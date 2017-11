Meg: prima sinossi ufficiale del film con "Jason Statham vs Megalodon"

Warner Bros. ha pubblicato una prima sinossi ufficiale di Meg, un thriller che regalerà una nuova digressione ai film con squali. L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di questo film è stato lo scorso gennaio quando Steve Alten, che ha scritto il libro su cui si basa "Meg", ha dichiarato che questo sarà un "film horror da mozzare il fiato" con uno squalo di oltre 20 metri. Questa prima sinossi fornita da Warner Bros. è ancora più precisa e afferma che lo squalo toccherà una lunghezza di ben 22 metri.





Un sottomarino d'alta profondità, parte di un programma internazionale di osservazione sottomarina, viene attaccato da una enorme creatura, che si pensava estinta, e ora giace disattivato sul fondo di una delle fosse più profonde del Pacifico...con il suo equipaggio intrappolato al suo interno. Con il tempo che va esaurendosi, l'esperto di soccorso in acque profonde Jonas Taylor (Statham) viene assunto da un visionario oceanografo cinese (Winston Chao), contro i desideri della figlia Suyin (Li Bingbing), per salvare l'equipaggio e l'oceano stesso da questa inarrestabile minaccia, uno squalo preistorico lungo 22 metri conosciuto con il nome scientifico di Megalodon. Nessuno avrebbe potuto immaginare che, anni prima, Taylor aveva già incontrato questa stessa terrificante creatura. Ora unendo le forze con Suyin, lui rischierà la propria vita per salvare tutti coloro che sono intrappolati sul fondo...ritrovandosi di nuovo faccia a faccia con il predatore più grande e imponente di tutti i tempi.

Il Megalodonte (Carcharocles megalodon) è una specie estinta di squalo che si stima potesse raggiungere i 18 metri di lunghezza (stima basata su ritrovamenti di denti fossili lunghi fino a 20 cm), un peso di 50-60 tonnellate e un'apertura della mascella superiore ai 2 metri. Il Megalodon è già stato protagonista di due film direct-to-video targati The Asylum: Mega Shark Versus Giant Octopus e Mega Shark Versus Crocosaurus.

Meg è un progetto che è rimasto in fase di sviluppo per un bel po' di tempo, con una partenza effettiva nel 2006, quando New Line Cinema ha acquisito i diritti del libro con Jan De Bont (Twister, Speed) alll'epoca designato alla regia, ma il progetto non si materializzò e i diritti alla fine sono tornati allo scrittore Steve Alten. Nel 2008 è stata completata unn nuova sceneggiatura di Shane Salerno (i sequel di Avatar), ma poi nulla di significativo è accaduto fino al 2015, quando Dean Georgias (The Manchurian Candidate) è salito a bordo con una nuova sceneggiatura. Poche settimane dopo, Eli Roth si è detto disposto a dirigere Meg, ma alla fine Roth ha abbandonato e gli è subentrato in via definitiva Jon Turteltaub (Il mistero dei templari) .

Il cast di supporto di Meg include anche Ruby Rose, Rainn Wilson, Robert Taylor, Cliff Curtis, Olafur Darri Olafsson, Robert Taylor e Masi Oka. Warner Bros. ha fatto slittare la data di uscita nelle sale americane dal 2 marzo al 10 agosto 2018.





Meg: iniziate le riprese e prima foto dal set con Jason Statham

Articolo pubblicato il 14 ottobre 2016

Sono iniziate le riprese in Nuova Zelanda del thriller d'azione fantascientifico Meg diretto da Jon Turteltaub (Il mistero dei templari, Last Vegas). Il film è interpretato da Jason Statham (Spy, Fast & Furious 7, I Mercenari ) e la pluripremata attrice cinese Li Bingbing (Transformers 4: L'era dell'estinzione, Forbidden Kingdom, The Message) ritratta nella prima foto dal set al fianco di Statham. Oltre alla Nuova Zelanda, le riprese di Meg fruiranno anche di location in Cina.

Nelle profondità marine un osservatorio sottomarino parte di un programma internazionale viene attaccato da una creatura enorme, che si credeva ormai estinta, e si trova ora disabilitato sul fondo di una fossa nel Pacifico...con il suo equipaggio intrappolato all'interno. Con il tempo che va esaurendosi, l'esperto sub Jonas Taylor (Statham), specializzato in soccorso a grandi profonfità, viene reclutato da un oceanografo cinese (Winston Chao), contro la volontà della figlia Suyin (Li Bingbing), per salvare lei e l'equipaggio da questa inarrestabile minaccia marina: uno squalo preistorico lungo 22 metri noto come Megalodon. Quello che nessuno avrebbe potuto immaginare è che, anni prima, Taylor aveva incontrato questa stessa creatura terrificante. Ora, in coppia con Suyin, deve confrontarsi con le sue paure e rischiare la propria vita per salvare l'intera squadra...ritrovandosi faccia a faccia ancora una volta con il più grande e gigantesco predatore di tutti i tempi.

A completare il cast principale internazionale di Meg troviamo i neozelandesi Cliff Curtis (The Dark Horse, Risorto, in tv Fear the The Walking Dead), Rainn Wilson (Super, in tv The Office), Ruby Rose (xXx: Il ritorno di Xander Cage, in tv Orange is the new black), Winston Chao (Skiptrace, Kabali), Page Kennedy (in tv Rush Hour), Jessica McNamee (La memoria del cuore, in tv Sirens), Ólafur Darri Ólafsson (Il GGG, in tv The Missing), Robert Taylor (Focus, in tv Longmire), Sophia Shuya Cai (Somewhere Only We Know) e Masi Oka (in tv Hawaii Five-0, Heroes).

Jon Turteltaub sta dirigendo il film da una sceneggiatura di Dean Georgaris e Jon Hoeber & Erich Hoeber, basata sul best-seller di Steve Alten. Lorenzo di Bonaventura (i film Transformers), Belle Avery (Onora il padre e la madre) e Colin Wilson (Suicide Squad, Avatar) stanno producendo il film con Wayne Wei Jiang, Randy Greenberg, Barrie M. Osborne e Gerald R . Molen a bordo come produttori esecutivi.

Il team che supporta Turteltaub dietro le quinte di Meg include il direttore della fotografia candidato all'Oscar Tom Stern (Changeling, Sully, American Sniper, The Hunger Games), lo scenografo premio Oscar Grant Major (Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, X-Men: Apocalisse), il montatore Steven Kemper (Salt, Mission: Impossible II, Face / Off) e la costumista Amanda Neale (Truth, Il drago invisibile, What We Do in the Shadows).

Meg sarà distribuito in Cina da Gravity Pictures durante il Capodanno cinese 2018 e in tutto il resto del mondo dalla Warner Bros. Pictures il 2 marzo 2018.





