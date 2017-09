Stasera in tv: "Brick Mansions" su italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 28 settembre 2017

Italia 1 stasera propone "Brick Mansions", film d'azione del 2014 diretto da Camille Delamarre e interpretato da Paul Walker, David Belle e RZA.





Cast e personaggi

Paul Walker: Damien Collier

David Belle: Lino

RZA: Tremaine Alexander

Couchy Boy: K2

Catalina Denis: Lola

Carlo Rota: George

Ayisha Issa: Rayzah

Robert Maillet: Yeti

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Damien Collier

Christian Iansante: Lino

Alberto Angrisano: Tremaine Alexander

Alessandro Ballico: K2

Connie Bismuto: Lola

Angelo Maggi: George

Domitilla D'Amico: Rayzah

Alessandro Rossi: Yeti





Trama e recensione

In una Detroit del futuro, giacciono gli edifici, ormai vestigia abbandonate da un passato migliore, occupati dai criminali più pericolosi della città. È “Brick Mansions”, quartiere popolare, desolato, semi-apocalittico. Ormai impotenti di fronte al crimine imperante, le autorità hanno deciso di erigere spesse mura attorno a Brick Mansions per proteggere il resto della città da criminali violenti, degeneri e sprezzanti della legge. A Brick Mansions sopravvivono solo i più forti. In questa società dominata dalla legge del branco, Tremaine, interpretato da RZA, padrone e signore del traffico di droga, occupa il primo posto della “catena alimentare”. Fino a quando l’ennesimo colpo non fa incrociare la sua strada con quella di Damien Collier, poliziotto sotto copertura, interpretato da Paul Walker. Damien lotta contro il crimine e la corruzione; per quanto tutt’altro che facile all’inizio, l’uomo trova un insospettato alleato nell’ultima delle anime ‘pure’ di Brick Mansions, Lino, interpretato da David Belle. Stretto nelle maglie dell’imprevedibile e pericolosa giungla di cemento di del quartiere, anche Lino lotta ogni giorno per vivere onestamente. Difensore dei propri diritti, Lino combatte per il bene di tutta la comunità. Fin dal primo incontro, le differenze tra Damien e Lino fanno, però, emergere la parte migliore dei due. Per quanto l’idea di allearsi sembri più utopistica che mai, Damien e Lino scoprono di avere un nemico comune: Tremaine. I due provengono da due mondi totalmente diversi e apparentemente inconciliabili, ma il rapimento della ragazza di Lino da parte di Tremaine scatenerà una spirale di eventi adrenalinici in cui Damien e Lino saranno alleati. Sulle prime, Damien sarà riluttante a fidarsi dell’agile e sprezzante Lino, già condannato per omicidio, ma infine i due cercheranno di sventare insieme un pericolosissimo attacco alla città. Scopriranno, così, di avere molte più cose in comune di quanto non pensassero inizialmente. Un sospettoso rispetto reciproco che si trasformerà in amicizia, e che li accompagnerà nella scoperta che ciò che accade dentro e fuori Brick Mansions non è ciò che sembra.

Brick Mansions: Recensione Remake di Banlieue 13, Brick Mansions ci porta in un futuro non troppo lontano in cui l'atavico scontro tra ceto ricco e ceto povero si risolve a colpi di scontri e coreografie sulla falsa riga della disciplina del parkour. Leggete la nostra recensione





Curiosità



Il film è un remake dell'action del 2004 Banlieue 13 diretto da Pierre Morel e prodotto da Luc Besson.



Il film è una delle ultime produzioni a cui ha preso parte Paul Walker, volto noto della serie Fast & Furious deceduto a soli 40 anni, nel novembre 2013, a seguito di un incidente stradale.



La location "Gate 38" è stata utilizzata anche nel remake Death Race (2008) come parte della pista.



Tremain alias RZA dice a Damian e Leno che "Cash rules everything around me" che è anche il titolo di una hit del Wu-Tang Clan, gruppo rap di cui RZA è stato membro.



Il numero di distintivo dell'agente Damien Collier è 313, che è anche il prefisso telefonico per la città di Detroit.



Il missile porta scritto il nome in russo "Artiglio d'orso". Il logo della squadra dei Chicago Bears è inoltre stampato sul razzo.



Il film si svolge nel 2018.



Il codice di "48216" utilizzato per disarmare il NAB (Neutron Assisted Device) è un vero codice di avviamento postale degli Stati Uniti, in particolare della città di Detroit in Michigan.



Il film costato 23 milioni di dollari ne ha incassatI nel mondo circa 69.







La colonna sonora