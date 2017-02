Gifted - Il dono del talento: trailer italiano del film con Chris Evans e Octavia Spencer

Di Pietro Ferraro lunedì 27 febbraio 2017

Gifted: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Marc Webb nei cinema italiani dal 27 aprile 2017.

20th century Fox ha reso disponibili un trailer italiano e una nuova locandina internazionale di Gifted - Il dono del talento, dramma familiare diretto dal Marc Webb di (500) giorni insieme e The Amazing Spider-Man, da una sceneggiatura di Tom Flynn.

Il film vede il Captain America cinematografico Chris Evans nei panni Frank, un uomo single che alleva la sua nipotina Mary (Mckenna Grace), una bambina prodigio di sette anni. I piani di Frank per una vita scolastica normale per Mary sono messi a rischio quando la madre di Frank, Evelyn (Lindsay Duncan), viene a conoscenza delle abilità matematiche strabilianti della bambina, con i piani per la sua nipotina che minacciano di separare Frank e Mary.

Il film è interpretato anche da Octavia Spencer nei panni della padrona di casa e migliore amica di Frank e Jenny Slate in quelli dell'insegnante della piccola Mary e interesse amoroso di Frank.

Gifted - Il dono del talento debutta nei cinema italiani il 27 aprile 2017.





Gifted: trailer e poster del film con Chris Evans

Dopo aver interpretato per la quinta volta (cameo esclusi) Captain America nel cinecomic "Civil War", Chris Evans si ritrova coinvolto in un dramma familiare nel suo nuovo film dal titolo Gifted che uscirà nei cinema americani questa primavera. Oggi abbiamo un primo trailer del film e una locandina che mostra Chris Evans insieme allla suo giovane co-protagonista McKenna Grace.

Il cast di supporto comprende anche Julie Ann Emery, Keir O'Donnell, Glenn Plummer e Joe Chrest. Fox Searchlight Pictures ha fissato una data di uscita statunitense al 12 aprile 2017.

Marc Webb dirige questo dramma da una sceneggiatura di Tom Flynn. Questo progetto segna il ritorno di Marc Webb alle sue radici indie, dopo aver fatto il suo debutto alla regia con (500) giorni insieme e diretto successivamente i cinecomic The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2.

Dopo Gifted che uscirà nei cinema il prossimo anno, Chris Evans tornerà all'Universo Cinematografico Marvel in Avengers: Infinity War previsto in uscita il 4 maggio 2018.