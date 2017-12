Ocean’s Eight: nuova immagine ufficiale e intervista a Sandra Bullock

Ocean’s 8: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sullo spin-off di "Ocean's Eleven" di Gary Ross nei cinema americani dall'8 giugno 2018.

È passato quasi un annoda quando Warner Bros. ha pubblicato la prima foto ufficiale di Ocean's Eight, con Sandra Bullock nei panni di Debbie Ocean e la sua squadra di ladre fotografate sulla metropolitana di New York. Oggi abbiamo la seconda foto ufficiale (via Entertainmente Weekly) con Sandra Bullock insieme alle suoi sette partner / complici, interpretate da Cate Blanchett, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Rhianna, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter e Awkwafina.

Iniziate a New York le riprese dello spin-off "Ocean's Eight" con Sandra Bullock, Cate Blanchette e Anne Hathaway.

Questo thriller con rapina tutto al femminile segue le orme del reboot Ghostbusters dello scorso anno, il cui cast di sole donne è stato oggetto di polemiche online. Alla domanda se questo cast andrà incontro allo stesso tipo di reazioni del cast di Ghostbusters, Sandra Bullock ha risposto

Hanno messo il cast di Ghostbusters sulla graticola e sto ancora cercando di capire il perché. Dimentica il prodotto finale! C'erano quattro o cinque delle comiche più talentuose su piazza in quel film. Ognuno dovrebbe fare un bel respiro e dire: "Vediamo cosa succede". Non ci vogliono solo cinque persone per fare un film, è come se fossero circa 300. Quindi continuo a ricordare a tutti, se odiate il mio film, ricordo che ci sono altre 299 persone intorno a me e che non siamo un reboot. Questo è quello che sta accadendo nel 2017. Non è nemmeno un passaggio di testimone, è una storia parallela di un altro membro della famiglia cresciuto nella stessa famiglia di Danny Ocean e di cosa succede quando Debbie esce di prigione e fa squadra con tutte queste donne incredibili ed energiche.

La storia è incentrata su queste otto ladre mentre tentano di mettere a segno un colpo al galà "Met Ball" di New York. Mentre resta da vedere se George Clooney (a bordo come produttore esecutivo) tornerà nei panni di Danny Ocean, è stato confermato che il Linus Caldwell di Matt Damon tornerà per un cameo. La storia si conformerà anche all'archetipo presentato nella trilogia di Ocean's Eleven, con ogni membro della squadra con la propria specialità. Sandra Bullock ha parlato delle specialità degli altri personaggi.

Ognuna ha la sua specialità, si. Quello che è divertente è che non è tutta la loro vita e non sono state in grado di fare quello in cui sono geniali perché l'industria, se si può chiamare industria, l'industria del crimine non ha permesso loro di eccellere davvero, e fare ciò in cui sono brave. Quindi troverai una che è una mamma e casalinga con due figli che vende cose su QVC. Ed ecco che arriva Debbie Ocean che le recluta perché ha bisogno di loro, e non perché lei vuole solo donne. E' molto divertente ricordare tutte e otto stipate in una roulotte per il trucco al mattino. Penserete fosse disastroso, ma era il paradiso, tutte noi parlavamo semplicemente delle nostre cose, di tutte noi che facciamo tre lavori comprese le famiglie, dei nostri altri lavori, di come ci destreggiamo. E poi andavamo tutte insieme a girare questo film.

Per quanto riguarda la storia in sé, Sandra Bullock non dà troppi dettaglli, tranne che all'inizio del film il suo personaggio sta uscendo di prigione dopo un periodo di cinque anni, anche se il motivo per cui è finita in prigione non viene rivelato. Warner Bros. ha già fissato una data di uscita del film all'8 giugno 2018. Alla domanda sulla possibilità di un potenziale sequel "Ocean's Nine" con magari Emma Stone nel cast, Sandra Bullock ha risposto entusiasta, ma con molta cautela.

Ma quanto sarebbe bello? Non lo so, penso che la mentalità fosse vediamo se riusciamo a fare tutto questo, e vediamo se riusciamo ad ottenere i migliori attori e lo abbiamo fatto. Vediamo se possiamo prendere l'originale e poi farne la nostra versione, una specie di omaggio alla serie "Ocean". Non mi piacciono i sequel. Beh, sai cosa, non mi piacciono i sequel che ho fatto io. Voglio dire che vorrei solo potervi porre rimedio. I miei sequel erano fatti in un periodo in cui si pensava che se il primo aveva funzionato si doveva farne subito al volo un altro, ma non è più così, le cose sono cambiate da quando le persone si sono rese conto che dovevamo migliorare la nostra strategia, avere qualcosa di buono se non migliore. Se facciamo centro, un Ocean's 9 sarebbe l'ideale.

Il cast di supporto di Ocean's Eight include Damian Lewis come villain principale, insieme a Katie Holmes, James Corden, Richard Armitage, Olivia Munn, Dakota Fanning e Adriana Lima. Gary Ross dirige da una sceneggiatura che ha scritto con Olivia Milch, con George Clooney, il regista di Ocean's Eleven Steven Soderbergh e Susan Ekins a bordo come produttori.

Ocean’s Eight: trama e prima immagine ufficiale

Articolo pubblicato il 31 gennaio 2017 / Aggiornamento di Pietro Ferraro

All'inizio di questo mese Warner Bros. ha aggiunto Katie Holmes e James Corden al cast di Ocean's 8 in ruoli non specificati. Da quando sono iniziate le riprese ai primi di novembre sono trapelate foto dal set del cast e oggi abbiamo la prima immagine ufficiale del film, accompagnata da una prima sinossi. Questa prima foto ritrae le otto protagonsite in metropolitana, con la sinossi che conferma i nomi dei loro personaggi.

Un primo sguardo all'Ocean's 8 di Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures da una delle zone più iconiche di New York: la metropolitana. L'estate 2018 la marea cambierà quando Debbie Ocean (Sandra Bullock) proverà a mettere a segno la rapina del secolo all'annuale MET Gala di New York traboccante di celebrità. La sua prima tappa è quella di assemblare la squadra perfetta: Lou (Cate Blanchett), Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling); Costance (Awkwafina); Rose (Helena Bonham Carter), Daphne Kluger (Anne Hathaway) e Tammy (Sarah Paulson).

Il cognome del personaggio di Sandra Bullock conferma che l'attrice interpreta la sorella ex detenuta del Danny Ocean di George Clooney dalla trilogia remake Ocean's Eleven, ricordiamo che c'è Clooney dietro a questo progetto insieme a Steven Soderbergh, regista dell'originale Ocean's Eleven e al produttore Jerry Weintraub. Il film è diretto da Gary Ross (Hunger Games) e scritto da Olivia Milch (Dude).

Poco dopo il via alle riprese nel mese di novembre, Matt Damon ha rivelato in un'intervista che sarà nel film, presumibilmente in un ruolo cameo, nei panni di Linus Caldwell personaggio interpretato in Ocean's Eleven. Il cast di supporto è completato dai citati Katie Holmes e James Corden con l'aggiunta di Damian Lewis nei panni del villain principale, un gallerista d'arte che viene incastrato per la rapina organizzata dalla Debbie Ocean di Sandra Bullock. L'originale trilogia remake di Ocean's Eleven ha incassato 1.1 miliardi di dollari a livello mondiale. Ci sono voci che indicano Cate Blanchett come il braccio destro del personaggio della Bullock, simile al Rusty di Brad Pitt nella trilogia originale. Ocean's 8 è previsto in uscita l'8 giugno 2018.

Ocean’s 8 ha una data d'uscita

Ocean's 8, cast completato: ci sono anche Rihanna e Anne Hathaway Anne Hathaway, Awkwafina, Rihanna, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter e Mindy Kaling. Prende vita Ocean's 8. Ocean’s 8, reboot/spin-off al femminile di Ocean's Eleven, ha trovato una data d'uscita. La Warner Bros. Pictures ha annunciato la release della pellicola per l'8 giugno del 2018. Un weekend già da ora affollato, visto e considerato che la Paramount l'aveva già prenotato per l'annunciato spin-off Transformers dedicato a Bumblebee.

Cast da urlo per la pellicola diretta da Gary Ross, ovvero Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling e Awkwafina. Via alle riprese imminente, a New York, con un cameo di George Clooney bocciato dopo un primo abboccamento. Il film sarà infatti una sorta di continuazione della trilogia diretta da Steven Soderbergh, con la Bullock negli abiti della sorella di Danny Ocean. Ladra anche lei, ovviamente, formerà una squadra per rubare una collana al Met Ball.

Olivia Milch e Ross, qui anche produttore, hanno messo mano allo script, per una pellicola che potrebbe serenamente diventare saga. Tutto dipenderà dagli esiti del botteghino, ma certo è che con una simile formazione d'attrici (4 premi Oscar) sarà arduo floppare. Poi chissà, magari un giorno andremo persino incontro ad un cross-over con gli 11 di Ocean. Perché no?

