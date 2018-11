Stasera in tv: "The Transporter Legacy" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 12 novembre 2018

Italia 1 stasera propone The Transporter Legacy (The Transporter Refueled), film d'azione del 2015 diretto da Camille Delamarre e interpretato da Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol e Gabriella Wright.

Cast e personaggi

Ed Skrein: Frank Martin

Ray Stevenson: Frank Martin Sr.

Loan Chabanol: Anna

Gabriella Wright: Gina

Tatjana Pajković: Maria

Yu Wenxia: Qiao

Rasha Bukvic: Arkady Karasov

Noémie Lenoir: Maissa

Doppiatori italiani

Stefano Crescentini: Frank Martin

Alessia Amendola: Anna

Federica De Bortoli: Gina

Laura Romano: Maria

Massimo Rossi: Frank Martin Sr. (padre)

Francesca Manicone: Qiao

Francesca Fiorentini: Maissa





La trama

Conosciuto nel mondo della criminalità organizzata della Costa Azzurra come il

miglior autista sulla piazza, Frank Martin (Ed Skrein) è disposto a fare “qualunque” consegna se ben pagato. Per lui le regole da rispettare sono solo tre: niente nomi, niente domande e niente ripensamenti. Ma il suo codice deontologico finisce nella spazzatura quando si lascia convincere dalla bellissima femme-fatale Anna (Loan Chabanol) a guidare l’automobile utilizzata per la fuga durante una complicata rapina in banca. Sfrecciando tra le strade del Principato di Monaco a bordo di una moderna Audi, Frank resta coinvolto suo malgrado in un complotto per far fuori Yuri (Yuri Kolokolnikov), il trafficante di essere umani russo che ha costretto Anna a prostituirsi 15 anni fa. Disposte a tutto pur di vendicarsi, Anna e le sue bionde complici rapiscono il padre di Frank, la spia in pensione Frank Sr. (Ray Stevenson), per essere certe che Transporter rispetti l’impegno preso. Frank, che per motivi personali rifiuta l’uso di armi da fuoco, ricorrerà ad un’incredibile gamma di armi improvvisate e di letali mosse da combattimento per avere la meglio sui guardaspalle di Yuri. La situazione si complica quando il suo rapporto con Anna diventa qualcosa di più di un semplice rapporto di lavoro.





Curiosità



The Transporter Legacy è stato girato in Costa Azzurra, in gran parte a Montecarlo e in altre località della Riviera francese tra Nizza e Mentone.



Jason Statham non ha voluto interpretare il sequel dopo che la EuropaCorp di Luc Besson ha rifutato la sua richiesta di un compenso di 11 milioni di dollari. Statham è stato quindi sostituito da Ed Skrein che per interpretare il film ha lasciato la serie tv Il trono di spade.



Gli stili di combattimento del protagonista sono un mix di Krav Maga, Kali, lotta filippina con il bastone, boxe inglese e combattimento corpo a corpo.



Invece di un prequel su come Frank Martin è diventato il primo "Transporter" il film è diventato un reboot che ignora completamente la trilogia originale con Jason Statham.



Il personaggio dell'ispettore Tarconi non appare in questo film.



La scena del parcheggio dove viene introdotto il nuovo Frank Martin rende omaggio alla scena del parcheggio vsta in The Transporter 2, dove il Frank Martin di Jason Statham neutralizza da solo e a mani nude una banda di ladri.



Ed Skrein si è letteralmente innamorato della sua Audi S8 2012 sedan: “Guidarla è una vera gioia. L’unico problema è che il motore dell’Audi è dotato di un sistema computerizzato talmente intelligente che non derapa né può fare nulla di pericoloso. Gli stunt che guidavano l’auto nelle scene più pericolose hanno dovuto apportare alcune modifiche all’Audi per farle fare ciò che era previsto dalla sceneggiatura".



Il film costato 25 milioni di dollari ne ha ncassati nel mondo circa 72.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del francese Alexsandre Azaria conosciuto con l'alias "Replicant". Azaria oltre ad aver musicato la trilogia originale The Transporter ha curato le colonne sonore del film d'animazione Asterix e i Vichinghi, la commedia Daddy Cool - Non rompere papà e il film d'avventura Il tulipano d'oro.

Altri brani inclusi nella colonna sonora: "Bouger la tête" di IAM, "It's My Life" di The Animals, "Maniac" di Tyler Steele, "Sugar (Quintino Remix)" di Five Knives, "Fool for Love" di Sheronda Myers.



TRACK LISTINGS

1. Opening

2. All the Abuses

3. About a Drink

4. Legacy

5. Carlton

6. Bang Bang (feat. Rude McClanahan & Spades) - Dopplebanger

7. All the Girls

8. New Pilot

9. Stop the Plane

10. Drive Away

11. Cover Fire

12. Don't Touch Anything

13. Hospital

14. Louder - Jacob Plant

15. Tell Them - Jacob Plant

16. The Meeting

17. New Business

18. Alone - Selah Sue

19. Set Your Belt Now

20. Ending Transporter Heritage

21. Rabid Animals - Mani Hoffman, The Leons

22. Can't Have Me (feat. Vali) - Dopplebanger.

