Baby Boss: nuove clip in italiano del film d'animazione Dreamworks

Di Pietro Ferraro sabato 8 aprile 2017

Baby Boss: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione DreamWorks nei cinema italiani dal 20 aprile 2017.

20th Century Fox ha reso disponibili nuove clip in italiano del film d'animazione Baby Boss in arrivo nei cinema d'Italia il prossimo 20 aprile.

L'arrivo di un bebè in casa porta con se una piccola rivoluzione e quando in famiglia c'è già un altro bimbo scatta inevitabilmente un po' di gelosia. Il nuovo film prodotto da Dreamworks Animation ci mostra questa situazione attraverso gli occhi del fratellino maggiore che vede il suo "territorio" invaso da questo nuovo arrivato che, grazie ad una fervida fantasia, prenderà le sembianze di un piccolo e prepotente uomo d'affari in miniatura che tratta i genitori come "clienti" e il fratellino come un rivale.





Baby Boss: nuovi spot tv in italiano

20th Century Fox ha reso disponibili nuovi spot tv in taliano di Baby Boss, il nuovo film d'animazione Dreamworks in arrivo nei cinema italiani il prossimo 20 aprile.

Il film racconta attraverso gli occhi di un fantasioso ragazzino di 7 anni l'arrivo in famiglia di un fratellino che si trasformerà ben presto in un fastidioso e prepotente "invasore" celato sotto mentite spoglie. La particolarità è la personalità da piccolo boss sfoderata dal bebè, con tanto di vocione e piglio autoritario.

Il film è diretto da Tom McGrath che ci ha regalato gioiellini come Madagascar (2005) e Megamind (2010).





Baby Boss: nuovo video in italiano e 4 locandine

2oth Century Fox ha reso dsiponibili un nuovo video in italiano e 4 locandine di Baby Boss, il nuovo film d'animazione Dreamworks in arrivo nei cinema italiani il prossimo 20 aprile.

Baby Boss racconta la storia di una famiglia che si trova a dare il benvenuto ad un nuovo bebè, il tutto raccontato dal punto di vista di un delizioso e inaffidabile narratore: un divertente e fantasioso bambino di 7 anni di nome Tim.

Nella nuova clip Baby Boss, doppiato in originale dall'attore Alec Baldwin, ci introduce alle regole per essere un buon manager.





Baby Boss: nuovo trailer italiano e poster del film d'animazione DreamWorks

20th Century Fox ha reso disponibili un secondo trailer italiano e una nuova locandina internazionale di Baby Boss, il nuovo film d'animazione DreamWorks nei cinema italiani dal 30 marzo 2017.

Baby Boss è la divertentissima storia di una famiglia che si trova a dare il benvenuto d un piccolo nuovo arrivato (voce di Alec Baldwin), il tutto raccontato dal punto di vista di un delizioso e inaffidabile narratore: un divertente e fantasioso bambino di 7 anni di nome Tim.

Tom McGrath (Madagascar) dirige il film da una sceneggiatura scritta da Michael McCullers. Il progetto DreamWorks Animation è basato sul popolare e pluripremiato libro illustrato da Marla Frazee.





Baby Boss: trailer italiano e poster del film d'animazione DreamWorks

DreamWorks Animation e 20th Century Fox hanno reso disponibile un primo trailer italiano e una locandina del film d'animazione Baby Boss, una storia esilarante e universale sull'impatto che può avere l'arrivo di un nuovo bambino in una famiglia. La commedia d'animazione è raccontata dal punto di vista di un delizioso e inaffidabile narratore: un divertente e fantasioso bambino di 7 anni di nome Tim.

DreamWorks Animation e il regista di Madagascar vi invitano ad incontrare un neonato piuttosto insolito. Indossa un abito di sartoria, porta con sé una ventiquattrore, ama il sushi e parla con la voce e l'ironia di un adulto (in originale Alec Baldwin). Baby Boss vi insegnerà l'importanza della famiglia in modo impertinente e indimenticabile in questa imperdibile commedia per ogni età.

Baby Boss è diretto da Tom McGrath che ha fatto il suo debutto alla regia con Madagascar nel 2005 dirigendo in seguito anche Madagascar 2 e Madagascar 3 - Ricercati in Europa. McGrath ha anche diretto nel 2010 la memorabile commedia d'animazione con supereroi Megamind con le voci Will Ferrell e Brad Pitt.

Tom McGrath dirige una sceneggiatura di Michael McCullers. Baby Boss si basa sul pluripremiato libro illustrato di Marla Frazee. Ramsey Ann Naito è a bordo come produttore per la DreamWorks Animation e la 20th Century Fox. Il cast vocale è completato da Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Pattons Oswalt e Miles Bakshi.