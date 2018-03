Fonzo: riprese iniziate e prima foto dal set di Tom Hardy nei panni di Al Capone

Di Federico Boni lunedì 26 marzo 2018

Fonzo: iniziate le riprese del film biografico su Al Capone diretto da Josh Trank e interpretato da Tom Hardy, Kyle MacLachlan, Linda Cardellini e Matt Dillon.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Tom Hardy ha rivelato la sua prima foto come Al Capone in Fonzo, il film biografico di Josh Trank sul famigerato gangster di Chicago che sembra aver iniziato le riprese in anticipo sulla data prevista, che era fissata al 2 aprile con location a New Orleans. Dopo la nomination all'Oscar per Revenant - Redivivo Hardy è stato piuttosto impegnato, lo abbiamo visto protagonista della serie tv Taboo di Ridley Scott, è tornato a collaborare con Christopher Nolan in Dunkirk ed ha firmato per il ruolo di protagonista nell'imminente spin-off Venom.

Hardy ha rivelato in un post sul suo account Instagram la prima foto di un Capone 47enne mentre sta scontando la sua condanna ad Alcatraz. Fonzo esaminerà gli ultimi anni della vita del boss del proibizionismo (Capone è morto il 25 settembre 1947 a 47 anni), la versione di Hardy del gangster, noto anche come "Scarface", sarà segnata dalla demenza di Capone (causata dalla neurosifilide) e, secondo alcune note di produzione da "un passato che diventa presente e ricordi strazianti delle sue origini violente e brutali".

Il ritratto di Hardy quindi non mostrerà solo l'arrogante boss malavitoso sovrano incontrastato dell'epoca del proibizionismo, come quello interpretato da Rober De Niro in The Untouchables - Gli intoccabili, ma Fonzo mostrerà anche un Capone logorato e devastato dalla malattia circa un anno prima della sua morte.

Il cast di Fonzo oltre a Tom Hardy include anche Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Linda Cardellini (Bloodline) e Matt Dillon (Tutti pazzi per Mary). Per quanto riguarda i ruoli, Cardellini è stata scritturata come Mae, la moglie di Capone, MacLachlan interpreterà il suo medico e Dillon sarà il miglior amico di Scarface, Johnny. Altra aggiunta al cast Kathrine Narducci, che molti ricorderenno come Charmaine Bucco della serie tv I Soprano, l'attrice apparirà anche in The Irishman di Martin Scorsese, il nuovo gangster-movie con Al Pacino e Robert De Niro in uscita nel 2019.

il 34enne Josh Trank dopo un fortunato esordio alla regia con Chronicle del 2012, che ha fruttato oltre 126 milioni di dollari da un budget di 12 milioni, si è ritrovato con un sonoro flop tra le mani con il successivo reboot Fantastic 4 - I Fantastici Quattro del 2015 che ebbe una travagliata produzione segnata da conflitti insormontabili nati fra Trank, 20th Century Fox e gli attori del film.

Fonzo, Tom Hardy sarà Al Capone

Post pubblicato il 31 ottobre 2016

Tom Hardy protagonista di un biopic sull'esploratore Ernest Shackleton Tom Hardy sarà il leggendario Ernest Shackleton in un biopic prodotto da StudioCanal Tom Hardy sarà Al Capone in Fonzo di Josh Trank. Scritto e diretto dal regista di Chronicle e dei Fantastici 4, il film sarà prodotto da Russell Ackerman e John Schoenfelder (Tau) per la Addictive Pictures insieme al candidato all'Oscar Lawrence Bender (Bastardi senza gloria, Pulp Fiction).

Un biopic in piena regola, quello targato Trank, con Hardy chiamato a rivivere gli ultimi giorni di vita del più celebre e temuto gangster d'America. Il divo britannico sarà un Capone 47enne, da quasi 10 anni in galera e colpito dalla demenza senile, che di fatto annebbia i suoi ricordi. Attraverso l'uso dei flashback rivivremo l'attività criminale del gangster, fatta di episodi brutali ed iconici.

Hardy, nel frattempo, si farà vedere in Dunkerque di Christopher Nolan, terza collaborazione con il regista dopo Inception e The Dark Knight Rises. Per Trank, sbeggeggiato e tacciato di pura incompetenza da 3/4 di Hollywood dopo il disastro dei Fantastici 4, l'occasione del complicato riscatto.

In passato più volte Capone si è fatto vedere sul grande schermo. Fu Jason Robards ad interpretarlo ne Il massacro del giorno di San Valentino, per poi lasciare spazio a Bob De Niro (The Untouchables - Gli intoccabili), Jon Bernthal (Una notte al museo 2 - La fuga) e a Jose Calvo in Due mafiosi contro Al Capone con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

