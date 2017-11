Borg McEnroe: seconda clip in italiano e nuovi poster del biopic sportivo con Shia LaBeouf

Di Pietro Ferraro venerdì 3 novembre 2017

Borg McEnroe: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul biopic sportivo con Shia LaBeouf nei cinema italiani dal 9 novembre 2017.

Il prossimo 9 novembre arriva nelle sale italiane Borg McEnroe, il biopic sportivo con Shia LaBeouf nei panni del tennista John McEnroe che racconta dell'accesa rivalità del tennista americano con lo svedese Bjorn Borg che culminerà nella mitica finale di Wimbledon del 1980.

Lucky Red ha reso disponibile una nuova clip con una scena in italiano del film che vi proponiamo insieme a 5 nuove locandine ufficiali.

Borg McEnroe: prima clip in italiano e foto del biopic sportivo con Shia LaBeouf

Il nostro obiettivo è stato quello di onorare l’eredità di Björn Borg e John McEnroe con un film che possa coinvolgere e toccare i cuori del pubblico di tutto il mondo. Jon Nohrstedt e Fredrik Wikström Nicastro - produttori

Borg McEnroe è diretto dall’acclamato regista danese Janus Metz Pedersen (True Detective) ed interpretato dagli attori Shia LeBeouf nella parte di McEnroe, Svennir Gudnason in quella di Borg, e Stellan Skarsgård, chiamato ad impersonare lo storico allenatore del tennista svedese, Lennart Bergelin.





Borg McEnroe: nuovo trailer italiano del biopic sportivo con Shia LaBeouf

Disponibile un secondo trailer italiano e una locandina di Borg McEnroe, il biopic sportivo di Janus Metz Pedersen, in arrivo nei cinema italiani il 9 novembre, con Shia LaBeouf nei panni del tennista americano John McEnroe e Sverrir Gudnason in quelli del tennista svedese Bjorn Borg.

Per la prima volta al cinema una delle più straordinarie rivalità sportive di tutti i tempi che ha cambiato in modo indelebile la storia dello sport mondiale. Da una parte l’algido e composto Bjorn Borg (Gudnason), dall’altra l’irascibile e sanguigno John McEnroe (LaBeouf). Il primo desideroso di confermarsi re incontrastato del tennis, il secondo determinato a spodestarlo. Svelando la loro vita fuori e dento il campo, “Borg McEnroe” è il ritratto avvincente, intimo ed emozionante di due indiscussi protagonisti della storia del tennis e il racconto, epico, di una finale diventata leggenda: quella di Wilmbledon 1980.

Shia LaBeouf parla della sua interpretazione e delle affinità caratteriali con McEnroe:

McEnroe e io abbiamo tutto in comune. Appassionato. Perfezionista. Narcisista. Anche io sono un po' una caricatura...Spesso si cercano paralleli nella propria vita e io sono fortunato perché c'è ne sono molti qui...non vedo l'ora di incontrarlo prima di girare. Non ho altro che amore e rispetto per lui...Lo script è brillante. Siamo tutti qui per questo. Ho pianto la prima volta che l'ho letto. Non è basato su un libro o una biografia. Si basa sul duro lavoro.





Borg McEnroe: primo trailer italiano del biopic sportivo con Shia LaBeouf

Lucky Red ha reso disponibile un primo trailer italiano di Borg McEnroe, il biopic sportivo di Janus Metz Pedersen con Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason e Stellan Skarsgård.

IL cast è completato da Tuva Novotny, David Bamber,Janis Ahern, Jane Perry, Robert Emms e Björn Granath.





Borg/McEnroe: primo trailer e locandine del biopic sportivo con Shia LaBeouf

Primo trailer in lingua originale e due teaser poster italiani per il biopic sportivo Borg / McEnroe con l'attore svedese Sverrir Gudnason nei panni del serafico Borg e Shia LaBeouf in quelli della testa calda McEnroe.

Il film è scritto da Ronnie Sandahl (Underdog) e diretto da Janus Metz Pedersen (True Detective), che ha fatto il suo debutto alla regia esplorando questo stesso soggetto in un episodio di una serie di documentari televisivi del 1996 dal titolo "Clash of the Titans".





È l'anno 1980. Wimbledon è sotto il segno della finale mondiale tra Björn Borg e John McEnroe. Il numero 1 svedese, gentiluomo, il controllo fatto persona, contro l'eccentrico debuttante di New York. La freddezza nordica contro la testa calda statunitense. Ma queste due dimensioni dello sport bianco sono molto più vicine di quanto si possa credere. Un finale indimenticabile è memorizzato nelle menti degli spettatori. Borg e McEnroe: ex rivali e migliori nemici.





Borg/McEnroe: prime immagini ufficiali del biopic sportivo con Shia LaBeouf

Le celebri sfuriate sul campo del campione di tennis John McEnroe negli anni '70 e '80, le sue gesta sportive e la rivalità con Bjorn Borg diventano un nuovo film biografico a sfondo sportivo dal titolo Borg / McEnroe che sembra calcare le orme del Rush di Ron Howard dove si narrava invece un'altra famosa rivalità sportiva, quella tra i piloti di Formula 1 James Hunt e Niki Lauda, interpretati rispettivamente da Chris Hemsworth e Daniel Brühl.

Il film racconta le 14 volte che i due rivali si sono incontrati sul campo incluso il memorabile duello tra lo svedese e l'americano per la finale di Wimbledon del 1980. In Borg / McEnroe, Shia LaBeouf interpreterà McEnroe mentre Sverrir Gudnason sarà Borg. Sul campo e nella vita due caratteri agli antipodi, riflessivo e riservato Borg, istintivo e irascibile McEnroe. Celebri le sfuriate di McEnroe contro gli arbitri come l'ormai famosa esclamazione "You cannot be serious!" ("Non puoi dire sul serio!") che diventerà anche il titolo della sua autobiografia.

A seguire trovate le prime immagini ufficiali del film che sarà nei cinema nel 2017.







