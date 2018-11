Stasera in tv: "Bus 657" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 9 novembre 2018

Italia 1 stasera propone Bus 657 (Heist), film thriller del 2015 diretto da Scott Mann e interpretato da Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista e Gina Carano.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Jeffrey Dean Morgan: Luke Vaughn

Robert De Niro: Francis 'Il Papa' Silva

Kate Bosworth: Sydney Silva

Gina Carano: Kris

Morris Chestnut: Derrick 'The Dog' Prince

Dave Bautista: Cox

Mark-Paul Gosselaar: Marconi

D. B. Sweeney: Bernie

Stephen Cyrus Sepher: Julian Dante

Doppiatori italiani

Mario Cordova: Luke Vaughn

Stefano De Sando: Francis 'Il Papa' Silva

Massimo De Ambrosis: Derrick 'The Dog' Prince

Paolo Buglioni: Cox





La trama

Quando il loro tentativo di rapinare un casinò di proprietà del temuto gangster Pope (Robert De Niro) va storto e una sparatoria ne segue, Vaughn (Jeffrey Dean Morgan) e Cox (Dave Bautista) sono costretti a fuggire a piedi, a dirottare uno degli autobus della città e a prendere in ostaggio i passeggeri. Ora, in un inseguimento ad alta velocità, Vaughn non solo deve superare in astuzia la polizia guidata dall'agente Bajos (Gina Carano), ma dovrà fare i conti con il maniacale braccio destro di Pope, Cane (Morris Chestnut), e fare in modo di arrivare vivo a fine giornata. Ma quello che apprenderemo da subito e che le cose non sono quello che sembrano e che Vaughn ha più di un asso nella manica.





Curiosità e colonna sonora



Anche se il bus sta vaggiando in Texas, in realtà il film è stato girato nella città di Mobile in Alabama.



Anche se la trama di questo film è incentrata su una rapina ad un casinò, il gioco d'azzardo è in realtà illegale nello Stato dell'Alabama.



Alcune scene sull'autobus in movimento sono state filmate mentre l'autobus veniva trainato da un grosso camion.



Il film costato 8,9 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 3,274,048$ a cui va sommato 1,087,412$ proveniente dalle vendite e noleggi in home-video per un totale di 4,411,596$.



Le musiche orginali del film sono state composte dall'americano James Edward Barker (The Tournament, The Human Centipede 2, Precious Cargo) e dell'inglese Tim Despic (Rendition - Detenzione illegale, Non dire sì, Helen).



Altri brani inclusi nella colonna sonora: "It's With Me" di Bob Hoose, "Bring Down The Sails" di Dominic Halpin, "Party People" di Ben Zarai e "It's My Time" di Latoya Lewis.



TRACK LISTINGS:

1. Opening & Bus Heist, Pt. 1

2. Vaughn & Daughter

3. The Blue Door

4. I'm In

5. Heist Idea

6. Growler

7. What If Something Goes Wrong?!

8. Bus Heist 2

9. Roadblock

10. A Runaway Bus

11. Reinstated & Crack House

12. The Bridge Refuel

13. What the Fuck Did You Do & I'm Gonna Take Your Whole Stack [Explicit4]

14. Ending 4m1/4m2

15. S.W.A.T. & Crash

16. Spray Paint

17. First Wave

18. Wheels, No Chimes

