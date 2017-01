Omicidio all'italiana: primo teaser trailer del film di Maccio Capatonda

Di Cut-tv's giovedì 26 gennaio 2017

Omicidio all'italiana: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Maccio Capatonda nei cinema italiani dal 2 marzo 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dopo l'esordio con Italiano Medio, il 2 marzo Maccio Capatonda torna sul grande schermo, ancora affiancato da Herbert Ballerina, per un nuovo film da regista e protagonista che ironizza sullo sciacallaggio mediatico sempre più spesso al centro di casi di cronaca nera, e lo fa con la consueta vis comica surreale tra satira di costume e parodia cinematografica.

Medusa Film ha reso disponibile un primo teaser trailer di Omicidio all'italiana che racconta di uno strano omicidio che sconvolge la vita sempre uguale di Acitrullo, sperduta località dell’entroterra abruzzese. Quale occasione migliore per il sindaco (Maccio Capatonda) e il suo vice (Herbert Ballerina) per far uscire dall’anonimato il paesino? Oltre alle forze dell’ordine infatti, accorrerà sul posto una troupe del famigerato programma televisivo “Chi l’acciso?”, condotto da Donatella Spruzzone (Sabrina Ferilli). Grazie alla trasmissione e all'astuzia del sindaco, Acitrullo diventerà in men che non si dica famosa come e ancor più di Cogne! Ma sarà un efferato crimine o un... omicidio a luci grosse??

Omicidio all'italiana: nuove foto del film di Maccio Capatonda





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dopo l'esordio con Italiano Medio, Marcello Macchia in arte Maccio Capatonda torna dietro al macchina da presa per dirigere e interpretare in più vesti Omicidio all'italiana, nuova commedia che racconta di un assassinio che sconvolge un tranquillo paesino dell'entroterra abruzzese.

Medusa ha reso disponibili nuove immagini ufficiali del film che vedono nel cast anche Luigi Luciano in arte Herbert Ballerina che ha recentemente esordito in solitaria con la commedia Quel bravo ragazzo e Sabrina Ferilli che vestirà i panni della conduttrice di una tramissione televisiva dal titolo piuttosto eloquente, "Chi l'acciso?". Completano il cast Enrico Venti in arte Ivo Avido, Fabrizio Biggio, Antonia Truppo, Gigio Morra, Roberta Mattei e Lorenza Guerrieri.

Omicidio all'italiana: prime foto della nuova commedia di Marcello Macchia (aka Maccio Capatonda)





Omicidio all'italiana (Marcelo Macchia aka Maccio Capatonda) Omicidio all'italiana (Marcelo Macchia aka Maccio Capatonda) Omicidio all'italiana (Marcelo Macchia aka Maccio Capatonda) Omicidio all'italiana (Marcelo Macchia aka Maccio Capatonda) Omicidio all'italiana (Marcelo Macchia aka Maccio Capatonda) Omicidio all'italiana (Marcelo Macchia aka Maccio Capatonda) Omicidio all'italiana (Marcelo Macchia aka Maccio Capatonda) Omicidio all'italiana (Marcelo Macchia aka Maccio Capatonda) backstage Omicidio all'italiana (Marcelo Macchia aka Maccio Capatonda) backstage

Articolo pubblicato il 26 ottobre 2016

Dopo il successo del dissacrante e demenziale Italiano medio, Marcello Macchia, meglio noto come Maccio Capatonda, si prepara a tornare sul grande schermo con Omicidio All'italiana che dirige, scrive con Sergio Spaccavento e sceneggia insieme a Gianluca Ansanelli, Luigi Lucisano, Daniele Grigolo e Danilo Carlani, interpretando il ruolo di Piero Peluria, Filippo Bello e Eugenio Normale.

Al suo fianco anche Luigi Luciano (Herbert Ballerina) nelle vesti di Marino Peluria, Sabrina Ferilli in quelle di Donatella Spruzzone, Ivo Avido (Enrico Venti) come Agente Farina, Fabrizio Biggio come Antonello, Antonia Truppo come Fabiola Normale, Gigio Morra come Commissario Fiutozzi, Roberta Mattei come Gianna Pertinente, Lorenza Guerrieri come Contessa Ugalda Martirio In Cazzati.

Uno strano omicidio sconvolge la vita sempre uguale di Acitrullo, sperduta località dell’entroterra abruzzese. Quale occasione migliore per il sindaco (Maccio Capatonda) e il suo vice (Herbert Ballerina) per far uscire dall’anonimato il paesino? Oltre alle forze dell’ordine infatti, accorrerà sul posto una troupe del famigerato programma televisivo “Chi l’acciso?”, condotto da Donatella Spruzzone (Sabrina Ferilli). Grazie alla trasmissione e all'astuzia del sindaco, Acitrullo diventerà in men che non si dica famosa come e ancor più di Cogne!

Ma sarà un efferato crimine o un... omicidio a luci grosse??



La commedia girata tra Corvara, Chieti e i comuni limitrofi, è prodotta dalla Lotus Production di Leone Film Group con Medusa Film, che lo distribuirà in sala nella primavera del 2017.