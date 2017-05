Stasera in tv: "3 Days to Kill" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 5 maggio 2017

Rai 2 stasera propone "3 Days to Kill", film d'azione del 2014 diretto da McG e interpretato d Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld e Connie Nielsen.





Cast e personaggi

Kevin Costner: Ethan Renner

Hailee Steinfeld: Zoey Renner

Amber Heard: Vivi Delay

Connie Nielsen: Christine Renner

Richard Sammel: The Wolf

Eriq Ebouaney: Jules

Tómas Lemarquis: The Albino

Doppiatori italiani

Michele Gammino: Ethan Renner

Lucrezia Marricchi: Zoey Renner

Domitilla D'Amico: Vivi Delay

Roberta Pellini: Christine Renner





La trama

Ethan Renner (Kevin Costner), una spia internazionale che ha deciso di tagliare i ponti con il rischio per provare a riallacciare un rapporto con la moglie e la figlia, fino a quel momento tenute a distanza di ‘sicurezza’ dal pericolo. Ma prima dovrà portare a termine un’ultima missione, superando le due prove più difficili della vita: scovare il terrorista più spietato sulla faccia della terra e restare solo con sua figlia per la prima volta in dieci anni, mentre la moglie è fuori città.

3 Days to Kill: Recensione C'è ovviamente il padre dell'action francese Luc Besson dietro 3 Days to Kill, film impreziosito da un inedito Kevin Costner





Curiosità



Il film è una produzione americana girata a Parigi in Francia con una troupe prevalentemente francese.



Quando Ethan Renner (Kevin Costner) cerca di ottenere che la polizia francese sgomberi la famiglia di immigrati abusivi dalla sua casa di Parigi, gli dicono che deve aspettare fino al 13 aprile, quando finisce l'inverno. Quando Renner minaccia di farlo da solo, gli dicono che in quel caso sarà lui a finire arrestato. Esiste infatti una legge in Francia che protegge gli abusivi che occupano una residenza durante l'inverno per più di due giorni. Il proprietario non può farli sgombrare se non con la presentazione di una querela.



L'assegno di 150.000$ che Ethan (Kevin Costner) riceve per i suoi servizi è curiosamente datato 22 novembre 2013, il 50° anniversario dell'assassinio di John F. Kennedy, un crimine su cui Costner (nei panni del procuratore distrettuale Jim Garrison) ha indagato in JFK - Un caso Ancora Aperto (1991).



La vettura guidata nel film da Vivi Delay (Amber Heard) è una Peugeot RCZ del valore di circa 60.000$. Secondo quanto riportato da Peugeot, all'attrice Amber Heard piaceva l'auto così tanto che ha voluto eseguire di persona le scene di stunt.



La trama del film si riferisce ad una "bomba sporca", che è un Dispositivo di Dispersione Radiologica (RDD); un'arma radiologica utilizzata in combinazione con esplosivi convenzionali per spargere materiale radioattivo (scorie radioattive delle centrali nucleari o rifiuti radioattivi di origine ospedaliera).



Gli sceneggiatori del film, Adi Hasak e Luc Besson, hanno collaborato in precedenza per la sceneggiatura di From Paris with Love (2010). 3 Days to Kill è stata la loro seconda collaborazione. Una troupe di quarantacinque persone ha lavorato su entrambi i film.



Il personaggio di Ethan Renner (Kevin Costner) in questo film di spionaggio ha lo stesso nome di battesimo dell'agente segreto Ethan Hunt interpretato da Tom Cruise nella serie Mission: Impossible e lo stesso cogno m e di Jeremy Renner protagonista dello spy-thriller The Bourne Legacy (2012).

Il titolo del film si riferisce al numero di giorni stimati che Ethan Renner (Kevin Costner) ha a disposizione per completare la sua missione prima di affrontare la morte per un cancro al cervello terminale.



Il film costato 28 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 52.







La colonna sonora



Le musiche oiginali del film sono del francese Guillaume Roussel (Outcast - L'ultimo templare, French Connection, 20 anni di meno).

La colonna sonora inlcude brani di The Toxic Avenger, Talisco, Gesaffelstein, Asaf Avidan, Make the Girl Dance, The Temper Trap.



TRACK LISTINGS

1. Your Wish - Talisco

2. 3 Days to Kill - Guillaume Roussel

3. Guido - Guillaume Roussel

4. Hotel - Guillaume Roussel

5. Pursuit - Gesaffelstein

6. Velo - Guillaume Roussel

7. Love It or Leave It - Asaf Avidan

8. Kill Me - Make the Girl Dance

9. Vivi - Guillaume Roussel

10. Angst One (EP Version) - The Toxic Avenger

11. Trippin - Guillaume Roussel

12. Angst Two - The Toxic Avenger

13. Mitat - Guillaume Roussel

14. Baby - Guillaume Roussel

15. Sweet Disposition - The Temper Trap

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.