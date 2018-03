Stasera in tv: "La teoria del tutto" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 14 marzo 2018

Rete 4 stasera propone "La teoria del tutto", film biografico del 2014 diretto da James Marsh ed interpretato da Eddie Redmayne, Eddie Redmayne, Felicity Jones, Maxine Peake, Charlie Cox e Emily Watson.





Interpreti e personaggi

Eddie Redmayne: Stephen Hawking

Felicity Jones: Jane Wilde Hawking

Maxine Peake: Elaine Mason

Charlie Cox: Jonathan Hellyer Jones

Emily Watson: Beryl Wilde

Guy Oliver-Watts: George Wilde

David Thewlis: Dennis William Sciama

Harry Lloyd: Brian

Simon McBurney: Frank Hawking

Abigail Crutenden: Isabel Hawking

Charlotte Hope: Philippa Hawking

Lucy Chappell: Mary Hawking

Christian McKay: Roger Penrose

Enzo Cilenti: Kip Thorne

Alice Orr-Ewing: Diana King

Georg Nikoloff: Isaak Markovich Khalatnikov

Thomas Morrison: Carter

Michael Marcus: Ellis

Gruffudd Glyn: Rees

Simon Chandler: John Taylor

Tom Prior: Robert Hawking

Doppiatori originali

Stephen Hawking: voce elettronica

Doppiatori italiani

Davide Perino: Stephen Hawking

Valentina Favazza: Jane Wilde Hawking

Roberta Pellini: Elaine Mason

Gianfranco Miranda: Jonathan Hellyer Jones

Ada Maria Serra Zanetti: Beryl Wilde

Daniele Valenti: George Wilde

Angelo Maggi: Dennis William Sciama

David Chevalier: Brian

Franco Mannella: Frank Hawking

Anna Cugini: Isabel Hawking

Emanuela Ionica: Philippa Hawking

Simone Mori: Roger Penrose

Roberto Certomà: Kip Thorne

Domitilla D'Amico: Diana King

Ivan Melkumjan: Isaak Markovich Khalatnikov

Marco Vivio: Carter

Edoardo Stoppacciaro: Ellis

Federico Viola: Rees

Carlo Reali: John Taylor

Robert Steiner: voce elettronica di Stephen Hawking





Trama e recensione

Il celebre astrofisico Stephen Hawking (1942-2018) 1942si innamora perdutamente della collega e studentessa di Cambridge Jane Wilde. Una volta un giovane uomo sano e attivo, Hawking riceve una diagnosi sconvolgente a soli 21 anni. L’amore di Jane, il suo combattivo supporto e la sua determinazione sono incrollabili e i due si sposano. Con la sua nuova moglie che lotta instancabilmente al suo fianco, Stephen si rifiuta di accettare la sua diagnosi. Jane lo incoraggia a finire il suo dottorato, che include la sua teoria iniziale sulla creazione dell’universo. La coppia mette su famiglia e con il suo dottorato da poco guadagnato e accolto con grande gioia, Stephen si imbarca nel suo lavoro scientifico più ambizioso, lo studio della cosa di cui possiede meno: il tempo. Mentre il suo corpo affronta limitazioni sempre più grandi, la sua mente continua a esplorare i limiti estremi della fisica teorica. Insieme i due sfidano ostacoli impossibili, aprendo nuovi territori nel campo della medicina e della scienza e raggiungendo più di quanto avrebbero mai potuto immaginare.

La Teoria del Tutto: recensione del film su Stephen Hawking Eddie Redmayne è un Stephen Hawking da Oscar ne La Teoria del Tutto, biopic firmato da James Marsh: leggi la recensione dal TFF32.





Curiosità



Il film è stato candidato a 5 Premi Oscar vincendo una statuetta al Miglior attore protagonista (Eddie Redmayne).



Il film ha ricevuto 4 candidature ai Golden Globes vincendone 2: Miglior attore in un film drammatico (Eddie Redmayne) e Migliore colonna sonora originale (Jóhann Jóhannsson).



In una e-mail al regista James Marsh sulla rappresentazione di Eddie Redmayne, Stephen Hawking (1942-2018) ha confessato che ci sono stati alcuni punti del film in cui ha pensato che stava guardando se stesso.



Oltre alla sua voce protetta da copyright, Stephen Hawking ha anche prestato ai realizzatori la sua medaglia d'onore conferitagli dal Presidente Obama e la sua tesi di laurea affinchè venissero utilizzate nel film al posto di copie.



Eddie Redmayne ha incontrato Stephen Hawking solo una volta prima di girare. "Nelle tre ore che ho trascorso con lui, ha detto forse otto frasi", ricorda Redmayne. "Non me la sono sentita di chiedere cose intime". Pertanto l'attore ha trovato altri modi per prepararsi al ruolo. Ha perso circa 6 chili e si è allenato per quattro mesi con un ballerino per imparare a controllare il suo corpo. Ha incontrato 40 pazienti affetti da SLA, ha tenuto un grafico dell'ordine in cui i muscoli di Hawking hanno perso massa e si fermava davanti ad uno specchio per ore e ore contorcendo il viso. Infine è rimasto immobile e curvo tra una ripresa e l'altra, tanto che un osteopata gli disse che aveva alterato l'allineamento della sua spina dorsale. "Temo di essere un po' un maniaco del controllo", ha ammesso Redmayne. "Sono stato ossessivo. Non sono sicuro sia stato salutare".



Stephen Hawking ha trovato il film: "sostanzialmente realistico". Lo scienziato ha prestato la sua voce per le parti finali del film.



Kip Thorne ha vinto una scommessa scientifica contro Stephen Hawking sulla teoria astrofisica che sta alla base del film Interstellar. Di conseguenza, Hawking ha dovuto abbonarsi alla rivista "Penthouse" per un anno. Questa famosa scommessa è rappresentata nel film La teoria del tutto uscito nello stesso anno di Interstellar.



Lo sceneggiatore ha trascorso quasi tre anni a convincere Jane Hawking ad accettare un adattamento cinematografico del suo libro.



Eddie Redmayne ha descritto la sua performance come una "una sfida pesante" dato che il film non è stato girato in ordine cronologico. Quindi l'attore ha dovuto tracciare il deterioramento fisico di Stephen Hawking così da poterlo rappresentare al momento in cui ogni scena aveva luogo.



Allo sceneggiatore Anthony McCarten sono stati necessari 10 anni per portare questa storia sullo schermo.



Proprio come Stephen Hawking, anche Eddie Redmayne ha frequentato l'Università di Cambridge.



Eddie Redmayne era un buon amico di Benedict Cumberbatch che ha interpretato Stephen Hawking nel film tv Hawking (2004). Cumberbatch è stato il primo attore ad interpretare lo scienziato sullo schermo.



Felicity Jones è stata la prima scelta per il ruolo di Jane Hawking.



Quando Hawking andava in giro sulla sua sedia a rotelle con la sua voce sintetizzata esclamando: "Sterminare! Sterminare!" sta citando i malvagi robot Dalek della serie tv Doctor Who.



Adam Godley che interpreta un medico in questo film ha interpretato il padre di Hawking nel film tv "Hawking".



Mentre festeggiano il dottorato di Stephen, Brian chiama Stephen "Doctor Who". Nella vita reale, Harry Lloyd è stato un cattivo in due episodi della serie Doctor Who (Natura umana parte 1 & 2). Anche Felicity Jones ha interpretato un ruolo in Doctor Who nella quarta stagione della serie ("Un caso per Agatha Christie") con David Tennant nei panni del Dottore.



La penna che Stephen immagina di raccogliere è una "Parker 51", considerata da molti come la migliore penna mai realizzata.



Lesley Manville era stata originariamente lanciata come la regina Elisabetta II, ma la sua parte è stata tagliata.



L'ex calciatore professionista Frank Leboeuf interpreta un medico svizzero.



Eddie Redmayne è nato il 6 gennaio, mentre Stephen Hawking l'8 gennaio.



Jane Hawking ha chiesto e ottenuto che non venisse mostrata sullo schermo alcuna scena d'amore tra lei e Stephen.



Il film costato 15 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 123.







La colonna sonora



Le musiche originali candidate all'Oscar e premiate con un Golden Globe sono del musicista, compositore e produttore discografico islandese Jóhann Jóhannsson .

.

Tra le altre partiture per il cinema di Jóhannsson ricordiamo musiche per i thriller Prisoners e Sicario di Denis Villeneuve e il crime-drama McCanick di Josh C. Waller.



La colonna sonora di questo film è stata registrata presso i leggendari Abbey Road Studios di Londra.



TRACK LISTINGS

1. Cambridge, 1963

2. Rowing

3. Domestic Pressures

4. Chalkboard

5. Cavendish Lab

6. Collapsing Inwards

7. A Game of Croquet

8. The Origins of Time

9. Viva Voce

10. The Wedding

11. The Dreams That Stuff Is Made Of

12. A Spacetime Singularity

13. The Stairs

14. A Normal Family

15. Forces of Attraction

16. Rowing (Alternative Version)

17. Camping

18. Coma

19. The Spelling Board

20. The Voice Box

21. A Brief History of Time

22. Daisy, Daisy

23. A Model of the Universe

24. The Theory of Everything

25. London, 1988

26. Epilogue

27. The Whirling Ways of Stars That Pass

Per ascoltare la colonna sonpra integrale clicca QUI.