Ocean. Perché no?

