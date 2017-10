Stasera in tv, Edge Of Tomorrow su Italia 1

Italia 1 stasera propone "Edge of Tomorrow - Senza domani", film di fantascienza del 2014 diretto da Doug Liman e interpretato da Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Noah Taylor e Brendan Gleeson.





Cast e personaggi

Tom Cruise: Maggiore William Cage

Emily Blunt: Rita Vrataski

Bill Paxton: Sergente Maggiore Farrell

Noah Taylor: Dott. Carter

Brendan Gleeson: Generale Brigham

Jonas Armstrong: Skinner

Kick Gurry: Griff

Franz Drameh: Ford

Dragomir Mrsic: Kuntz

Tony Way: Kimmel

Charlotte Riley: Nance

Doppiatori italiani

Roberto Chevalier: Maggiore William Cage

Francesca Manicone: Rita Vrataski

Dario Oppido: Sergente Maggiore Farrell

Christian Iansante: Dott. Carter

Michele Gammino: Generale Brigham

Alberto Bognanni: Skinner

Simone D'Andrea: Griff

Manuel Meli: Ford

Roberto Stocchi: Kimmel

Benedetta Degli Innocenti: Nance





Trama e recensione

"Edge of Tomorrow - Senza Domani" si svolge in un futuro prossimo, in cui una

razza aliena ha colpito la Terra con un assalto implacabile, imbattibile da qualsiasi unità militare terrestre. Il tenente William Cage (Tom Cruise) è un funzionario militare senza alcuna esperienza di guerra, che si ritrova catapultato in una sorta di missione suicida. Cage infatti viene ucciso dopo pochi minuti di combattimento, ma si ritrova inspiegabilmente gettato in un ciclo temporale che lo costringe a vivere lo stesso brutale combattimento più e più volte, ed a morire continuamente. Ma dopo ogni battaglia, Cage affina sempre più le proprie abilità contro gli avversari, affiancato da una soldatessa delle forze speciali, Rita Vrataski (Emly Blunt). E mentre Cage e Rita lottano contro gli alieni, diventando sempre più forti, il ripetersi di ogni scontro rappresenta un passo avanti per sconfiggere definitivamente il nemico.

Curiosità



La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo illustrato "All You Need Is Kill", scritto da Hiroshi Sakurazaka e illustrato da Yoshitoshi ABe.



Non è mai stato affermato nel film, ma nel libro il motivo per cui Rita utilizza un arma da mischia è perché durante i suoi "reset" lei si trovava spesso a corto di munizioni cosa che provocava inevitabilmente la sua morte. Anche Keiji (nel libro) ha imparato a riconoscere la comodità di un'arma da mischia e ha iniziato ad utilizzarne una.



Durante le riprese della scena di inseguimento in auto a bordo di un minivan ad Emily Blunt è stato chiesto di guidare veloce e poi prendere una svolta a destra in modo che il furgone subisse uno scossone. La Blunt però vista la velocità ha mancato la svolta ed è finita contro un albero. L'attrice ha poi raccontato che era stato al tempo stesso esilarante e terrificante aver quasi ucciso Tom Cruise, che era sul sedile del passeggero, ma che entrambi hanno iniziato a ridere dopo l'incidente.



Emily Blunt ha ammesso che dopo aver indossato il suo esoscheletro da battaglia si è messa a piangere perché era davvero molto pesante (38 chili) e sapeva che sarebbe stato necessario indossarlo per eseguire le scene d'azione nei cinque mesi di riprese. Tom Cruise ci ha scherzato su e le ha detto scherzosamente "smettila di fare la fifona".



Tom Cruise ha ammesso che Emily Blunt era un'attrice con cui voleva lavorare da lungo tempo e che è stato lui a raccomandarla ai produttori per il ruolo di Rita.



Tom Cruise è stato uno dei primi a sapere della gravidanza di Emily Blunt. Il cast e la troupe sono tornati pochi mesi dopo la fine delle riprese per girare alcune scene aggiuntive. Durante i mesi tra la produzione e le nuove riprese Blunt è rimasta incinta ed erano previste solo un paio di settimane di riprese quando è dovua tornare per le riprese aggiuntive. A causa della gravidanza l'attrice ha scelto di non fare le sue scene di stunt per questa parte delle riprese, ma non ha detto a nessuno il perché, dal momento che la gravidanza era ancora nelle fasi iniziali. Questo ha confuso Cruise, dal momento che l'attrice aveva fatto di persona la maggior parte delle sue scene di stunt durante le riprese. Così la Blunt gli ha rivelato che era nelle prime fasi della gravidanza e che lui era l'unico a sapere della gravidanza oltre al marito John Krasinski e ad un amico di famiglia.



Il film è uscito negli Stati Uniti il ​​6 giugno 2014, data in cui ricorreva il 70° anniversario del D-Day. Le azioni militari del film hanno molte somiglianze con l'attacco sulle spiagge di Normandia.



Tom Cruise ha speso più di 100.000$ per un sontuoso party di fine riprese organizzato per il cast e la troupe. L'attore non ha partecipato poiché stava finendo le sue scene per il film.



Nel film Rita apprezza il caffè trovato nella fattoria. Questo è un cenno al suo personaggio nel libro che è un amante del caffè ed era stata introdotta alla bevanda in tenera età dal padre. Nel mondo del libro dove la coltivazione del caffè è cessata a causa dell'invasione Mimic e la gente beve sostituti artificiali, Rita ha ancora qualche fornitura di veri chicchi di caffè e la sua unica proprietà personale è un macinino da caffè.



Nel libro originale i Mimic invadono Tokyo. Rita è un'americana soprannominata "Full Metal Bitch" e Cage è un uomo giapponese di nome Keiji Kiriya, soprannominato "Killer Cage".



Il primo sceneggiatore del film, Dante Harper, che non ha ricevuto alcun credito finale, ha venduto la sua sceneggiatura alla Warner Bros. nel 2010 per oltre 1 milione di dollari.



Quando Hiroshi Sakurazaka ha scritto il romanzo ha avuto l'idea dai videogiochi in cui si muore e risorge più e più volte fino a trovare la strategia vincente.



Durante una sequenza all'inizio del film, Emily Blunt colpisce un giovane soldato che dice: "Dannazione è Full Metal Bitch!" La parte è stata interpretata dal vero fratello minore dell'attrice.



"Operazione Downfall", il nome che nel film viene dato al piano d'invasione è lo stesso nome in codice dato ai due sbarchi Alleati in Giappone che sarebbero dovuti avvenire verso la fine della seconda guerra mondiale con lo scopo di invaderlo. L'operazione venne annullata quando il Giappone si arrese in seguito al bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki e alla dichiarazione di guerra da parte dell'URSS al Giappone.



I realizzatori hanno descritto questo film come un incrocio tra Ricomincio da capo (1993) e Starship Troopers - Fanteria dello spazio (1997).



Durante i titoli di testa, Cage sta facendo una dichiarazione sull'imminente Operazione Downfall. La stanza dietro di lui è il comando NORAD dal film Wargames - Giochi di guerra (1983).



Il film è stato girato quasi interamente presso i Leavesden Studios, dove è stata realizzata la saga di "Harry Potter".



Brad Pitt è stato originariamente considerato per il ruolo di Bill Cage.



Rita, per il suo coraggio, è stata soprannominata "L'Angelo di Verdun". Nella vita reale, Verdun è stata luogo in Francia nel 1916 di una delle più sanguinose battaglie della prima guerra mondiale. E' durata quasi un anno e si stima che un milione di uomini siano morti da entrambe le parti.



Il sound design dell'esoscheletro da battaglia è lo stesso utilizzato per le armi di Aliens - Scontro finale (1986).



Nel libro gli esoscheletri da battaglia pesano 370kg e ce ne sono 146 in un plotone di 2.500 unità. Gli esoscheletri da battaglia garantiscono ai soldati una forza sovrumana. Ci vogliono fino a due minuti per indossare un esoscheletro. Gli esoscheletri leggono piccoli segnali elettrici dai muscoli e ognuno è su misura. Prima di indossare un esoscheletro si deve passare attraverso 37 controlli preliminari oppure 11 se si ha fretta.



Nel libro Cage si sveglia alle 6 del mattino come Bill Murray nel film Ricomincio da capo anche lui intrappolato in un giorno senza fine.



Tom Cruise voleva che le morti di Cage fossero terrificanti e divertenti.



Tom Cruise ha fatto tutte le sue scene di stunt; Doug Liman ha detto che potrebbe fare una carriera straordinaria come stuntman.



Cage non menziona mai quante volte ha subito un reset durante l'intero film. Anche se Rita gli chiede in alcune occasioni quante volte, lui non risponde mai con un numero. Rita dice che una volta ha guardato Hendricks morire 300 volte. Questa è l'unica menzione dei tempi di ripristino.



Le riprese sono iniziate mentre la sceneggiatura subiva revisioni multiple.



Nel libro Rita ha perso i suoi genitori quando aveva 15 anni. I suoi voti erano nella media, non era brava nello sport e lei poteva ingannare la gente piangendo a comando. La sua famiglia è dell'Illinois, a differenza dell'inglese Emily Blunt, ed è cresciuta in una fattoria senza aspirazioni militari, ma si è arruolata quando i Mimic hanno devastato la sua casa e la sua città, uccidendo 1500 persone, tra cui i suoi genitori. Lei era minorenne, ma ha usato un passaporto falso che le ha dato un nuovo cognome. I Mimic sono venuti sulla terra per terraformarla, nel senso di trasformarla in un pianeta adatto alle loro esigenze e non alla nostre. Rita è stata insignita con la medaglia "Thor Valor" dopo aver ucciso dieci o più Mimic in una sola battaglia, risultato piuttosto raro. Rita era arruolata da un anno e mezzo prima di restare intrappolaa nel loop dopo aver ucciso un Mimic in una battaglia per riprendere la penisola della Florida in cui sono caduti 28.000 soldati. I Mimic possiedono la capacità di vedere attraverso il tempo per questo sono stati in grado di vincere tante battaglie contro l'umanità ed è così che Cage e Rita sono rimasti intrappolati nel tempo. Rita ha attraversato 211 loop in due giorni e ha vinto una medaglia, "L'Ordine della Valchiria" per l'uccisione di oltre un centinaio di Mimic in una sola battaglia. Rita è sfuggita al loop dopo aver trovato una strategia vincente contro i Mimic e non a causa di una trasfusione di sangue. Nel libro Rita ha una ruolo in un gruppo di ricerca segreto che studia i loop. Le sue battaglie la portano verso l'Europa e l'Estremo Oriente. Un singolo loop dei Mimic è durato fino a 30 ore. In Cina è stato creato un giocattolo con le sembianze di Rita. La guerra è arrivata fino in Indonesia.



Il film si svolge nel 2061.



Gullermo del Toro ha lavorato al progetto iniziale dei Mimic realizzando anche bozzetti che descrivevano il loro aspetto e il modo di agire. Il design è cambiato numerose volte durante la post-produzione e alla fine i Mimic che si vedono nel film hanno scarsa corrispondenza con il design di del Toro.



Mentre si preparava per il suo ruolo, Emily Blunt è stata istruita nell'arte marziale israeliana del "Krav Maga".



Solo tre personaggi del romanzo originale sono presenti nel film: Cage, Rita e Farrell, anche se tutti e tre sono stati drasticamente cambiati rispetto alle loro controparti originali.



Sia questo film che Ricomincio da capo hanno un personaggio chiamato Rita.



Bérénice Bejo è stata considerata per il ruolo di Rita Vrataski.



Rita piange nel libro quando apprende che Cage è un looper, ma non lo fa nel film.



Cage al culmine del libro perde un braccio quando Rita ipotizza che uno di loro debba morire per rompere il loop. Rita muore alla fine del libro e Cage rischia di finire davanti alla corte marziale. Il plotone di Cage conta 17 caduti e l'ultima battaglia registra 3000 vittime.



Gli americani pronunciano il nome di Keiji come Cage, da qui il suo nome nel film.



Nel libro Rita passa attraverso il suo loop temporale per circa 300 volte.



Rita utilizza un'ascia nel libro perché le armi da fuoco possono fallire in battaglia.



Nel romanzo Rita Vrataski ha occhi marroni e capelli rossi, corti e ricci.



Cage e Rita nel libro non si allenano insieme come fanno nel film.



Nel film si fanno diversi riferimenti ai film Terminator (1984) e Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991).



Nel libro Farrell muore in un loop.



Nel libro il giorno si ripete 160 volte, ma il lettore legge solo otto versioni del loop.



Rita nel libro ha 22 anni mentre nel film Emily Blunt ne aveva 31 al momento delle riprese.



Cage è più giovane nel libro, ma più basso di Tom Cruise.



Il bacio tra Cage e Rita prima della battaglia finale non era nel copione ed è stata una sorpresa per Tom Cruise e il regista, con Emily Blunt che ha poi spiegato: "Mi sembrava giusto. Era giusto e l'ho fatto".



La casa dove riposano è la stessa casa utilizzata in Looper (2012), un altro film di fantascienza con Emily Blunt protagonista.



Il film costato 178 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 370.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore canadese Christophe Beck .

.

Christophe Beck oltre alla trilogia comedy Una notte da leoni ha musicato anche l'action-comedy Lo smoking con protagonista Jackie Chan, la comedy fantascientifica Vicini del terzo tipo, il cinecomic Elektra, l'action-comedy a sfondo sovrannaturale R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà e ha composto la colonna sonora del film d'animazione Premio Oscar Frozen - Il regno di ghiaccio.



La colonna sonora di Edge of Tomorrow include anche il brano "Love Me Again" interpretato da John Newman.



