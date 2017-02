Ballerina: due spot tv in italiano e locandine

sabato 4 febbraio 2017

Ballerina: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Eric Summer e Éric Warin nei cinema italiani dal 16 febbraio 2017.

Videa ha reso disponibili due spot tv in italiano e due locandine di Ballerina, il nuovo film d'animazione francese con le voci italiane di Sabrina Ferilli, l’Etoile Eleonora Abbagnato, Federico Russo (I Cesaroni, Alex & Co.), Emanuela Ionica (voce italiana di "Violetta").

Ballerina è la storia di Felicie, una piccola orfana che sogna di diventare un'Etoile all'Opéra di Parigi. Un meraviglioso film d'animazione sull'importanza dei sogni, destinato ad emozionare grandi e piccini e che ci ricorda come nulla sia davvero impossibile.

La colonna sonora del film include il brano originale "Tu sei una favola" di Francesca Michielin. Ballerina debutta nei cinema italiani il prossimo 16 febbraio.





Ballerina: nuovo trailer e voci italiane del film di animazione francese

Videa ha reso dsiponibile un nuovo trailer italiano del film d'animazione Ballerina, una fiaba ambientata nell'incantato mondo della danza in una fiabesca Parigi di fine Ottocento in arrivo nei cinema italiani dal 16 febbraio 2017.





Ballerina è la storia di Felicie, una piccola orfana che sogna di diventare un’Etoile all’Opéra. Felicie senza alcuna formazione di base lascia le zone rurali della Bretagna e va a Parigi dove assume l'identità di una ragazza viziata e diventa una studentessa di danza all'Opéra de Paris. Qui Felicie potrà apprendere le basi della danza, ma farsi degli amici tra i suoi crudeli compagni di studio è davvero molto difficile. La misteriosa custode dell'Opera di Parigi, Odette, e un giovane aspirante inventore, Victor, l'aiuteranno ad affrontare le sfide che la vita le metterà di fronte. Felicie perseguirà così la sua passione e lavorerà duramente per trasformare i suoi sogni in realtà.

A dare le voci a Regine, Odette, Rudolph, Felicie e gli altri personaggi del film, un team di star italiane tra cui l’attrice Sabrina Ferilli, l’Etoile Eleonora Abbagnato, l’interprete della serie televisiva "Alex&Co" Federico Russo ed Emanuela Ionica, già doppiatrice italiana dell’amatissima Violetta.

Per la colonna sonora è Francesca Michielin la voce scelta da Videa per interpretare il brano originale "Tu sei una favola".





Ballerina: trailer italiano del film di animazione francese

Il 16 febbraio Videa distribuirà nelle sale italiane Ballerina, un film d'animazione in CG co-prodotto da Francia e Canada, co-diretto da Eric Summer ed Éric Warin e scritto da Summer con Carol Noble e Laurent Zeitoun.

Ballerina è la storia di Felicie, una piccola orfana che sogna di diventare un’Etoile all’Opéra.

I realizzatori per riprodurre con il massimo realismo le sequenze di danza hanno utilizzato la tecnica del motion capture applicata su Aurélie Dupont e Jérémie Belingard, due ballerini dell'Opéra di Parigi.

Il cast vocale della versione originale include le voci degli attori Elle Fanning (Félicie) e Dane DeHaan (Victor), della giovanissima ballerina Maddie Ziegler (Camille) nota per aver partecipato a diversi video della cantante Sia (inclusi "Chandelier" ed "Elastic Heart") e della cantautrice e attrice canadese Carly Rae Jepsen (Odette) ex concorrente del talent Canadian Idol.





Ballerina: trailer del film di animazione francese con Elle Fanning

La Ballerina di Eric Summer e Éric Warin, arriva al cinema con la voce di Elle Fanning

La Francia del diciannovesimo secolo e un sogno a prova degli oceani del tempo si prepara ad arrivare sul grande schermo con il lungometraggio animato francese Ballerina, co-diretto da Eric Summer e Éric Warin, reduce dall'esperienza di animatore nel delizioso Appuntamento a Belleville di Sylvain Chomet.



Félicie è un giovane orfana di origine bretone che ha una passione: la danza. Con il suo migliore amico Victor, che vorrebbe diventare un grande inventore, mettono a punto un piano incredibile per fuggire dall’orfanotrofio verso Parigi, la città delle luci e la Torre Eiffel in costruzione! Félicie dovrà combattere come non mai, eccellere e imparare dagli errori per realizzare il suo più grande sogno: diventare la prima ballerina all’Opera di Parigi…

Ad affiancare l'inventore Victor, doppiato da Dane DeHaan, è la Félicie a cui presta la voce la giovane Elle Fanning, sorella di Dakota con la quale nel 2005 ha già doppiato Mei e Satsuki in Il mio vicino Totoro del maestro Hayao Miyazaki. La stessa diciottenne con ben nove film in programma, che tenta la carriera di modella ed incappa nel gioco pericoloso di The Neon Demon del danese Nicolas Winding Refn.

Ballerina (Eric Summer e Éric Warin) Ballerina (Eric Summer e Eric Warin) Ballerina (Eric Summer e Éric Warin) poster original

La pellicola è una co-produzione franco-americana di Quad Productions e Caramel Film, distribuita nelle sale francesi dal 14 dicembre 2016.

